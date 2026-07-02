രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് ദൗത്യം, 'വിക്രം-1' കുതിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു: ലോഞ്ച് വിൻഡോ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ജൂലൈ 12നും ഓഗസ്റ്റ് 4നും ഇടയിലാണ് ലോഞ്ച് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ, സുരക്ഷ, റേഞ്ച് ക്ലിയറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ലോഞ്ചിനായി അന്തിമ തീയതി നിശ്ചയിക്കുക.
Published : July 2, 2026 at 8:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റായ വിക്രം 1 വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിക്രം-1 റോക്കറ്റിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണ പറക്കലിനായുള്ള വിക്ഷേപണ വിൻഡോ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ 12നും ഓഗസ്റ്റ് 4നും ഇടയിലായിരിക്കും ആദ്യ വിക്ഷേപണം നടക്കുക.
'മിഷൻ ആഗമൻ' (Mission Aagaman) ദൗത്യത്തിനായി കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിക്രം-1 റോക്കറ്റ് നിലവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇന്നലെയാണ് (ജൂലൈ 1) റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ വിജയകരമായി എത്തിച്ചത്. റോക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ മിഷൻ കലാം 250-ന്റെ സംയോജന പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് എന്ന ബഹുമതി വിക്രം-1ന് സ്വന്തമാണ്. ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റ് അയയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയായി സ്കൈറൂട്ട് മാറും. ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തിമ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണ്.
🚀 Announcing Vikram-1 Test Flight-1: Mission Aagaman, India’s first private orbital rocket launch.— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 2, 2026
📍 Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota
🛰️ 450 km, 60 degree inclination, Low Earth Orbit
📅 Launch Window: July 12 – August 4, 2026
Vehicle is now fully stacked at India’s… pic.twitter.com/mqqJnO5RoI
അന്തിമ തീയതി അവസാനഘട്ട സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം
ലോഞ്ചിന് സാധ്യമായ കാലയളവ് പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും അവസാന ഘട്ട സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി, കാലാവസ്ഥ, സുരക്ഷ, റേഞ്ച് ക്ലിയറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അനുകൂലമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കൃത്യമായ വിക്ഷേപണ തീയതി നിശ്ചയിക്കുക. ലിഫ്റ്റ്-ഓഫ് മുതലുള്ള ഓരോ ഘട്ടത്തിലും റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ പവൻ കുമാർ ചന്ദന ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ആഗമാൻ ദൗത്യം റോക്കറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ മുതലുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലേയും നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകും. ഇത് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും.
ഏഴ് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റ്
റോക്കറ്റ് വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ് സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഏഴ് നിലകളുള്ള മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ് വിക്രം-1. 350 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് റോക്കറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പൂർണ്ണമായും കാർബൺ സംയുക്ത ഘടനയോടെ നിർമ്മിച്ചതും 3D-പ്രിന്റഡ് എഞ്ചിനുകളും ഉയർന്ന-ത്രസ്റ്റ് സോളിഡ്-ഫ്യുവൽ റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററുകളും ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണ് ഇത്. കന്നി ദൗത്യം 60 ഡിഗ്രി പരിക്രമണ ചരിവുള്ള 450 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. വിക്ഷേപണം വിജയകരമായാൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകൂ.
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