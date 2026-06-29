സ്ട്രോബെറി മൂൺ ഇന്ന് മാനത്ത്; ജൂണിലെ പൂർണചന്ദ്രൻ്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രവും യാഥാർഥ്യവും
വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ട്രോബെറികൾ പാകമാകുന്നതും വിളവെടുക്കുന്നതും ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. ഈ വിളവെടുപ്പ് കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വടക്കൻ അമേരിക്കകാർ ഉപയോഗിച്ച പേരാണ് സ്ട്രോബറി മൂൺ.
Published : June 29, 2026 at 5:20 PM IST
എറണാകുളം: 'സ്ട്രോബെറി മൂൺ' ഇന്ന് (ജൂൺ 29) ദൃശ്യമാകും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7:57 ഓടെയാണ് പൂർണചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ പൂർണ പ്രഭയോടെ ആകാശത്ത് ദൃശ്യമാകുക. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രന് സ്ട്രോബെറി പഴത്തിൻ്റെ നിറമുണ്ടാകുമെന്ന ധാരണ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വെറുമൊരു ആകാശക്കാഴ്ച എന്നതിലുപരി, കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളും അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
ശാസ്ത്രീയ യാഥാർഥ്യം എന്ത്?
മറ്റ് മാസങ്ങളിലെ പൂർണ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ജൂണിലെ പൂർണചന്ദ്രനുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻ്റ് ടെക്നോളജീസിലെ ഡോ. ആനന്ദ് നാരായണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രൻ ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വലിയ വേലിയേറ്റങ്ങൾക്കോ മറ്റ് അസാധാരണമായ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കോ അത് കാരണമാകുന്നില്ല.
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ചക്രവാളത്തിനടുത്തുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതുമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലാതെ, ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുമ്പോഴോ അസ്തമിക്കുമ്പോഴോ ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നില്ല. ചന്ദ്രൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ തീവ്രത പ്രധാനമായും നിർണയിക്കുന്നത് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ദൂരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. അല്ലാതെ ചന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ലന്നും ഡോ. ആനന്ദ് നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി.
എന്തുകൊണ്ട് 'സ്ട്രോബെറി മൂൺ' എന്ന പേര് വന്നു?
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയ ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് ജൂൺ മാസത്തിലെ പൂർണ ചന്ദ്രന് 'സ്ട്രോബെറി മൂൺ' എന്ന പേര് നൽകിയത്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ട്രോബെറികൾ പാകമാകുന്നതും വിളവെടുക്കുന്നതും ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. ഈ വിളവെടുപ്പ് കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ച പേരാണിത്. യൂറോപ്പിൽ ഇതിനെ 'റോസ് മൂൺ' എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇത് സീസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര് മാത്രമാണ്, ചന്ദ്രൻ്റെ നിറവുമായോ മറ്റ് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളുമായോ ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.
ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതകൾ: 'മൂൺ ഇല്യൂഷനും' സ്വർണനിറവും
ഈ വർഷത്തെ സ്ട്രോബെറി മൂണിന് രണ്ട് പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്: ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ചന്ദ്രൻ സാധാരണയേക്കാൾ താഴ്ന്ന പാതയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ വലുതായി അനുഭവപ്പെടും. ഇതിനെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം 'മൂൺ ഇല്യൂഷൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കാഴ്ചാഭ്രമം മാത്രമാണ്.
ചന്ദ്രൻ ചക്രവാളത്തിന് മുകളിൽ താഴെയായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ, ഭൂമിയുടെ കട്ടിയേറിയ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വേണം പ്രകാശത്തിന് കടന്നുപോകാൻ. ഈ സമയത്ത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം മൂലം ചന്ദ്രന് നേരിയ സ്വർണനിറമോ ഓറഞ്ച് നിറമോ കലർന്ന രീതിയിൽ ദൃശ്യമായേക്കാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചന്ദ്രോദയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാനാകും.
കൃത്രിമ പ്രകാശങ്ങൾ കുറവുള്ളതും, കിഴക്കൻ ചക്രവാളം തടസങ്ങളില്ലാതെ വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതുമായ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് സ്ട്രോബെറി മൂൺ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെ ഈ ശാസ്ത്രീയ പ്രതിഭാസത്തെ അതിൻ്റെ തനിമയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ ശാസ്ത്ര തൽപരർക്ക് കഴിയും.
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