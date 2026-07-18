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ചരിത്രം കുറിക്കാൻ സ്കൈറൂട്ട്; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് വിക്രം-1 ഇന്ന് കുതിച്ചുയരും

'മിഷൻ ആഗമൻ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക കടന്നുവരവാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്

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Skyroot Aerospace's Vikram-1 launch today (IANS/X/@SkyrootA)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 9:13 AM IST

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ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റായ വിക്രം-1 ഇന്ന് കുതിച്ചുയരും. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ് വികസിപ്പിച്ച റോക്കറ്റ് രാവിലെ 11.30ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്ററിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നാണ് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിക്കുക.

മിഷൻ ആഗമൻ
'മിഷൻ ആഗമൻ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക കടന്നുവരവാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 22 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള വിക്രം-1 റോക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ് ആണ് രൂപകൽപന ചെയ്‌ത്‌ വികസിപ്പിച്ചത്. ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും, കൃത്യമായി ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ ഓഗ്‌മെൻ്റേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അവസാന ഘട്ടവുമാണ് റോക്കറ്റിനുള്ളത്. 15 മിനിറ്റും 46 സെക്കൻഡും നീളുന്നതാണ് വിക്ഷേപണ ദൗത്യം. ഭൂമിയോട് അടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് (ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്) 300 കിലോഗ്രാം ഭാരം എത്തിക്കാൻ വിക്രം-1ന് ശേഷിയുണ്ട്.

ഗ്രഹാ സ്പേസ്, കോസ്മോസെർവ്, ഡിക്യൂബ്ഡ്, സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ സ്വന്തം സ്കോപ്പ് (SCOPE) എന്നിവയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യാ പരീക്ഷണ പേലോഡുകളാണ് വിക്രം-1 ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുക. ഇതിന് പുറമെ കോസ്മോസ് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ 'കോസ്മിക് ബ്ലൂം' എന്ന കലാസൃഷ്ടിയും ഒരു മൈക്രോ ആർട്ട് പീസും റോക്കറ്റിലുണ്ട്. വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്ന് 10 സെക്കൻഡ് പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ദൗത്യം വലിയ വിജയമായി കണക്കാക്കാമെന്നും, ഓർബിറ്റൽ പാരാമീറ്ററുകൾ കൃത്യമായി കൈവരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സ്കൈറൂട്ട് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ആഗോള ക്ലബ്ബിലേക്ക് സ്കൈറൂട്ട്
2022 നവംബർ 18ന് വിക്രം-എസ് റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമാണിത്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ പിതാവായ ഡോ. വിക്രം സാരാഭായിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് റോക്കറ്റിന് ഈ പേര് നൽകിയതെന്ന് സ്കൈറൂട്ട് സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ പവൻ ചന്ദന എൻഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു. ആയിരത്തോളം ആളുകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും 400ഓളം വിതരണക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഈ ദൗത്യമെന്ന് സഹസ്ഥാപകൻ നാഗ ഭരത് ഡാക വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്പന്നം നിർമിക്കാനായി മൂവായിരത്തോളം ദിവസങ്ങളാണ് തങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ചു കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ബെംഗളൂരു നെഹ്റു പ്ലാനറ്റോറിയം ഡയറക്ടറും ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോ. ഗുരുപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. സ്പേസ് എക്സ്, ബ്ലൂ ഒറിജിൻ, റോക്കറ്റ് ലാബ് തുടങ്ങിയ ആഗോള കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിലേക്കാണ് സ്കൈറൂട്ട് ഇപ്പോൾ ചുവടുവെക്കുന്നത്. 2018ൽ സ്ഥാപിതമായ കമ്പനി ഇതിനകം 100 ദശലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിക്കുകയും 1.1 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സ്ഥാപനമായി വളരുകയും ചെയ്തു. ഐഎസ്ആർഒയുടെ പിന്തുണയും വിക്ഷേപണത്തറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സഹായമായെന്ന് പവൻ ചന്ദന പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ വലിയ റോക്കറ്റുകളും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളും മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളും സ്കൈറൂട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്. സോമനാഥ്, ഇൻ-സ്പേസ് മേധാവികൾ തുടങ്ങിയവർ വിക്ഷേപണം നേരിൽ കാണാൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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