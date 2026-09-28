സോണി ഇന്ത്യ BRAVIA 7II അവതരിപ്പിച്ചു; ട്രൂ RGB സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ കൂടുതൽ നിറങ്ങളും ദൃശ്യാനുഭവവും
കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ നിറങ്ങൾ, മികച്ച ആഴം, കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായ ദൃശ്യാനുഭവം എന്നിവയാണ് പുതിയ മോഡൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. BRAVIA 7IIയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകളുടെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു.
By ANI
Published : September 28, 2026 at 2:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹോം എൻ്റർടൈന്മെൻ്റ് മേഖലയെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനായി True RGB സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് BRAVIA 7II പുറത്തിറക്കി സോണി ഇന്ത്യ. കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ നിറങ്ങൾ, മികച്ച ആഴം, കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായ ദൃശ്യാനുഭവം എന്നിവയാണ് പുതിയ മോഡൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. BRAVIA 7IIയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകളുടെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു.
സോണിയുടെ നൂതന ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇൻ്റലിജൻ്റ് പ്രോസസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും സംയോജിപ്പിച്ച BRAVIA 7II ദൈനംദിന കാഴ്ചകളെ അസാധാരണമായ വിനോദാനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായിയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിനിമാ നിലവാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യ മേന്മയും ഇവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
ട്രൂ (True) RGB സാങ്കേതികവിദ്യ
BRAVIA 7IIയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് ട്രൂ (True) RGB സാങ്കേതികവിദ്യ . സോണിയുടെ RGB Backlight Master Drive Pro സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല നിറങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശത്തെ സ്വതന്ത്രമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ നിറങ്ങൾ, ആഴമേറിയ കോൺട്രാസ്റ്റ്, കൂടുതൽ യാഥാർഥ്യബോധമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നു.
Cognitive Processor XRയുമായി ചേർന്ന് BRAVIA 7II, മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്നു. കൂടുതൽ ആഴം, തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങൾ, യാഥാർഥ്യത്തോട് ചേർന്ന വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും.
പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
RGB Backlight Master Drive Pro: ഓരോ RGB ബാക്ക്ലൈറ്റിനെയും വ്യക്തിഗതമായി നിയന്ത്രിച്ച് കൃത്യമായ ലോക്കൽ ഡിമ്മിങ് സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള കറുപ്പ്, കുറഞ്ഞ blooming, മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നിവ ലഭിക്കും.
RGB Triluminos Max with Luminance Booster: QD-OLED നിലവാരത്തിലുള്ള നിറവും Mini LEDയുടെ തെളിച്ചവും സംയോജിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വിശാലമായ കളർ വോള്യം നൽകുന്നു.
Smooth Color Gradation: ഇരുണ്ടതും തെളിച്ചമുള്ളതുമായ ദൃശ്യങ്ങളിലെ നിറവ്യത്യാസങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായ ടോണൽ ട്രാൻസിഷനും ദൃശ്യആഴവും ലഭിക്കും.
X-Wide Angle Pro: വിശാലമായ കാഴ്ചക്കോണുകളിൽ പോലും നിറവും കോൺട്രാസ്റ്റും സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നു. 65 ഇഞ്ചും അതിന് മുകളിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകളിലാണ് ഈ സവിശേഷത ലഭിക്കുക.
A Brand-New Day for colour. Sony BRAVIA True RGB celebrates the iconic colours of Spider-Man: Brand New Day with brilliant reds, deeper blues, and richer greens. #SpiderManBrandNewDay @SonyPicsIndia— Sony India (@sony_india) July 1, 2026
Exclusively In Cinemas July 30.
