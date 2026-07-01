മസ്ക്കിനുള്ള പണിയെത്തി: ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് റെഡി; 'വിക്രം-1' ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെത്തിച്ചു
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് എന്ന ബഹുമതി വിക്രം-1ന് സ്വന്തമാണ്. റോക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ മിഷൻ കലാം 250-ന്റെ സംയോജന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി.
Published : July 1, 2026 at 4:56 PM IST
ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ്. കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിക്രം-1 റോക്കറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിജയകരമായി എത്തിച്ചു. റോക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ മിഷൻ കലാം 250-ന്റെ സംയോജന പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി.
ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തിമ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണ്. റോക്കറ്റ് വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ് സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ പങ്കിട്ടു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് എന്ന ബഹുമതി വിക്രം-1ന് സ്വന്തമാണ്.
📸 Stage 2 stacked on Stage 1.— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) June 30, 2026
Vikram-1 is taking shape at the First Launch Pad, Satish Dhawan Space Center. 📷 #Vikram1 pic.twitter.com/aKBStUCtJg
ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് റോക്കറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റോക്കറ്റ് 2026ൽ തന്നെ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. റോക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലുതും കരുത്തുറ്റതുമായ ഭാഗമായാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. എപിജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സോളിഡ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിക്ഷേപണം വിജയകരമായാൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പുതുചരിത്രമാണ്.
Vikram-1's Stage 1 is stacked at the First Launch Pad, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. 🚀— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) June 29, 2026
For India, this is the first time a privately designed, developed, and manufactured orbital rocket has been stacked on this pad.#Vikram1 #SkyrootAerospace pic.twitter.com/E0mf9lDfY6
രാജ്യത്തെ മിക്ക ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഇസ്രോയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് പാഡിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനി പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്ന് സ്കൈറൂട്ട് പറഞ്ഞു.
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