PS5 ഗെയിമുകൾക്കും ഗെയിമിങ് ആക്‌സസറികൾക്കുമാണ് ഇയർ-എൻഡ് സെയിലിന്‍റെ ഭാഗമായി ഓഫർ ലഭിക്കുക. ഡിസംബർ 23 മുതൽ 2026 ജനുവരി 5 വരെയാണ് ഓഫർ. ലഭ്യമാവുക ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്‌റ്റോ, തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി.

Sony's Year-End Holiday Sale In India (Image Credit: Sony)
Published : December 20, 2025 at 6:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഓഫറുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകി വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാനും, നിലവിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ. മിക്ക കമ്പനികളും പുതുവർഷം പ്രമാണിച്ച് ഇയർ എൻഡർ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിച്ച് പുതിയ സ്റ്റോക്കിന് ഇടം നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് കമ്പനികളുടെ ലക്ഷ്യം.

സംഗതി ഇതാണെങ്കിലും ഏറെക്കാലമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ഡ്രീം ഉത്‌പന്നമോ ആക്‌സസറികളോ വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഇത് മികച്ച സമയമാണ്. ഗെയിമിങ് ഭ്രാന്തന്മാർക്കും, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ ആക്‌സസറികളും ഗെയിമുകളും സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു മികച്ച അവസരമായിരിക്കും. സോണിയും ഇന്ത്യയിൽ ഇയർ-എൻഡ് ഹോളിഡേ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 ഡിസംബർ 23 മുതൽ 2026 ജനുവരി 5 വരെയാണ് ഓഫർ.

ഇതിൽ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 (PS5) ആക്‌സസറികൾക്കും, തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലേസ്റ്റേഷൻ ഗെയിമുകൾക്കും കിഴിവ് ലഭിക്കും. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്‌റ്റോ, ShopATSC വെബ്‌സൈറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങൾ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാവും. ക്രോമ, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ, വിജയ് സെയിൽസ്, സോണി സെന്‍റർ തുടങ്ങിയ ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിലർമാരും കിഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട്. കിഴിവ് ലഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ആക്‌സസറികളും ഗെയിമുകളും ഏതൊക്കെയെന്നും, എത്ര രൂപ വരെ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

PS5 ഗെയിമുകളുടെ ഇയർ എൻഡർ ഹോളിഡേ ഓഫറുകൾ
ഹോളിഡേ സെയിലിൽ, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5ലെ പ്രമുഖ ഗെയിമായ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നറോക് 3,100 രൂപയോളം കിഴിവിൽ 2,099 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭിക്കും. പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കിഴിവ് ലഭിക്കുക ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നറോക്കിനാണ്. മാർവൽസ് സ്‌പൈഡർമാൻ 2, റൈസ് ഓഫ് ദി റോണിൻ, ഗ്രാൻ ടൂറിസ്മോ 7, ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 1 റീമേക്ക്, ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷിമ ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് കട്ട്, റാച്ചെറ്റ് & ക്ലാങ്ക്: റിഫ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഗെയിമുകൾക്ക് 2,600 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. മാർവൽസ് സ്‌പൈഡർമാൻ: മൈൽസ് മൊറേൽസ്, സാക്ക്‌ബോയ്: എ ബിഗ് അഡ്വഞ്ചർ എന്നിവയ്ക്ക് 2,100 രൂപ വീതമാണ് കിഴിവും സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലേഡിന് 2,000 രൂപ കിഴിവും ലഭിക്കും.

ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ: റീമാസ്റ്റേർഡ്, അൺചാർട്ടഡ്: ലെഗസി ഓഫ് തീവ്‌സ് കളക്ഷൻ, ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് കട്ട്, ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഡിഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് 1,600 രൂപ കിഴിവും ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 2 റീമാസ്റ്റേർഡ് 1,100 രൂപ കിഴിവും ലഭിക്കുക. ലോസ്റ്റ് സോൾ അസൈഡ്, ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് 2, ആസ്ട്രോ ബോട്ട് തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് 1,000 രൂപ കിഴിവും ലഭിക്കും.

