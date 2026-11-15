സ്റ്റാർഷിപ്പ് മടങ്ങിയെത്തി: റോക്കറ്റ് പുനര്ഉപയോഗത്തില് നാഴികകല്ല്; അഭിനന്ദനവുമായി മസ്ക്
വിക്ഷേപണ ടവറിലെ യന്ത്ര കൈകളിൽ പേടകത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങി. റോക്കറ്റ് പുനരുപയോഗത്തിന്റെ ഭാവിയില് ഒരു ചരിത്ര നേട്ടമാണിത്.
By ANI
Published : November 15, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 7:28 AM IST
ടെക്സസ്: ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തില് ശാസ്ത്രലോകം ഒരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്പേസ് എക്സ് തങ്ങളുടെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.
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വിക്ഷേപണ ടവറിലെ യന്ത്ര കൈകളിൽ പേടകത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങി. റോക്കറ്റ് പുനരുപയോഗത്തിന്റെ ഭാവിയില് ഒരു ചരിത്ര നേട്ടമാണിത്. പുനരുപയോഗിക്കാന് കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് യാഥാര്ത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തില് എത്തിച്ച ശേഷം റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി.
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'മെക്കാസില്ല' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള സ്പേസ് എക്സിന്റെ വിക്ഷേപണ ഗോപുരത്തിന്റെ ഭീമൻ മെക്കാനിക്കൽ കൈകൾ ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങി. നേട്ടം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്പേസ് എക്സ് സിഇഒ എലോൺ മസ്ക് ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലെ എഞ്ചിനീയർമാരെയും ടീമുകളെയും അഭിനന്ദിച്ചു, ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പോലുള്ള കാഴ്ച യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ അവർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു. "സ്പേസ് എക്സിലെ ഒരു അവിശ്വസനീയമായ ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!" X-ലെ പോസ്റ്റിൽ മസ്ക് പറഞ്ഞു.
Inspecting ship 42 right now https://t.co/mazv15Dxtk— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026
നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജാരെഡ് ഐസക്മാൻ മസ്കിനെയും സ്പേസ് എക്സ് ടീമിനെയും അഭിനന്ദിച്ചു, കൂടുതൽ ആളുകളെ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക നിമിഷമാണിതെന്ന് ഈ നേട്ടത്തെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. "എലോൺ മസ്കിനും സ്പേസ് എക്സ് ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ! ഇത് ഏതാണ്ട് മാന്ത്രികമായിരുന്നു. കൂടുതൽ പേരെ ദിവസം തോറും... ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുപ്പിക്കുന്നു," ഐസക്മാൻ X-ലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. സ്പേസ് എക്സ് ചരിത്രപരമായ കുതന്ത്രം ആഘോഷിച്ചു, അതിന്റെ ഭീമൻ വിക്ഷേപണ ടവറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർഷിപ്പിന്റെ വിജയകരമായ ക്യാച്ച് എടുത്തുകാണിച്ചു. "മെക്കാസില്ല സ്റ്റാർഷിപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു! ഈ അവിശ്വസനീയ നേട്ടത്തിന് മുഴുവൻ സ്പേസ് എക്സ് ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ!" കമ്പനി X-ലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
സ്പേസ് എക്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, വെള്ളിയാഴ്ച ടെക്സാസിലെ സ്റ്റാർബേസിൽ നിന്ന് 15-ാമത്തെ പറക്കലിനായി സ്റ്റാർഷിപ്പ് പറന്നുയർന്നു, ഇന്ന് അവിടേക്ക് മടങ്ങി, ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുക, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിക്കുക, ഭൂമിയിലേക്കുള്ള നിയന്ത്രിത തിരിച്ചുവരവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി. 33 റാപ്റ്റർ എഞ്ചിനുകളുടെ ശക്തിയിൽ സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ തുടക്കത്തിൽ പാഡ് 2-ൽ നിന്ന് ഉയർന്നു, തുടർന്ന് സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഒരു ഹോട്ട്-സ്റ്റേജിംഗ് തന്ത്രത്തിലൂടെ വേർപെടുത്തി ആറ് റാപ്റ്റർ എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ പിന്നീട് അതിന്റെ ദിശാസൂചന ഫ്ലിപ്പ് നടത്തി, ബൂസ്റ്റ്ബാക്ക് ബേണിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത 33 റാപ്റ്റർ എഞ്ചിനുകളിൽ 32 എണ്ണം വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് കുറവായതിനാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിലും നേരത്തെ തീപിടുത്തം അവസാനിച്ചു, മൂലകാരണം അന്വേഷണത്തിലാണെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.
ഗൈഡൻസ്, നാവിഗേഷൻ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എന്നിവ മൂലമുണ്ടായ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് അബോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ബൂസ്റ്റർ ഒരു ഓഫ്ഷോർ ലാൻഡിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഫ്ലൈറ്റ് ടെർമിനേഷൻ സിസ്റ്റം സജീവമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ലാൻഡിംഗ് ബേൺ വിജയകരമായി നടത്തി. അതേസമയം, സ്റ്റാർഷിപ്പ് അതിന്റെ ആരോഹണം പൂർത്തിയാക്കി ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് 26 സ്റ്റാർലിങ്ക് V3 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു. ബഹിരാകാശ പേടകം സ്റ്റാർലിങ്ക് നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ചേരുന്നതിനായി അവയുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ വിന്യാസത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതായി സ്പേസ് എക്സ് പറഞ്ഞു. വിന്യാസത്തിന് ശേഷം, സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ടീം അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും തിരിച്ചുവരവിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാർഷിപ്പ് 20 മണിക്കൂറിലധികം ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടർന്നു. ബഹിരാകാശ പേടകം പിന്നീട് ഒരു ഡിയോർബിറ്റ് ബേൺ നടത്താൻ ഒരൊറ്റ റാപ്റ്റർ സമുദ്രനിരപ്പ് എഞ്ചിൻ വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിച്ചു, ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സ്റ്റാർബേസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ദൗത്യത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിന് ശേഷം സ്പേസ് എക്സ്, സ്റ്റാർഷിപ്പ് ടെക്സസ് തീരത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി,
ഏകദേശം 22.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അത് പുറപ്പെട്ട അതേ വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്തെത്തി. മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ശേഷം, ലാൻഡിംഗ് ഫ്ലിപ്പും സ്ലോ ഡിസൻഷനും നടപ്പാക്കാൻ മൂന്ന് റാപ്റ്റർ എഞ്ചിനുകൾ കത്തിച്ചു, ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ മെക്കാസില്ലയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ആയുധങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വിജയകരമായ ക്യാച്ച് സ്പേസ് എക്സിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. റോക്കറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതാക്കാനുള്ള ശ്രമം, ആദ്യ ഘട്ട ബൂസ്റ്ററുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലും പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിലും കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു.
ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുകളിലെ ഘട്ടങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത റോക്കറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സ്പേസ് എക്സ് അതിന്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് വിക്ഷേപണ സംവിധാനത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കലിനും പുനരുപയോഗത്തിനും വേണ്ടി തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിജയകരമായ ഈ തന്ത്രം ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ മുകളിലെ ഘട്ടത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കലിനും പുനരുപയോഗത്തിനും വഴിയൊരുക്കും, ഓരോ ദൗത്യത്തിനുശേഷവും വിലകൂടിയ റോക്കറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കും.