സ്റ്റാർഷിപ്പിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം വിജയകരം; ബൂസ്റ്റർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയം
യുഎസിലെ ടെക്സസിലെ സ്റ്റാർബേസിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്. വിക്ഷേപണം വിജയകരമായെങ്കിലും റോക്കറ്റിന്റെ ബൂസ്റ്റർ വിക്ഷേപണത്തറയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സ്പേസ്എക്സിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
Published : November 14, 2026 at 3:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്പേസ്എക്സിന്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം വിജയകരം. ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:15ന് (EST സമയം നവംബർ 13 വൈകുന്നേരം 5:47) യുഎസിലെ ടെക്സസിലെ സ്റ്റാർബേസിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്. വിക്ഷേപണം വിജയകരമായെങ്കിലും റോക്കറ്റിന്റെ ബൂസ്റ്റർ വിക്ഷേപണത്തറയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സ്പേസ്എക്സിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
ബൂസ്റ്റർ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായില്ല
വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായ സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ വിക്ഷേപണത്തറയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബൂസ്റ്റർ മെക്സിക്കോ ഉൾക്കടലിൽ വീണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.
പേടകത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും
എന്നാൽ, ഈ തിരിച്ചടിയിലും സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റിനെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ വിജയമാണ്. ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ റോക്കറ്റിന് 26 സ്റ്റാർലിങ്ക് വി3 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാനായി. തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുന്ന പേടകത്തെ വിക്ഷേപണത്തറയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും.
ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച) പേടകം വിക്ഷേപണത്തറ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങും. ഈ ദൗത്യം 22 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിന്നേക്കാം. വിക്ഷേപണത്തറയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന സ്റ്റാർഷിപ്പിനെ, വിക്ഷേപണ ടവറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് പദ്ധതി.
റോക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഭാവിയിൽ പുനഃരുപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു സ്പേസ്എകിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണിത്. ചന്ദ്രനിൽ താവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അയക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ, വേഗത്തിലുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ വിക്ഷേപണങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഉടമയായ ഇലോൺ മസ്ക് കരുതുന്നു.
ഭൂമിയെ 15 തവണ വലംവെയ്ക്കും
ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയ ഉടൻ ഏറ്റവും നൂതനമായ 26 'സ്റ്റാർലിങ്ക്' ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്ത് വിന്യസിക്കാൻ സ്റ്റാർഷിപ്പിന് കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 170 മൈൽ ഉയരത്തിൽ ഭൂമിയെ 15 തവണ വലംവെച്ച ശേഷമാണ് പേടകം മടങ്ങിയെത്തുക. യു.എസ്-മെക്സിക്കോ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള 'സ്റ്റാർബേസിൽ' വെച്ച്, ഇതിനുമുമ്പ് മൂന്ന് തവണ ബൂസ്റ്ററുകൾ വിജയകരമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ സ്പേസ്എക്സിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തവണ ബൂസ്റ്റർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
പരാജയം അപ്രതീക്ഷിതം
"ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വാർത്തയല്ല ഇത്," സ്പേസ്എക്സ് ലോഞ്ച് കമന്റേറ്റർ കേറ്റ് ടൈസ് പറഞ്ഞു. വിക്ഷേപണത്തറയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കർശനമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ബൂസ്റ്റർ കടലിൽ വീണതെന്നും അവർ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്താണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 236 അടി (72 മീറ്റർ) നീളമുള്ള ബൂസ്റ്ററിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമമായിരുന്നു ഇത്. കൂടാതെ, 171 അടി നീളമുള്ള സ്റ്റാർഷിപ്പ് പേടകത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനും കമ്പനി ഇതാദ്യമായാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ചേർന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ റോക്കറ്റാണ് ഇത്. 407 അടി (124 മീറ്റർ) ഉയരമുണ്ട് റോക്കറ്റിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തിന്.
മുൻപ് വിക്ഷേപിച്ച 14 സ്റ്റാർഷിപ്പുകളുടെയും ബഹിരാകാശ പേടക ഭാഗങ്ങൾ ഒടുവിൽ സമുദ്രത്തിലാണ് പതിച്ചത്. ചിലത് മുൻപ് ആസൂത്രണം ചെയ്തപോലെ യാത്രയുടെ അവസാനം കടലിൽ വീണതാണെങ്കിൽ, മറ്റു ചിലത് അപകടത്തെത്തുടർന്ന് കത്തുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളായി കടലിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. 2023-ൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പരീക്ഷണ പറക്കലിൽ, റോക്കറ്റിലെ പല എഞ്ചിനുകളും പ്രവർത്തിക്കാതെ വരികയും, നിയന്ത്രണം വിട്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ റോക്കറ്റിനെ സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം വഴി തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന അവസാന പരീക്ഷണത്തിൽ റോക്കറ്റ് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയെങ്കിലും, റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്പേസ്എക്സ് ശ്രമിച്ചില്ല.
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