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55 ഇഞ്ച് (140 സെ.മീ.) മോഡലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന BRAVIA 7II സീരീസ് 65 ഇഞ്ച് (165 സെ.മീ.), 75 ഇഞ്ച് (190 സെ.മീ.), 85 ഇഞ്ച് (215 സെ.മീ.) മോഡലുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. 98 ഇഞ്ച് (248 സെ.മീ.) മോഡൽ ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ “Cinema is Coming Home” എന്ന Sonyയുടെ ആശയം കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ട്രൂ RGB യിലൂടെ സിനിമാ നിലവാരത്തിലുള്ള നിറവും ആഴവും
സോണിയുടെ നവീകരണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി BRAVIA 7IIയിൽ ആദ്യമായി ട്രൂ RGB LED BRAVIA TV സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല LEDകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രകാശമുള്ള മുറികളിലും കൂടുതൽ കൃത്യമായ നിറങ്ങൾ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
RGB ബാക്ക്ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഡ്രൈവ് പ്രോ നൽകുന്ന ഈ നൂതന ബാക്ക്ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനം, ഓരോ എൽഇഡിയെയും ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച്, തെളിച്ചം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ബ്ലൂമിങ് കുറയ്ക്കാനും, ആഴത്തിലുള്ള കറുപ്പ് നൽകാനും, പരമ്പരാഗത മിനി എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേകളേക്കാൾ ശുദ്ധമായ നിറം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
RGB Triluminos Max ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വിശാലമായ നിറശ്രേണി കൃത്യതയോടെ പുനർനിർമ്മിക്കാനാകും. Smooth Colour Gradation ഓരോ ദൃശ്യത്തിലുമുള്ള നിറങ്ങളുടെ മാറ്റം കൂടുതൽ സുഗമവും സൂക്ഷ്മവുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
'ലുമിനൻസ് ബൂസ്റ്റർ' (Luminance Booster) സഹിതമുള്ള 'RGB ട്രൈലുമിനോസ് മാക്സ്' (RGB Triluminos Max) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്, QD-OLED-ന് സമാനമായ വർണ്ണ സമൃദ്ധിയും മിനി LED സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തെളിച്ചവും സംയോജിപ്പിച്ച്, സോണിയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ദൃശ്യാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
65 ഇഞ്ചോ അതിൽ വലുതോ ആയ മോഡലുകളിൽ, 'X-വൈഡ് ആംഗിൾ പ്രോ' (X-Wide Angle Pro) സാങ്കേതികവിദ്യ വിശാലമായ കോണുകളിൽ നിന്നും സ്ഥിരതയാർന്ന നിറവും കോൺട്രാസ്റ്റും നിലനിർത്തുന്നു. അതുവഴി മുറിയിലെ ഏത് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസർ
യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ദൃശ്യനിലവാരം നൽകുന്നതിനായി 'കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസർ XR' (Cognitive Processor XR) ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ കാഴ്ചയെയും ശബ്ദത്തെയും സ്വാഭാവികമായി ഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസൃതമായി ദൃശ്യങ്ങളെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സോണിയുടെ 'കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസർ XR' ആണ് BRAVIA 7II-ൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം. ഇത് തത്സമയം ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആഴം (depth), കോൺട്രാസ്റ്റ്, വ്യക്തത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, അതുവഴി കൂടുതൽ സ്വാഭാവികവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ദൃശ്യാനുഭവം നൽകാനും ടിവിയെ സഹായിക്കുന്നു.
XR Contrast Booster (20) പ്രകാശവും ഇരുട്ടും നിറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെ കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് മികച്ച യാഥാർത്ഥ്യബോധം നൽകുന്നു. ഒപ്പം, XR Clear Image ദൃശ്യങ്ങളിലെ അനാവശ്യമായ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുകയും കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനുള്ള ഉള്ളടക്കത്തെ 4K നിലവാരത്തോട് അടുപ്പിക്കും വിധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്പോർട്സ്, സിനിമകൾ, ഗെയിംപ്ലേ തുടങ്ങിയവയിലെ അതിവേഗ ദൃശ്യങ്ങൾ സുഗമവും തെളിച്ചമുള്ളതും വ്യക്തവുമായി (blur-free) നിലനിർത്താൻ XR Motion Clarity സഹായിക്കുന്നു.