ഓഫറിൽ ലഭ്യമായ PS5 ഗെയിമുകൾഒറിജിനൽ വിലഓഫർ വില
Lost Soul Aside4,199 രൂപ3,199 രൂപ
Death Stranding 25,199 രൂപ4,199 രൂപ
Astro Bot4,199 രൂപ3,199 രൂപ
Horizon Zero Dawn: Remastered3,199 രൂപ1,599 രൂപ
Marvel's Spider-Man 25,199 രൂപ2,599 രൂപ
The Last of Us Part 2 Remastered3,199 രൂപ2,099 രൂപ
Helldivers 22,599 രൂപ2,099 രൂപ
Rise of the Ronin5,199 രൂപ2,599 രൂപ
Stellar Blade5,199 രൂപ3,199 രൂപ
Uncharted: Legacy of Thieves Collection3,199 രൂപ1,599 രൂപ
Horizon Forbidden West Complete Edition4,199 രൂപ2,599 രൂപ
Gran Turismo 75,199 രൂപ2,599 രൂപ
God of War Ragnarok5,199 രൂപ2,099 രൂപ
The Last of Us Part 1 Remake5,199 രൂപ2,599 രൂപ
Ghost of Tsushima Director's Cut5,199 രൂപ2,599 രൂപ
Death Stranding Director's Cut3,199 രൂപ1,599 രൂപ
Ratchet & Clank: Rift Apart5,199 രൂപ2,599 രൂപ
Marvel's Spider-Man: Miles Morales4,199 രൂപ2,099 രൂപ
Sackboy: A Big Adventure4,199 രൂപ2,099 രൂപ

PS5 ഗെയിമിങ് ആക്‌സസറികളുടെ ഇയർ എൻഡർ ഹോളിഡേ ഓഫറുകൾ
PS5 ഗെയിമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഗെയിമിങ് ആക്‌സസറികൾക്കും സോണി ഇയർ-എൻഡ് ഹോളിഡേ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളറുകൾ 1,500 രൂപ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. വെള്ള, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, ഗ്രേ കാമോ, ഐസ് ബ്ലൂ, മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ, മെറ്റാലിക് റെഡ്, സിൽവർ, ക്രോമ ടീൽ, ക്രോമ പേൾ, ക്രോമ ഇൻഡിഗോ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇവ ലഭ്യമാണ്. ഡ്യുവൽസെൻസ് എഡ്‌ജ് വയർലെസ് കൺട്രോളറിന് 3,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. പൾസ് എലൈറ്റ് വയർലെസ് ഹെഡ്‌സെറ്റിനും പ്ലേസ്റ്റേഷൻ പോർട്ടലിനും 2,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. പൾസ് എലൈറ്റ് വയർലെസ് ഇയർബഡുകൾക്ക് 9,000 രൂപ കിഴിവും പ്ലേസ്റ്റേഷൻ വിആർ 2ന് 10,000 രൂപ കിഴിവും ലഭിക്കും. പട്ടിക പരിശോധിക്കാം.

PS5 ആക്‌സസറികൾഒറിജിനൽ വിലഓഫർ വില
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (white)Rs 6,390Rs 4,890
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Black)Rs 6,390Rs 4,890
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Red)Rs 6,390Rs 4,890
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Grey Camo)Rs 6,390Rs 4,890
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Ice Blue)Rs 6,390Rs 4,890
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Metallic Blue)Rs 6,849Rs 5,349
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Metallic Red)Rs 6,849Rs 5,349
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Silver)Rs 6,849Rs 5,349
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Chroma Teal)Rs 6,849Rs 5,349
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Chroma Pearl)Rs 6,849Rs 5,349
ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (Chroma Indigo)Rs 6,849Rs 5,349
ഡ്യുവൽസെൻസ് എഡ്‌ജ് വയർലെസ് കൺട്രോളർRs 18,990Rs 15,990
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ VR2Rs 44,999Rs 34,999
പൾസ് എലൈറ്റ് വയർലെസ് ഹെഡ്‌സെറ്റ്Rs 12,990Rs 10,990
പൾസ് എക്സ്പ്ലോർ വയർലെസ് ഇയർബഡ്‌സ്Rs 18,990Rs 9,990
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ പോർട്ടൽRs 18,990Rs 16,990

