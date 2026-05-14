സ്പോട്ടിഫൈ പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാൻ ഇനിയില്ല: ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകളുടെ വിലയിലും മാറ്റം, പുതിയ നിരക്ക് അറിയാം
ആരംഭിച്ച് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്പോട്ടിഫൈ പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാൻ നിർത്തലാക്കിയത്. അതോടൊപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്റ്റുഡന്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകളുടെ വിലയും കുറച്ചു.
Published : May 14, 2026 at 8:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ പരസ്യരഹിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ സ്പോട്ടിഫൈ നിർത്തലാക്കി. 2025 നവംബറിൽ അവതരിപ്പിച്ച സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ വെറും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തലാക്കി. കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ആപ്പിൽ നിന്നും പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി.
പ്ലാൻ റദ്ദാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് കമ്പനി കൂടുതൽ വിശദീകരണമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്പോട്ടിഫൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫറുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ടെന്നും കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിലവിൽ ലൈറ്റ് പ്ലാൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ തുടരുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തുടർന്നും സേവനം ലഭിക്കുമോയെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
എന്താണ് പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാൻ?
ഇന്ത്യൻ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ പരസ്യരഹിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പ്രീമിയം ലൈറ്റ്. പ്രതിമാസം 139 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇതിലെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയത്. പരസ്യരഹിത സ്ട്രീമിങും 160kbps വരെ ഓഡിയോ നിലവാരവും ആണ് ഈ പ്ലാനിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. താങ്ങാവുന്ന വിലയിലായതിനാൽ തന്നെ ഓഫ്ലൈനായിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാനോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാൻ സേവനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പ്ലാൻ നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നിൽ?
പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നിലെ കാരണം സ്പോട്ടിഫൈ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കളിലെ യുക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രീമിയം ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയ ലൈറ്റ് പ്ലാനിന്റെ അതേ പ്രതിമാസ നിരക്കിലാണ് ലഭ്യമാവുക. അതിനാൽ ഒരേ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് ഉപയോക്താക്കൾ സ്വഭാവികമായും മാറും.
സ്പോട്ടിഫൈയുടെ മറ്റ് പ്ലാനുകളിൽ ലഭ്യമായ ഉയർന്ന ഓഡിയോ നിലവാരമോ, മറ്റ് സേവനങ്ങളോ പ്രീമിയം ലൈറ്റിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാൻ ഓഫ്ലൈൻ ലിസണിങ്, ഉയർന്ന ഓഡിയോ നിലവാരം, പൂർണ്ണ പ്രീമിയം അനുഭവം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ സ്പോട്ടിഫൈ നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നിലും.
സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലാനുകളിലെ പുതുക്കിയ നിരക്ക്
പ്രീമിയം ലൈറ്റ് നിർത്തലാക്കിയതിനൊപ്പം, ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന മറ്റ് പ്രീമിയം പ്ലാനുകളുടെ വില സ്പോട്ടിഫൈ കുറച്ചത് കാണാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രീമിയം പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 99 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതിനുശേഷം പ്രതിമാസം 139 രൂപ നൽകണം. മുൻപ് 199 രൂപയായിരുന്നു ഇതിന്. അതേസമയം മുൻപ് പ്രതിമാസം 99 രൂപയായിരുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലാൻ ആദ്യ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 69 രൂപയായി കുറച്ചു.
പരസ്യരഹിത സംഗീതം, ഓഫ്ലൈൻ ഡൗൺലോഡുകൾ, 320kbps വരെയുള്ള ഓഡിയോ നിലവാരം, ഓഡിയോ ബുക്കുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകളും മറ്റ് സേവനങ്ങൾ അതേപടി നിലനിർത്തുന്നു. അതേസമയം സ്പോട്ടിഫൈയുടെ ടോപ്പ്-ടയർ പ്ലാറ്റിനം പ്ലാനിന്റെ വിലയിലോ സവിശേഷതകളിലോ മാറ്റമില്ല.
