മണിക്കൂറിൽ 8,700 കി.മീ വേഗത, അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ട്ടം ഉടൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങും: ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുമോ? ആകാംക്ഷയിൽ ശാസ്ത്രലോകം
മണിക്കൂറിൽ 8,700 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരിക്കും ഫാൽക്കൺ-9 റോക്കറ്റിന്റെ അവശിഷ്ട്ട ഭാഗം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുക. ശബ്ദത്തിന്റെ ഏഴിരട്ടി വേഗതയിലുള്ള കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതം എത്രത്തോളമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം.
Published : August 5, 2026 at 10:54 AM IST
സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിന്റെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുകൾ ഭാഗം ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 5) ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.05ഓടെ ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ട്ടം ചന്ദ്രനുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നത്. കൂട്ടിയിടിക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചന്ദ്രന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ, ബെൽ ഗർത്തങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ഇടിച്ചിങ്ങുക. എങ്കിലും പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ആഘാത സ്ഥാനം അൽപ്പം മാറിയേക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഫാൽക്കൺ-9 റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗം മണിക്കൂറിൽ 8,700 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരിക്കും (ശബ്ദത്തിന്റെ ഏഴിരട്ടി വേഗതയിൽ) ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുക. ചന്ദ്രന് അന്തരീക്ഷമോ, വായുവോ, ശബ്ദമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൂട്ടിയുടെ ആഘാതം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
റോക്കറ്റ് ഭാഗം ചന്ദ്രനിലെത്തിയത് എങ്ങനെ?
സ്പേസ്എക്സിന്റെ വാണിജ്യ ഡ്യുവൽ-പേലോഡ് ചാന്ദ്ര റൈഡ്ഷെയർ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫാൽക്കറ്റ് 9 റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ചത്. 2025 ജനുവരി 15ന് ആയിരുന്നു ദൗത്യം. രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫയർഫ്ലൈ എയ്റോസ്പേസിന്റെ ബ്ലൂ ഗോസ്റ്റ് 1 ലാൻഡർ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത്. ഇത് 2025 മാർച്ച് 2ന് ചന്ദ്രനിൽ വിജയകരമായി ഇറങ്ങി. ഐസ്പേസിന്റെ റെസിലിയൻസ് ലാൻഡർ കൂടെ ദൗത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സെൻസർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഇത് 2025 ജൂൺ 5ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി.
വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം റോക്കറ്റിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ബൂസ്റ്റർ വിജയകരമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച ശേഷം വേർപ്പെട്ട റോക്കറ്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒഴുകിനടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ തുടർന്ന് റോക്കറ്റ് ഭാഗം ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടമാവുകയും ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. ഏകദേശം അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഭീമൻ ലോഹ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇത്.
കൂട്ടിയിടി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുമോ?
ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിന്റെ പാത കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ വലിയതോതിൽ ഊർജം പുറത്തുവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഊർജ്ജം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നത് പ്രവചനാതീതമാണ്. കൂട്ടിയിടിയുടെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 90 അടി വീതിയും 16 അടി ആഴവുമുള്ള (27 മീറ്റർ വീതിയും 5 മീറ്റർ ആഴവുമുള്ള) ഒരു ഗർത്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതം ദൃശ്യമാകുമോ എന്നാണ് പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ആഘാതം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ദൃശ്യമാകാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പൊടിപടലങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും ദൃശ്യം മികച്ച ടെലിസ്കോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും.
എജക്റ്റ പ്ലൂം ദൂരദർശിനികളിലൂടെ ചെറിയതോതിൽ ദൃശ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇതിന്റെ ദൃശ്യപരത നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആഘാതത്തിന്റെ കോൺ, ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിന്റെ ഘടന, കൂട്ടിയിടിയുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ എത്രഭാഗം ഒരു ഗർത്തം കുഴിക്കുന്നതിനുപകരം പ്രകാശമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടും.
കിഴക്കൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരീക്ഷകർക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ദൃശ്യമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ ദൃശ്യമാകും. നാസയുടെ ലൂണാർ റെക്കണൈസൻസ് ഓർബിറ്ററും ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഡാനുരി ലൂണാർ ഓർബിറ്ററും കൂട്ടിയിടിക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.
ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്ക് നിർണായകം
കൂട്ടിയിടിയുടെ ഭാഗമായുണ്ടാകുന്ന ആഘാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകമാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഗർത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അവശിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, കൃത്രിമ ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകട സാധ്യത എന്നിവ പഠിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാവും.
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