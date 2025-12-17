സോളോ റൈഡ് അല്ല, ഇനി 'സോളാറൈഡ്'; വിലയോ തുച്ഛം, എംടെക് കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്
തുച്ഛമായ വിലയിൽ സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാനുപ്രകാശിൻ്റെ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാലോ....
Published : December 17, 2025 at 5:39 PM IST
അമരാവതി: ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ഓട്ടോ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് അങ്ങനെയല്ല. തനിയെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിക്കുന്ന ഒരു സോളാർ വാഹനമാണിത്. പെട്രോളും മറ്റും തീർന്ന് വഴിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, 300 കിലോ വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ വരെ കഴിയും. കാഴ്ച്ചയിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ഉപയോഗവും പ്രവർത്തനവും കണ്ടാൽ ആരായാലും ഒന്ന് അമ്പരക്കും.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഭാനുപ്രകാശാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പിന്നിൽ. ജെഎൻടിയുവിൽ നിന്ന് എംടെക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് തരം ഇലട്രിക്ക് വാഹനങ്ങളാണ്. വാഹനം ചലിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വമേധയാ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സോളർ യൂണിറ്റ്, ബാറ്ററി, മോട്ടോർ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ.
ഒപ്പം കടകൾ കയറിയിറങ്ങി സംഘടിപ്പിച്ച സൈക്കിളുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് വാഹനം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ 60 മുതൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാം. ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വർധിപ്പിച്ചാൽ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി വാഹനം വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭാനുപ്രകാശിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. സോളാർ വഴി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഓട്ടോയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഒരു വണ്ടി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സൈക്കിൾ പോലെയും.
180 മുതൽ 300 കിലോഗ്രാം ഭാരം വഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. ഭാവിയിൽ സോളാർ ഉപയോഗത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു തടസമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭാനുപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ സമയം എടുക്കും. പക്ഷേ സർക്കാർ സഹകരിച്ചാൽ, ഭാവിയിൽ ബാറ്ററി രഹിത വാഹനങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബാക്കപ്പ് പവർ ഓപ്ഷനുമുണ്ട്
പാർട്ട ടൈം ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇലകട്രിക്ക് വാഹനം നിർമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളും മറ്റും വാങ്ങിയത്. സഹോദരനും അമ്മയും പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ആവേശം ഇരട്ടിയായി. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വാഹനമാണ്. മനുഷ്യശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, പെഡലിങ് അസിസ്റ്റൻ്റ് വഴി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അക്രിലിക് ഷീറ്റുകളും അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നോയിഡയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 17,800 രൂപ വിലയുള്ള സോളാർ പാനലുകളാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കപ്പ് പവർ സ്രോതസായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ബാറ്ററിയും പ്ലഗ്-ഇൻ ചാർജിങ് ഓപ്ഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വാഹനം പ്രാദേശിക ഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്നും ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഭാനുപ്രകാശ് പറയുന്നു. സോളാർ വാഹനം നിർമിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പുഷ്-ആൻഡ്-പെഡൽ വാഹനത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയും ചെലവായെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