Dolby Vision, Atmos എന്നിവയുടെ കരുത്തോടെ സിനിമാറ്റിക് HDR ദൃശ്യാനുഭവവും മൾട്ടി-ഡൈമൻഷണൽ സറൗണ്ട് സൗണ്ടും ആസ്വദിക്കാം. Dolby Vision®, HDR10, HLG, IMAX® Enhanced എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയോടെ, മികച്ച നിറങ്ങൾ, ആഴത്തിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഉയർന്ന തെളിച്ചം, ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ചിത്ര നിലവാരം എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ട് BRAVIA 7II ഒരു യഥാർത്ഥ സിനിമാറ്റിക് കാഴ്ചാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
Netflix, Prime Video, Sony Pictures Core എന്നിവയ്ക്കായുള്ള 'സ്റ്റുഡിയോ കാലിബ്രേറ്റഡ് മോഡുകൾ' (Studio Calibrated Modes), വിവിധ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർമാതാവഇൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കും വിധം ചിത്ര ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്വയം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു.
ഓഡിയോ രംഗത്ത്, 65 (165 സെ.മീ) ഉം അതിനുമുകളിലും ഉയരമുള്ള മോഡലുകളിൽ അക്കോസ്റ്റിക് മൾട്ടി-ഓഡിയോ+ ഓൺ-സ്ക്രീൻ ആക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദം കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള അനുഭവവും ശബ്ദ സ്ഥാനനിർണ്ണയവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്ലിം ഡിസൈനിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ട്വീറ്ററുകൾ ബാസ് പ്രകടനത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
AI സൗണ്ട് സെപ്പറേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള വോയ്സ് സൂം 3 പശ്ചാത്തല ശബ്ദത്തിന് മുകളിൽ സംഭാഷണം വ്യക്തമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, അതേസമയം 3D സറൗണ്ട് അപ്സ്കേലിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഡിയോയെ വിപുലമായ 5.1.4 ചാനൽ വെർച്വൽ സറൗണ്ട് അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്®, ഡിടിഎസ്:എക്സ്® എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഓരോ രംഗത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്ന ഓവർഹെഡ് ഇഫക്റ്റുകളോടെ മൾട്ടിഡൈമൻഷണൽ, തിയേറ്റർ പോലുള്ള ശബ്ദം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.
4K 120Hz, ഇൻ്റലിജന്റ് ഗെയിമിംഗ് ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയോടെ അടുത്ത തലമുറ ഗെയിമിംഗിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് BRAVIA 7. HDMI 2.1 വഴി 120fps-ൽ 4K പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇവ അതിസുഗമവും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതുമായ ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം നൽകുന്നു. 'ഓട്ടോ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ്' (ALLM), 'വേരിയബിൾ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്' (VRR) തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഇൻപുട്ട് ലാഗ് കുറയ്ക്കുകയും സ്ക്രീൻ ടിയറിംഗ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്ത്കൊണ്ട് തടസ്സമില്ലാത്ത ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഗെയിം മെനു 2 ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ക്രോസ്ഹെയർ, ബ്ലാക്ക് ഇക്വലൈസർ, മോഷൻ ബ്ലർ റിഡക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഗെയിമിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും. ഡോൾബി വിഷൻ® ഗെയിമിംഗ് സമ്പന്നമായ നിറങ്ങളും കോൺട്രാസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത വർധിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം പിഎസ് റിമോട്ട് പ്ലേയും ഓട്ടോ എച്ച്ഡിആർ ടോൺ മാപ്പിംഗ്, ഓട്ടോ ജെനർ പിക്ചർ മോഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5-നുള്ള സമർപ്പിത ഒപ്റ്റിമൈസേഷനുകളും ബ്രാവിയ 7II-യെ കൺസോൾ ഗെയിമിംഗ് പ്രേമികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.
