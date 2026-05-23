സ്‌പേസ്‌എക്‌സിന്‍റെ ഭീമൻ റോക്കറ്റ്, കുതിച്ചുയർന്ന് 'സ്റ്റാർഷിപ്പ് വി3': തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും പന്ത്രണ്ടാം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കരുത്തുറ്റതുമായ റോക്കറ്റാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് വി3. സ്റ്റാർബേസിന്‍റെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് പാഡ് 2ൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്.

സ്‌പേസ്‌എക്‌സ് സ്റ്റാർഷിപ്പ്
SpaceX Successfully Launched Starship V3 from Starbase's new Pad 2 launch pad. (Image Credit: X/@SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 23, 2026 at 2:14 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്‌ക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ സ്‌പേസ്എക്‌സ് തങ്ങളുടെ സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ 12-ാം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. 2026 മെയ് 23ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4 മണിക്കായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. യുഎസിലെ ടെക്‌സസിലെ സ്റ്റാർബേസിന്‍റെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് പാഡ് 2ൽ (OLP-2) നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കരുത്തുറ്റതുമായ റോക്കറ്റാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് 3 പതിപ്പ്(V3). ശക്തിയേറിയ എഞ്ചിനും സുരക്ഷയും ന്യൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ റോക്കറ്റ്. 407 അടി ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റാണ് ഇത്. പുതിയ ദൗത്യത്തിലൂടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശ ഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് സ്‌പേസ്‌എക്‌സ് പദ്ധതിയിട്ടത്. ദൗത്യം വിജയകരമാകുന്നതോടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്താനാവും.

പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത അടുത്ത തലമുറ സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റും സൂപ്പർ ഹെവി വി3 റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററുകളും അടുത്ത തലമുറ റാപ്‌റ്റർ 3 എഞ്ചിനുകളും സ്റ്റാർഷിപ്പ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പരിഷ്‌ക്കരിച്ച സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ആദ്യ വിന്യാസവും ആണ് ഇത്തവണത്തെ ദൗത്യത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. സ്റ്റാർബേസിന്‍റെ 2-ാം ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണം കൂടിയാണ് ഇത്.

സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് 12 ദൗത്യം: വിശദാംശങ്ങൾ
യഥാർത്ഥ ഫ്ലൈറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടുത്ത തലമുറ സ്റ്റാർഷിപ്പും സൂപ്പർ ഹെവി വാഹനങ്ങളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രകടനം എത്രത്തോളമെന്നും വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. റോക്കറ്റിന്‍റെ പെർഫോമൻസും പുനരുപയോഗക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻ പരീക്ഷണ പറക്കലുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ യാത്ര ചെലവ് കുറഞ്ഞതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിനുണ്ട്.

പൂർണ്ണമായി സംയോജിപ്പിച്ച വിക്ഷേപണ സ്റ്റാക്കിൽ 33 റാപ്‌റ്റർ എഞ്ചിനുകൾ ഘടിപ്പിച്ച 236 അടി സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്ററും 171 അടി അപ്പർ-സ്റ്റേജ് ബഹിരാകാശ പേടകവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷണ വേളയിൽ, സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ മെക്‌സിക്കോ ഉൾക്കടലിൽ വീഴ്‌ത്തും. അതേസമയം ദൗത്യം 20 ലധികം സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിന്യസിച്ചേക്കാം.

അഭിനന്ദിച്ച് മസ്‌ക്
പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ പിന്നാലെ, മസ്‌ക് ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. സ്റ്റാർഷിപ്പ് 12-ാം പരീക്ഷണ പറക്കലിന്‍റെ വിക്ഷേപണം മെയ് 20ന് വൈകുന്നേരം 5:30 CT (മെയ്‌ 21 ഇന്ത്യൻ സമയം 4 AM) നടത്താൻ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം മാറ്റിവെയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

പരീക്ഷണ പറക്കലിലും തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു
വിക്ഷേപണത്തിനിടെ ചെറിയ തോതിൽ തിരിച്ചടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 33 റാപ്‌റ്റർ 3 എഞ്ചിനുകൾ ജ്വലിപ്പിച്ച് സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്ററുകൾ അമേരിക്കൻ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലൂടെ കുതിച്ചുയർന്ന് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് V3 യുടെ വിക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ തിരിച്ചിറക്കുന്നതിനിടെ ബൂസ്റ്റർ തകർന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സുരക്ഷതമായി സ്‌പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ നടത്താൻ സ്റ്റാർഷിപ്പ് പേടകത്തിന് സാധിച്ചു. ബൂസ്റ്ററിലെ എഞ്ചിനുകൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത്.

മാത്രമല്ല, കുതിച്ചുയർന്ന സ്റ്റാർഷിപ്പ് പേടകത്തിനും തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ ആറ് റാപ്‌റ്റർ എഞ്ചിനുകളിൽ ഒന്ന് ജ്വലനത്തിനിടെ പ്രവർത്തരഹിതമായി. എങ്കിലും റാപ്‌റ്റർ എഞ്ചിനുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഉപഭ്രമണപഥ പാചയിൽ തുടരാൻ പേടകത്തിന് സാധിച്ചു. മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് വിജയകരമായി ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. ലാൻഡിങോടെ പേടകം തകർന്നു. എഞ്ചിന് ചെറിയ തോതിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ലാൻഡിങ് വിജയകരമാണെന്നാണ് സ്‌പേസ്‌എക്‌സിന്‍റെ സ്ഥിരീകരണം.

