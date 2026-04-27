സോഫ്‌റ്റ് വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍മാരുടെ ജോലിക്ക് വെല്ലുവിളിയോ?; കോഡിന്‍റെ 75 ശതമാനവും എഴുതുന്നത് എ ഐ എന്ന് ഗൂഗിള്‍ മേധാവി

ഗൂഗിളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ കോഡിൻ്റെ 75 ശതമാനവും ഇപ്പോൾ എഐ സിസ്റ്റങ്ങളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍, എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ജോലിയിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും ഇത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

File photo of Google CEO Sundar Pichai (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 8:49 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: നിര്‍മിത ബുദ്ധി (എ ഐ) സോഫ്‌റ്റ് വെയര്‍ മേഖലയില്‍ നിലവില്‍ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി മുഴുവനായി എഐ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയര്‍ന്നുവന്നിരുന്നു. നിലവില്‍ എ.ഐ.യുടെ കടന്നുവരവ് എത്രത്തോളം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളാണ് ഗൂഗിൾ മേധാവി സുന്ദർ പിച്ചൈ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഗൂഗിളില്‍ ഇപ്പോള്‍ എഴുതപ്പെടുന്ന പുതിയ കോഡുകളുടെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും എഐ ആണെന്ന് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതെന്ന് സി.ഇ.ഒ. സുന്ദർ പിച്ചൈ വെളിപ്പെടുത്തി. എഐ. തയാറാക്കുന്ന ഈ കോഡുകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരായ എൻജിനീയർമാരുടെ പ്രധാന ചുമതലയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള കോഡിങ് പങ്കാളിത്തവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോള്‍ ഇത് 50 ശതമാനം വർധനവാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ 22 ന് ഗൂഗിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

AI ഏജൻ്റുമാരുടെ കാര്യക്ഷമത എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, പിച്ചൈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ കോഡ് മൈഗ്രേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് പരാമർശിച്ചു. ഇത് എ ഐ ഏജൻ്റുമാരുടെയും മനുഷ്യ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ഒരു ടീമിനെ സംയോജിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. സങ്കീർണമായ ഒരു കോഡ് മൈഗ്രേഷൻ പ്രോജക്‌ട് മുമ്പത്തേക്കാൾ ആറ് മടങ്ങ് വേഗത്തിലാണ് നിലവില്‍ പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് ഗൂഗിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗൂഗിൾ "യഥാർത്ഥ ഏജന്റിക് വർക്ക്ഫ്ലോകളിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നും" പിച്ചൈ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഒന്നിലധികം എ.ഐ. ഏജൻ്റുകൾ ഒരേസമയം സമാന്തരമായി ഒരു പ്രോജക്‌ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, എൻജിനീയർമാർ അവ പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുതിയ രീതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ വേഗതയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക, സാങ്കേതികേതര ടീമുകളിൽ എ ഐ ഉപകരണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രേരണയെയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയ്ക്കായി അതിൻ്റെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ എ ഐ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ടെക് ഭീമൻ ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല. എൻവിഡിയ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സെയിൽസ്ഫോഴ്‌സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സിഇഒമാരും വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന എഐ ഉപയോഗത്തെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻവിഡിയയുടെ ജെൻസൺ ഹുവാങ് മുമ്പ് ജീവനക്കാരോട് എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും എഐ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് ഇൻസൈഡറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മെറ്റാ, ജീവനക്കാരുടെ പ്രകടന മെട്രിക്‌സിനെ അവരുടെ എഐ ഉപയോഗവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read:792 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്: മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇവി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

