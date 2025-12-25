ലോകത്തുടനീളം സ്റ്റീം ഗെയിമിങ് സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിട്ടു: ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതിപ്രവാഹം
ആയിരക്കണക്കിന് ഗെയിമർമാരെയാണ് സെർവർ തകരാർ ബാധിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്കും സേവനങ്ങളിൽ തടസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
Published : December 25, 2025 at 3:46 PM IST
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുകാരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി വീഡിയോ ഗെയിമിങ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സ്റ്റീമിലെ സെർവർ തകരാർ. ഇന്നലെയും (2025 ഡിസംബർ 24) ഇന്ന് രാവിലെയുമായാണ് സ്റ്റീമിലെ സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിട്ടത്. ആപ്പുകളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്ടറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഗെയിമിങ് സേവനം മണിക്കൂറുകളോളം തടസപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഗെയിമർമാരെയാണ് തകരാർ ബാധിച്ചത്. ഇന്നലെ അർധരാത്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 400ഓളം ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളും 14,000 യുഎസ് ഉപയോക്താക്കളും സ്റ്റീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ ഉപയോക്തൃ പരാതികൾ കുറയാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, പുലർച്ചെ 4.30 ഓടെ യുഎസ് ഉപയോക്താക്കൾ വീണ്ടും പരാതിയുമായി എത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ 8 മണിയോടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവന്നു.
ഡൗൺഡിറ്റക്ടറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, മധുരൈ, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ഡൽഹി, അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ തോതിൽ പരാതികൾ ഉയർന്നെങ്കിലും വ്യാപകമായിരുന്നില്ല. സ്റ്റീമിന്റെ അനൗദ്യോഗിക സ്റ്റാറ്റസ് പേജിൽ സെർവീസ് തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
എന്നാൽ സ്റ്റീമിന്റെ യുഎസ് പേജിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്; "കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ സൈറ്റിൽ പേജ് വ്യൂകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു; ഇത് സ്റ്റീമിൽ സാങ്കേതിക തകരാറിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായേക്കാം." അനൗദ്യോഗിക സ്റ്റീം സ്റ്റാറ്റസ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സോക്കറ്റ് പിശകുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മുഴുവൻ സ്റ്റീം സ്റ്റോർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി, വെബ് API എന്നിവ ഓഫ്ലൈനിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തടസം നേരിട്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ?
ഡൗൺഡിറ്റക്ടർ നൽകിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, സ്റ്റീമിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ സെർവർ കണക്ഷനുകളും ലോഗിൻ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നതായും, ഗെയിമുകൾ വാങ്ങുന്നതിൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നതുമായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ, 88% ഉപയോക്താക്കൾക്കും സെർവർ കണക്ഷൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിട്ടത്. 9% പേർക്ക് ലോഗിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ, 3% പേർക്ക് സ്റ്റീം പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയത്ത് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതേസമയം യുഎസിൽ, 78% ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സെർവർ കണക്ഷനുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. 15% പേർക്ക് ഗെയിം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. 7% പേർക്ക് സ്റ്റീമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞില്ല.
സ്റ്റീമിലെ ചില ഗെയിമുകൾക്ക് തടസം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായും ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലഡ്ലൈൻസ് 2, ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് 2 തുടങ്ങിയ ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിച്ചതായാണ് ചില ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സ്റ്റീം ചർച്ചകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ, സ്റ്റീം ചാർട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കോ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കോ ഉള്ള ലിങ്കുകൾ എന്നിവ വഴി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സവിശേഷതകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തടസം നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാൽവ് ഗെയിം മാച്ച് മേക്കിങ് സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയത്ത് ഓഫ്ലൈനിലായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
