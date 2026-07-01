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മസ്‌ക്കിനുള്ള പണിയെത്തി: ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് റെഡി; 'വിക്രം-1' ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെത്തിച്ചു

രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് എന്ന ബഹുമതി വിക്രം-1ന് സ്വന്തമാണ്. റോക്കറ്റിന്‍റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ മിഷൻ കലാം 250-ന്‍റെ സംയോജന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി.

Vikram 1 intergration വിക്രം 1 Vikram 1 Skyroot Aerospace
Vikram-1 rocket, developed by Skyroot Aerospace, ready for launch (Image credit: X/@Skyroot Aerospace)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 4:56 PM IST

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ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസ്. കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിക്രം-1 റോക്കറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിജയകരമായി എത്തിച്ചു. റോക്കറ്റിന്‍റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ മിഷൻ കലാം 250-ന്‍റെ സംയോജന പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി.

ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തിമ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണ്. റോക്കറ്റ് വികസനത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ സ്കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസ് സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലൂടെ പങ്കിട്ടു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് എന്ന ബഹുമതി വിക്രം-1ന് സ്വന്തമാണ്.

ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് റോക്കറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. റോക്കറ്റ് 2026ൽ തന്നെ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. റോക്കറ്റിന്‍റെ ഏറ്റവും വലുതും കരുത്തുറ്റതുമായ ഭാഗമായാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. എപിജെ അബ്‌ദുൾ കലാമിന്‍റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സോളിഡ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vikram 1 intergration വിക്രം 1 Vikram 1 Skyroot Aerospace
Sriharikota Gets Ready For Launch Of First Private Orbital Rocket Vikram-1 (Image credit: X/@Skyroot Aerospace)

വിക്ഷേപണം വിജയകരമായാൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ മുന്നോട്ട് വെയ്‌ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പുതുചരിത്രമാണ്.

രാജ്യത്തെ മിക്ക ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഇസ്രോയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് പാഡിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനി പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്ന് സ്കൈറൂട്ട് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

VIKRAM 1 INTERGRATION
വിക്രം 1
VIKRAM 1
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