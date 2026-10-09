സ്പെക്ട്രം കരാറിലൂടെ യുഎസ് മൊബൈൽ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്പേസ് എക്സ്
കരാറിലൂടെയും 15,000 അത്യാധുനിക ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെയും യുഎസിലെ ഒരു പ്രധാന മൊബൈൽ സേവന ദാതാവായി മാറാനാണ് സ്പേസ് എക്സ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
By ANI
Published : October 9, 2026 at 5:29 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്റ്റാർലിങ്കിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സ്പേസ് എക്സ്. സ്പെക്ട്രം ഏറ്റെടുക്കൽ കരാറിലൂടെയും 15,000 അത്യാധുനിക ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെയും യുഎസിലെ ഒരു പ്രധാന മൊബൈൽ സേവന ദാതാവായി മാറാനാണ് സ്പേസ് എക്സ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
800 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡിൽ 14 മെഗാഹെർട്സ് വരെ 'പെയേർഡ് സ്പെക്ട്രം' (paired spectrum) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, രാജ്യവ്യാപകമായ ലോ-ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം ലൈസൻസുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ സ്പേസ് എക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പെക്ട്രം പ്രധാന സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും യുഎസിലുടനീളം സ്റ്റാർലിങ്ക് മൊബൈലിൻ്റെ കവറേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.
"യുഎസിൽ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ ഒരു പ്രധാന മൊബൈൽ സേവന ദാതാവാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന, രാജ്യവ്യാപകമായ ലോ-ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം ലൈസൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു" എന്ന് കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ കരാറിന് ഫെഡറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്മിഷൻ്റെ (FCC) അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്പേസ് എക്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ, സെല്ലുലാർ കവറേജ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിനായി, നിലവിലുള്ള 2 GHz മിഡ്-ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രത്തിനും സാറ്റലൈറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനുമൊപ്പം പുതിയ സ്പെക്ട്രം കൂടി പ്രവർത്തിക്കും.
ലോ-ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മൊബൈൽ സിഗ്നലുകൾക്ക് തടസങ്ങൾ ഭേദിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, അതുവഴി കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പോലും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള മിക്ക മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളും 800 MHz ബാൻഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം സ്റ്റാർലിങ്ക് മൊബൈലിന്റെ 'Gen2 കോൺസ്റ്റലേഷൻ'അപേക്ഷയ്ക്ക് എഫ്സിസി അംഗീകാരം നൽകി. ഇതോടെ 2 GHz സ്പെക്ട്രത്തിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ 15,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ സ്പേസ് എക്സിന് അനുമതി ലഭിച്ചു.
V2 സ്റ്റാർലിങ്ക് മൊബൈൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിലവിലുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് 100 മടങ്ങ് അധിക ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് നൽകുമെന്നും, പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താത്ത സാധാരണ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് അതിവേഗ കണക്റ്റിവിറ്റി എത്തിക്കുമെന്നും സ്പേസ് എക്സ് വ്യക്തമാക്കി.
സാറ്റലൈറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഭൗമതല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആസൂത്രിത നെറ്റ്വർക്കെന്നും, ഇതുവഴി വീടിനുള്ളിലും പുറത്തും സാധാരണ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് പരിമിതമായ സ്വാധീനം മാത്രമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
സാറ്റലൈറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഭൗമതല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആസൂത്രിത നെറ്റ്വർക്കെന്നും, ഇതുവഴി വീടിനുള്ളിലും പുറത്തും സാധാരണ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് പരിമിതമായ സ്വാധീനം മാത്രമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ, തങ്ങളുടെ V3 ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ 'ബാക്ക്ഹോൾ ബാൻഡുകൾക്കും' എഫ്സിസി അനുമതി നൽകിയതായും സ്പേസ് എക്സ് അറിയിച്ചു. ഇത് നിലവിലുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് ഗേറ്റ്വേ നെറ്റ്വർക്കുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവയെ പ്രാപ്തമാക്കും. സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങളെ മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി മേഖലയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ പദ്ധതികളിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ജനസാന്ദ്രതയേറിയ നഗരങ്ങളിലും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള അമേരിക്കക്കാർക്ക് വിശ്വസനീയമായ കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
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