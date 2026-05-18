'ദേ... ആകാശത്തൊരു പുഞ്ചിരി'... അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ സ്‌കൈ സ്‌മൈൽ തെളിഞ്ഞു

Image of the phenomenon shared by veteran award-winning astrophotographer. ((X/@peachastro))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 8:32 PM IST

മുംബൈ: ചന്ദ്രനും ശുക്രനും വ്യാഴവും നേർക്കുനേൽ സംഗമിക്കന്ന അപൂർവ്വ കോസ്‌മിക് സംയോജനം ആകാശത്ത് ദൃശ്യമായി. ലോകമെമ്പാടും ദൃശ്യമാകുന്ന 'ആകാശ പുഞ്ചിരി' അഥവാ സ്‌കൈ സ്‌മൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ, മെയ് 19 ന് സൂര്യാസ്‌തമയത്തിന് ഏകദേശം 30 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ ആകാശ ദൃശ്യം വ്യക്തമായി ദൃശ്യമായെന്ന് നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കി. മുംബൈ, പൂനെ, നാസിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 7:10 ന് ശേഷവും, ഡൽഹിയിൽ വൈകുന്നേരം 7:00 ന് ശേഷവും, കൊൽക്കത്തയിൽ വൈകുന്നേരം 6:20 ന് ശേഷവും, ബെംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും വൈകുന്നേരം 6:40 ന് ശേഷവുമാണ് ആകാശ പുഞ്ചിരി ദൃശ്യമായത്.

എന്താണ് ആകാശ സംയോജനം?

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ, 'സംയോജനം' എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗ്രഹങ്ങളും, നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രന് സമാന്തരമായി പരസ്‌പരം വളരെ അടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. ആകാശഗോളങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ അടുത്തായി കാണപ്പെടും.

ഇത്തരം സംയോജനങ്ങള്‍ വർഷം തോറും സംഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം എന്നിവ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പാകത്തിന് ദൃശ്യമാകുന്നത് അപൂർവമായി മാത്രമേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂവെന്ന്. മുംബൈ സർവകലാശാലയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി ഡോ.സഞ്ജുക്ത സത്താർ പറഞ്ഞു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. സൂര്യാസ്‌തമയത്തിനുശേഷം, അത് ഒരു വെളുത്ത പ്രകാശബിന്ദു പോലെ ശുക്രൻ തിളങ്ങുന്നു.

ഭൗതിക വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാഴം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ ദൂരം കാരണം ശുക്രനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തിളക്കത്തോടെയാണ് അത് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ചന്ദ്രക്കല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ മുഴുവൻ ആകാശ ചിത്രവും ശരിക്കും ആകർഷകമായ ഒരു കാഴ്‌ചയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായും അസ്‌തമിച്ചതിനുശേഷം, മേഘങ്ങളില്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഈ കാഴ്‌ച ഏറ്റവും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ കാണാന്‍കഴിയുമെങ്കിലും ബൈനോക്കുലറിലൂടെയോ ചെറിയ ടെലസ്‌കോപ്പിലൂടെയോ വീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ചന്ദ്രൻ്റെ ദൃശ്യം കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, വ്യാഴത്തിൻ്റെ ചില ഉപഗ്രഹങ്ങളും ദൃശ്യമായേക്കാമെയേക്കാമെന്നും പ്രൊഫസർ സത്താർ കൂട്ടിചേർത്തു. സംയോജനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്‌സ് എന്നിവയിലുടനീളം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഈ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്!" എന്ന അടിക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് നിരീക്ഷകരടക്കം ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കപുവച്ചിട്ടുള്ളത്.

