സ്പേസ്എക്സിന് പിഴച്ചതെവിടെ? പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെ ബൂസ്റ്റർ തകരാറ്, സ്റ്റാർഷിപ്പ് വി3 ദൗത്യം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു
12-ാം പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെ ബൂസ്റ്ററിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചതോടെയാണ് ദൗത്യം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത്. എഫ്എഎ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : May 28, 2026 at 3:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്ക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ സ്പേസ്എക്സ് അടുത്തിടെയാണ് തങ്ങളുടെ സ്റ്റാർഷിപ്പിന്റെ 12-ാം പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തിയത്. 2026 മെയ് 23ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് യുഎസിലെ ടെക്സസിലെ സ്റ്റാർബേസിന്റെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് പാഡ് 2ൽ (OLP-2) നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപിച്ചത്. വിക്ഷേപണം വിജയകരമായിരുന്നെങ്കിലും ചെറിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു.
പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ റോക്കറ്റിന്റെ ബൂസ്റ്റർ തകർന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി സ്പ്ലാഷ്ഡൗൺ നടത്താൻ സ്റ്റാർഷിപ്പ് പേടകത്തിന് സാധിച്ചു. ബൂസ്റ്ററിലെ എഞ്ചിനുകൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദൗത്യം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ) അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബൂസ്റ്ററിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു?
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച (മെയ് 23) ആണ് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ലോഞ്ച് പാഡായ സ്റ്റാർബേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർഷിപ്പ് വിക്ഷേപിച്ചത്. വിക്ഷേപണത്തിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ബൂസ്റ്റർ പതിവ് പോലെ വേർപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു. ഇത് മുലം ബൂസ്റ്റർ അത്യധികം ശക്തിയോടെയാണ് മെക്സിക്കോ ഉൾക്കടലിൽ വന്ന് പതിച്ചത്. സ്പ്ലാഷ്ഡൗൺ നിയന്ത്രിതമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ബൂസ്റ്ററിന് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഫ്എഎ പറഞ്ഞു.
Starship flip and landing burn at the end of its twelfth flight test pic.twitter.com/0iJUox3FJt— SpaceX (@SpaceX) May 25, 2026
സ്റ്റാർഷിപ്പ് V3
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കരുത്തുറ്റതുമായ റോക്കറ്റാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് 3 പതിപ്പ്(V3). ശക്തിയേറിയ എഞ്ചിനും സുരക്ഷയും ന്യൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ റോക്കറ്റ്. 407 അടി ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റാണ് ഇത്. പുതിയ ദൗത്യത്തിലൂടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശ ഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സ്പേസ്എക്സിന്റെ പദ്ധതി. ദൗത്യം വിജയകരമാകുന്നതോടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്താനാവും.
പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അടുത്ത തലമുറ സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റും സൂപ്പർ ഹെവി വി3 റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററുകളും അടുത്ത തലമുറ റാപ്റ്റർ 3 എഞ്ചിനുകളും സ്റ്റാർഷിപ്പ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പരിഷ്ക്കരിച്ച സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ആദ്യ വിന്യാസവും ആണ് ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. സ്റ്റാർബേസിന്റെ 2-ാം ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണം കൂടിയാണ് ഇത്.
Liftoff of Starship on its twelfth flight test pic.twitter.com/I7N0zYIqkH— SpaceX (@SpaceX) May 23, 2026
എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു?
യഥാർത്ഥ ഫ്ലൈറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടുത്ത തലമുറ സ്റ്റാർഷിപ്പും സൂപ്പർ ഹെവി വാഹനങ്ങളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രകടനം എത്രത്തോളമെന്നും വിലയിരുത്തുകയാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് V3-യുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. റോക്കറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസും പുനരുപയോഗക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻ പരീക്ഷണ പറക്കലുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ സ്പേസ് എക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ യാത്ര ചെലവ് കുറഞ്ഞതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിനുണ്ട്.
പൂർണ്ണമായി സംയോജിപ്പിച്ച വിക്ഷേപണ സ്റ്റാക്കിൽ 33 റാപ്റ്റർ എഞ്ചിനുകൾ ഘടിപ്പിച്ച 236 അടി സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്ററും 171 അടി അപ്പർ-സ്റ്റേജ് ബഹിരാകാശ പേടകവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷണ വേളയിൽ, സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ മെക്സിക്കോ ഉൾക്കടലിൽ വീഴ്ത്തും. അതേസമയം ദൗത്യം 20 ലധികം സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിന്യസിച്ചേക്കാം.
സ്റ്റാർഷിപ്പ് V3: അടുത്ത ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
സ്റ്റാർഷിപ്പിന്റെ 12-ാം പരീക്ഷണ പറക്കലിൽ നേരിട്ട തകരാറുകളെ തുടർന്ന് ദൗത്യം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തകരാർ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുകയോ, തകരാറ് ഉള്ള ഭാഗം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പുതിയ ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തുക. ജൂണിലോ, ജൂലൈയിലോ അടുത്ത പരീക്ഷണ പറക്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
