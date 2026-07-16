ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ എസ്. സോമനാഥ് അഗ്നികുൽ കോസ്മോസിൽ; ബോർഡ് ഒബ്സർവറായി ചുമതലയേറ്റു
2025 ജനുവരി വരെ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോ. എസ്. സോമനാഥ്
By PTI
Published : July 16, 2026 at 10:42 AM IST
ചെന്നൈ: ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ. എസ്. സോമനാഥ് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ അഗ്നികുൽ കോസ്മോസിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒബ്സർവറായി ചുമതലയേറ്റു. കമ്പനിയുടെ നിർണായകമായ മിഷൻ 02 വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് നിയമനം. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (ജൂലൈ 16, 2026) അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
2025 ജനുവരി വരെ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോ. എസ്. സോമനാഥ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത ചന്ദ്രയാൻ-3, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൗരപഠന ദൗത്യമായ ആദിത്യ എൽ-1 തുടങ്ങി നിരവധി സുപ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അനുഭവസമ്പത്ത് അഗ്നികുൽ കോസ്മോസിൻ്റെ ഭാവി പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
നിർണായകമായി മിഷൻ 02
ഓർബിറ്റൽ ക്ലാസ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും റോക്കറ്റിൻ്റെ അപ്പർ സ്റ്റേജ് ഒരു ഓർബിറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അഗ്നികുൽ കോസ്മോസിൻ്റെ സുപ്രധാന ദൗത്യമാണ് മിഷൻ 02. ഈ ദൗത്യത്തിനായുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ള അഗ്നിബാൻ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് മിഷൻ 02-ൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ആദ്യ ഘട്ട ബൂസ്റ്റർ വേർപെടുത്തുകയും, തുടർന്ന് നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ താഴെയിറക്കി സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുമാണ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, റോക്കറ്റിൻ്റെ അപ്പർ സ്റ്റേജ് പേലോഡ് പുറത്തുവിട്ട ശേഷം നശിച്ചുപോകാതെ, ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തന പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറുകയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും മിഷൻ 02 ഒരു യഥാർഥ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റമാണെന്ന് ഡോ. എസ്. സോമനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സെമി ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ത്രീഡി പ്രിൻ്റഡ് എഞ്ചിനും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള കൺവേർട്ടബിൾ അപ്പർ സ്റ്റേജ് ആശയം മികച്ചൊരു സാങ്കേതിക തന്ത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബോർഡിൽ ഡോ. എസ്. സോമനാഥിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കമ്പനിക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത വൈദഗ്ധ്യം നൽകുമെന്ന് അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ് സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ശ്രീനാഥ് രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മിഷൻ 02-ന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ബൂസ്റ്റർ ഡിസൈൻ, സ്റ്റേജ് റിക്കവറി, ഓർബിറ്റ് ഓപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ഒബ്സർവറായി ലഭിച്ചത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇതൊരു നാമമാത്രമായ നിയമനമല്ലെന്നും, വളരെ ഗൗരവമേറിയ സമയത്തുള്ള സുപ്രധാനമായൊരു പ്രവർത്തന ബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് കുതിപ്പ്
ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് വളർന്നുവന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിംഗിൾ പീസ് ത്രീഡി പ്രിൻ്റഡ് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇവരാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഡോ. എസ്. സോമനാഥിനെപ്പോലൊരു പ്രഗത്ഭൻ്റെ കടന്നുവരവ് കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത നൽകുകയും, ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ് മിഷൻ 02.
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