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1,600 കോടിയുടെ വൻ നിക്ഷേപം: യുഎസിൽ എഐ സെമികണ്ടക്‌ടർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമൊരുങ്ങുന്നു, പിന്നിൽ മസ്‌ക്

യുഎസിലെ ടെക്‌സസിലാണ് വൻതുക നിക്ഷേപത്തിൽ നൂതന സൗകര്യങ്ങളോടെ എഐ സെമികണ്ടക്‌ടർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായ 'ടെറാഫാബ്' പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്‌പേസ്എക്‌സും ടെസ്‌ലയും പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തും.

SPACEX TESLA CHIP PLANT ELON MUSK CHIP PLANT IN US എലോൺ മസ്‌ക് ടെറാഫാബ്
FILE - SpaceX's mega rocket Starship prepares for a test flight from Starbase in Boca Chica, Texas, Monday, Nov. 18, 2024. (AP)
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By PTI

Published : August 7, 2026 at 8:02 PM IST

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ഹ്യൂസ്റ്റൺ: നൂതന എഐ സെമികണ്ടക്‌ടർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്‌ക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്‌പേസ്എക്‌സും ഇലക്ട്രിക് വാഹന കമ്പനിയായ ടെസ്‌ലയും നിക്ഷേപം നടത്തും. 16.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്‍റെ ( ഏകദേശം 1,600 കോടി) നിക്ഷേപത്തിനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. യുഎസിലെ ടെക്‌സസിലാണ് വൻതുക നിക്ഷേപത്തിൽ നൂതന സൗകര്യങ്ങളോടെ എഐ സെമികണ്ടക്‌ടർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായ 'ടെറാഫാബ്' പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ആഗോള ചിപ്പ് വിതരണ ശൃഖലയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട്‌പോവുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടെക്‌സസിലെ ഗ്രിംസ് കൗണ്ടിയിലാണ് ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. 100 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൗകര്യത്തിലാണ് സമുച്ചയം പണികഴിപ്പിക്കുക.

പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ വരുന്നതോടെ സെമികണ്ടക്‌ടർ മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, ടെക്‌നീഷ്യൻമാർ, പ്ലാന്‍റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 3,000 പേർക്കെങ്കിലും ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് സ്‌പേസ്എക്‌സ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ടെറാഫാബ് പൂർണ്ണ സജ്ജമാകുന്നതോടെ അത്യാധുനിക ചിപ്പ് നിർമ്മാണം അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവരാനാകുമെന്നും ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നും സ്‌പേസ്എക്‌സ് സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ എലോൺ മസ്‌ക് പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ ഭൂമിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബഹിരാകാശത്തെ ഉപയോഗത്തിനുമായി വലിയ തോതിൽ എഐ ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പുതിയ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം തങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മസ്‌കിന്‍റെ തന്നെ സംരംഭങ്ങൾക്കായി ഒരു ടെറാവാട്ടിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശേഷിയുള്ള സെമികണ്ടക്‌ടർ വ്യവസായമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പുതിയ എഐ സെമികണ്ടക്‌ടർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്‌പേസ്‌എക്‌സ്, ടെസ്‌ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മസ്‌കിന്‍റെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഒപ്റ്റിമസ് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾക്കും ടെസ്‌ലയുടെ സൈബർകാബുകൾക്കും സ്‌പേസ്എക്‌സിന്‍റെ ആസൂത്രിത ഓർബിറ്റൽ ഡാറ്റാ സെന്‍ററുകൾക്കും ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള പ്രോസസ്സറുകളെത്തിക്കാൻ പുതിയ സൗകര്യം അവസരമൊരുക്കും. അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ലോജിക്, മെമ്മറി ചിപ്പ് നിർമ്മാണം, പാക്കേജിങ്, പരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ പുതിയ സൗകര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും.

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TAGGED:

SPACEX TESLA CHIP PLANT
ELON MUSK CHIP PLANT IN US
എലോൺ മസ്‌ക്
ടെറാഫാബ്
SPACEX CHIP PLANT IN TEXAS

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