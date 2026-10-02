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യുഎസ് സർക്കാരിനായി സ്പേസ്എക്‌സിന്‍റെ രഹസ്യ ദൗത്യം: കുതിച്ചുയർന്ന് ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ്, വിക്ഷേപണം വിജയകരം

റീകോണൈസൻസ് ഓഫിസിന് വേണ്ടിയുള്ള അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള 'NROL-97' വിക്ഷേപണ ദൗത്യമാണ് ഇത്. ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്‍ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. നാഷണൽ

ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് സ്പേസ്എക്‌സ് SPACEX FALCON HEAVY ROCKET SPACEX LAUNCHES
SpaceX Falcon Heavy rocket launched successfully from Kennedy Space center (SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 3:15 PM IST

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യുഎസ് സർക്കാരിനായുള്ള നിരീക്ഷണ ദൗത്യവുമായി സ്പേസ്എക്‌സിന്‍റെ ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്‍ററിലെ 39A ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്‌സിൽ നിന്ന് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 2) ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9:24 ഓടെ (ഒക്ടോബർ 1ന് രാത്രി 11:54 EDT) ആയിരുന്നു വിക്ഷേപണം. 'NROL-97' എന്ന് പേരിട്ട ദൗത്യം അമേരിക്കയുടെ ചാര ഉപഗ്രഹ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ റീകോണൈസൻസ് ഓഫീസിന് (NRO) വേണ്ടിയുള്ള അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിക്ഷേപണ ദൗത്യമാണ്.

ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്‌ക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്‌പേസ്‌എക്‌സ് 13 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിക്ഷേപണമെന്ന വിശേഷതയും ഇതിനുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് 'ക്രൂ-13' ബഹിരാകാശയാത്രിക ദൗത്യത്തെ അയച്ചതും, പിന്നീട് ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം 130 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി 'ട്രാൻസ്പോർട്ടർ-18' റൈഡ്‌ഷെയർ ഫ്ലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചതും സ്‌പേസ്‌എക്‌സിന്‍റെ റോക്കറ്റിലാണ്. രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളും 'ഫാൽക്കൺ 9' റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്.

ഫ്ലോറിഡയുടെ 'സ്പേസ് കോസ്റ്റ്' മേഖലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ദിശയിലാണ് ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത്. 'ഫാൽക്കൺ ഹെവി' റോക്കറ്റിലെ പതിനാലാമത്തെ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്. നേരത്തെ 22 തവണ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ പേലോഡ് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നാഷണൽ റീകോണൈസൻസ് ഓഫിസിനായി ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് ആദ്യമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച്

ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കളെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ്. മൂന്ന് ഫാൽക്കൺ 9 ബൂസ്റ്ററുകളും ഒരു അപ്പർ സ്റ്റേജും ചേർന്നതാണ് ഫാൽക്കൺ ഹെവി. ഇതിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്തായി പേലോഡ് ഫെയറിങ് (പേലോഡിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കവചം) ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 27 മെർലിൻ 1D എൻജിനുകളാണ് ഈ കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റിലുള്ളത്. 2018-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ റോക്കറ്റിന്‍റെ പതിനാലാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണിത്. രഹസ്യ ദൗത്യമായതിനാൽ തന്നെ ഈ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. 2025-ലെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്പേസ് ലോഞ്ച് (NSSL) ഫേസ് 3 ലെയ്ൻ 2 കരാറിന് കീഴിൽ NRO നടത്തിയ ആദ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്.

ബൂസ്റ്ററുകളുടെ പുനരുപയോഗവും വിജയകരമായ ലാൻഡിങും

ഒരു മാസം മുമ്പ് നാസയുടെ നാൻസി ഗ്രേസ് റോമൻ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിന്‍റെ വിക്ഷേപണ വേളയിൽ ഫാൽക്കൺ ഹെവിയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ബൂസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 'B1104' ബൂസ്റ്ററിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെയും B1072 ബൂസ്റ്ററിന്‍റെ നാലാമത്തെയും വിമാനയാത്രയായിരുന്നു ഇത്. കേപ് കനാവറൽ സ്പേസ് ഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിലെ ലാൻഡിങ് സോൺ 1, 2 എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ട് ബൂസ്റ്ററുകളും വിജയകരമായി തിരിച്ചിറങ്ങി. ഉഗ്ര സ്ഫോടന ശബ്‌ദത്തോടെയാണ് ബൂസ്റ്റർ ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്.

ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ് കനാവറൽ സ്പേസ് ഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്പേസ്‌എക്‌സിന്‍റെ റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ ലാൻഡിങ് പാഡായ 'ലാൻഡിങ് സോൺ 40' (LZ-40) ആണ് നേരത്തെ ലാൻഡിങ് ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ദൗത്യത്തിനായി സ്പേസ്എക്‌സ് LZ-1 വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം ക്രൂ-13 ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ B1101 ബൂസ്റ്റർ LZ-40-ലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്. ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാല് ബൂസ്റ്ററുകൾ വിജയകരമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചത് ഇതാദ്യമായാണ്. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സ്‌പേസ്‌എക്‌സിന്‍റെ കരുത്തും കാര്യക്ഷമതയും ഇത് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു.

പുനരുപയോഗിച്ച ഫെയറിങും

ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്തുള്ള, കൂർത്ത ആകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണ കവചമായ പേലോഡ് ഫെയറിങ് നേരത്തെ ജൂലൈയിൽ നടന്ന NROLL-95 ദൗത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് NRO അറിയിച്ചു. പുനരുപയോഗ ശേഷിയുള്ള ഈ ഫെയറിങ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ പേലോഡുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി സ്‌പേസ്‌എക്‌സ്

യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷവ പരിപാടിയിൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലൂടെ സ്‌പേസ്‌എക്‌സ് വഹിക്കുന്ന സുപ്രധാന പങ്ക് ഈ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഫാൽക്കൺ ഹെവി പോലുള്ള കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റുകൾക്ക് വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലും വേഗത്തിലും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.

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TAGGED:

ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ്
സ്പേസ്എക്‌സ്
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