ആകാശത്ത് അഗ്നിവളയം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?
ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം 2026 ഫെബ്രുവരി 17ന് നടക്കും. എവിടെയൊക്കെ ദൃശ്യമാകും? ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദൃശ്യമാകുമോ? വിശദമായി അറിയാം. വലയഗ്രഹണമായിരിക്കും ഇത്തവണ ദൃശ്യമാവുക.
Published : February 13, 2026 at 4:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിരവധി വിസ്മയങ്ങൾക്കാണ് ഓരോ വർഷവും ആകാശം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം വരാനിരിക്കുകയാണ്. 2026 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക. സാധാരണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലയഗ്രഹണമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക.
ആകാശത്ത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവുക. പൂർണ ഗ്രഹണത്തെപ്പോലെ ഭൂമിയെ പൂർണമായും ഇരുട്ടിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണിത്. എന്താണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണമെന്നും എവിടെയൊക്കെ, ഏത് സമയത്ത് ദൃശ്യമാകുമെന്നും നോക്കാം.
എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം?
സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ചന്ദ്രബിംബം സൂര്യബിംബത്തെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ മറയ്ക്കുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം കൂടിയാണിത്. ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ചലനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു പ്രധാന ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഭവമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
എന്താണ് വലയഗ്രഹണം?
സൂര്യഗ്രഹണം എന്നതിലുപരി വലയഗ്രഹണം ആണെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. അതായത് സൂര്യനെ ചുവപ്പോ ഓറഞ്ചോ നിറത്തിൽ ഒരു അഗ്നിവളയം പോലെയായിരിക്കും കാണുക. സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക.
സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലൂടെ ചന്ദ്രൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഒരു സ്വർണ്ണ വളയം പോലെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. അതിനാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി കാണുന്ന ചന്ദ്രന് സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് സൂര്യന്റെ പുറംഭാഗം തിളങ്ങുന്ന വളയമായി കാണുന്നതിന് കാരണമാകും.
എന്ന്, എപ്പോൾ ദൃശ്യമാകും?
2026 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണമായ വലയഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക. UTC സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 7:01ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:31ന്) ആണ് വലയഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവുക. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് 20 സെക്കൻഡ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം.
ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?
വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വർഷത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം നേരിട്ട് കാണാനാകൂ. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ദൃശ്യമാകില്ല. അതേസമയം അന്റാർട്ടിക്ക, തെക്കൻ അർജന്റീന, ചിലി, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, സമീപ സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വലയഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈയിടങ്ങളിൽ ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളിലെ നിരീക്ഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം കാണാനാകുമെന്ന് Space.com റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ വലയഗ്രഹണം കാണാനാകൂ. ഇവിടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ ഗ്രഹണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയൂ. അതേസമയം ഗ്രഹണം ലൈവായി കാണാൻ സാധിക്കും.
എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം?
ഇത്തവണത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലൈവായി കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിങിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നാസ+, നാസ ടിവി ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് നടത്താറുണ്ട്. നാസയുടെ ലൈവ് വെബ്സൈറ്റിലോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
അടുത്ത സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന്?
ഈ വർഷത്തെ അടുത്ത സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 12ന് ആണ്. ഇത് പൂര്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ കൃത്യമായി വരികയും, സൂര്യപ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് പകൽസമയമാണെങ്കിൽ നിമിഷനേരത്തേക്ക് ഇരുട് അനുഭവപ്പെടും.
കാല്നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഇക്കുറി ഓഗസ്റ്റ് 12ന് പൂര്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. യൂറോപ്പിലാകും സൂര്യഗ്രഹണം പൂര്ണമായും ദൃശ്യമാകുക. 1999 ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പൂര്ണ സൂര്യഗ്രഹണം എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ്.
അടുത്ത വലയഗ്രഹണം എന്ന്?
2027 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അടുത്ത വലയഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക. ഇത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും ആകും ദൃശ്യമാവുക. പിന്നീട് 2028 ജനുവരിയിലും ദൃശ്യമാകും. അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഇനിയൊരു വലയഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകണമെങ്കിൽ 2031 വരെ കാത്തിരിക്കണം.
Also Read:
- 6 വർഷം വാറന്റി, 1 ലക്ഷം കീ.മി ഫ്രീ സർവീസ്: 200 കി.മീ റേഞ്ചിൽ പുതുപുത്തൻ ഡിസൈനിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ 'ഉഡോ' ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ: പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറും
- പൂക്കി വൈബിൽ സോഷ്യൽമീഡിയ:'കാരിക്കേച്ചർ ട്രെൻഡ്' ഇനിയും പരീക്ഷിച്ചില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം
- ഭൂമിക്കപ്പുറവും കീഴടക്കാൻ ഇലോൺ മസ്ക്! ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആർക്കും യാത്ര ചെയ്യാം, പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
- അറോറ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ നാസ: സിടി സ്കാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
- ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആണോ തിരയുന്നത്? 7,499 രൂപയ്ക്ക് പുതിയ മോഡലുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്; പ്രത്യേകതകൾ