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ഗൂഗിൾ ടിവി-യും ജെമിനിയും-യും ഉപയോഗിച്ച് അനായാസമായ വിനോദ പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാം. ഗൂഗിൾ ടിവി-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന BRAVIA 7, 4,00,000-ത്തിലധികം സിനിമകൾക്കും ടിവി ഷോകൾക്കും ഒപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ആപ്പുകളിലേക്കും ഗെയിമുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നൽകുന്നു. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്താനുള്ള മികച്ച അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
'ഹാൻഡ്സ്-ഫ്രീ വോയ്സ് സെർച്ച്', ഇൻ-ബിൽറ്റ് ,ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ, വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടിവി നിയന്ത്രിക്കാനും ഉള്ളടക്കം തിരയാനും അനുയോജ്യമായ സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Google Cast എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ ടിവി, കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിനായി Alexa-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
കൂടാതെ, 'ഓവർ-ദി-എയർ' (OTA) അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഗൂഗിൾ ടിവി-യിൽ 'ജെമിനി' (Gemini) അവതരിപ്പിക്കും. ഇത് കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായ AI-അധിഷ്ഠിത ആശയവിനിമയങ്ങളും മികച്ച ഉള്ളടക്ക നിർദ്ദേശങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്നു. Sony Pictures Core-ലൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ നിലവാരത്തിലുള്ള സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം ആസ്വദിക്കാം. IMAX® Enhanced ടൈറ്റിലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ സിനിമകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
പ്യുവർ സ്ട്രീം നൽകുന്നതിനാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 80 Mbps വരെ വേഗതയിൽ ഉള്ളടക്കം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് 4K UHD ബ്ലൂ-റേയ്ക്ക് സമാനമായ ചിത്ര നിലവാരം നൽകുന്നു. 24 മാസത്തേക്ക് സോണി പിക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രീമിയം ടൈറ്റിലുകളിലേക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് 10 മൂവി ക്രെഡിറ്റുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. മികച്ച രൂപകൽപ്പന, മെച്ചപ്പെട്ട ഉപയോഗക്ഷമത, മികച്ച ഈടുനിൽപ്പ് എന്നിവ ഒത്തുചേരുന്ന BRAVIA 7II, സോണിയുടെ 'ഹാർമോണിക് പ്രസൻസ്' (Harmonic Presence) ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
55 മുതൽ 85 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള മോഡലുകളിൽ 'ഇമ്മേഴ്സീവ് ഫ്രെയിം' (Immersive Frame) ഡിസൈനും 'മിറാഷ് സ്റ്റാൻഡും' (Mirage Stand) നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ ആധുനിക ലിവിംഗ് സ്പേസുകളുമായി മനോഹരമായി ഇണങ്ങിചേരുന്നു; അതേസമയം, 98 ഇഞ്ച് മോഡലിൽ പ്രീമിയം നിലവാരമുള്ള 'ടി-ഷേപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്' (T-Shape Stand) ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മിന്നൽ, വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനങ്ങൾ (power surges), പൊടി, ഈർപ്പം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'X-Protection PRO' സാങ്കേതികവിദ്യയോടെയാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'Eco Dashboard 2', ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള 'RGB Backlight Master Drive Pro' എന്നിവയിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയാനും സാധിക്കുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത, എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ബട്ടൺ ഡിസൈൻ, സ്പർശനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ബട്ടണുകൾ, വ്യക്തമായ അകലം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിലയും ലഭ്യതയും
2026 മെയ് 28 മുതൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സോണി റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ (സോണി സെൻ്റർ, സോണി എക്സ്ക്ലൂസീവ്), www.ShopatSC.com പോർട്ടൽ, പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, പ്രധാന ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയിൽ BRAVIA 7II ലഭ്യമാകും. തെരഞ്ഞെടുത്ത BRAVIA 7II മോഡലുകൾക്കായുള്ള പ്രീ-ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് വഴി തങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
സോണി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
ജപ്പാനിലെ സോണി ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേഷൻ മാതൃകമ്പനിയായുള്ള സോണി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (സോണി ഇന്ത്യ), ടെലിവിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിംഗ്, പേഴ്സണൽ ഓഡിയോ, ഹോം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ്, ഗെയിമിങ്, കാർ ഓഡിയോ, പ്രൊഫഷണൽ സൊല്യൂഷനുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ കമ്പനി വിൽപ്പനയിലും സേവനങ്ങളിലും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സോണി മുൻഗണന നൽകുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെയും വരുംതലമുറകളുടെയും ആരോഗ്യകരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനായി, തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ കാലയളവിലും പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക (സീറോ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫുട്പ്രിൻ്റ്) എന്നതാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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