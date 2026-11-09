'സിരി' ഇനി വെറുമൊരു എഐ അസിസ്റ്റന്റല്ല, ഓട്ടോണോമസ് ഏജന്റാക്കാൻ ആപ്പിൾ
മറ്റ് എഐ ഏജന്റുകളെ പോലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സിരി എഐയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആപ്പിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും, ഇതിനായി iOS 28ന്റെ നിർമ്മാണരീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നു.
Published : November 9, 2026 at 6:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഫോണിൽ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സിരിയെ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ഏജന്റാക്കി മാറ്റാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നു. ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പ്രതിവാര വാർത്താക്കുറിപ്പായ 'പവർ ഓണി'ൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഐഒഎസ് 28, ഐപാഡ്ഒഎസ് 28 എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ രീതിയിലും കമ്പനി മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. മെറ്റയുടെ മ്യൂസും, ഇലോൺ മസ്ക്കിന്റെ ഗ്രോക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ ആപ്പിളിന്റെ സിരി എഐയും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് പുതിയ സിഇഒ ജോൺ ടെർനസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
പുതുക്കിയ സിരി എഐ
ഈ വർഷം ജൂണിൽ നടന്ന ആപ്പിളിന്റെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ (WWDC) പുതുക്കിയ സിരി എഐ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. iOS 27 അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഇത് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എഐ അധിഷ്ഠിതമായി സിരിയെ പരിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായത്.
പുതുക്കിയ സിരിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇമെയിലുകളും സന്ദേശങ്ങളും തയ്യാറാക്കാനും, റിമൈൻഡറുകളും കലണ്ടർ ഇവന്റുകളും സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കും. തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്പുകളിലും ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പുകളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ iOS 27.3 ബീറ്റ പതിപ്പിൽ, ആപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സിരി എഐയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, 'Dots', 'Muse', 'Grok' എന്നിവയിൽ ലഭ്യമായ പല സൗകര്യങ്ങളും സിരിയിൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല.
എന്താണ് എഐ ഏജന്റുകൾ?
ഓപ്പൺഎഐ, മെറ്റ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ എഐ ഏജന്റുകളെ 'എഐ കംപാനിയൻ' (AI companion) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോക്താവിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ, വിരസമായി തോന്നുന്നതോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ജോലികളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇവയെ ഏൽപ്പിക്കാം.
വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കാനും 'Dots', 'Muse' എന്നിവയ്ക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ, വിവിധ ആപ്പുകളിലൂടെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം നൽകാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.
സിരിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
പുതിയ സിരി എഐയുടെ കഴിവുകൾ അടുത്ത വർഷം തന്നെ ലഭ്യമായേക്കാമെന്ന് ഗുർമാൻ പറയുന്നു. ഇത് ഐഫോൺ, മാക്, ഐപാഡ് ഉപയോക്താക്കളെ തങ്ങളുടെ ജോലികൾ ഈ എഐ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനപ്പുറം, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുനൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാനാണ് ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് അവരുടെ എതിരാളികൾ പിന്തുടരുന്ന ശൈലിയാണ്.
iOS 28 വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ രീതി
അടുത്ത iOS, iPadOS അപ്ഡേറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും ആപ്പിൾ മാറ്റം വരുത്തിയതായി ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വികസന പ്രക്രിയയെ ഇപ്പോൾ M1, M2, M3 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ഓരോ ഘട്ടത്തിനും എട്ട് ആഴ്ച വീതമാണ് ദൈർഘ്യം. മുൻപ് M1 ഘട്ടത്തെ നാലാഴ്ച വീതമുള്ള രണ്ട് 'സ്പ്രിന്റുകൾ' ആയി തിരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, iOS 28-നായുള്ള കോഡിങ്, പര്യവേക്ഷണം, ഫീച്ചറുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി ആറ് ആഴ്ചകൾ ചെലവഴിക്കാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനായർമാരോട് ആപ്പിൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന്, ചെയ്ത ജോലികൾ എല്ലാം കൂടി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ കൂടി മാറ്റിവെക്കും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, തങ്ങളുടെ ജോലികൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി, പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും.
പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
എഐ അസിസ്റ്റന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള മത്സരം ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സഹായികളായാണ് എതിരാളികൾ തങ്ങളുടെ ടൂളുകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് എന്നിവയിലുടനീളം സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സിരി എഐയെ സജ്ജമാക്കാനാണ് ആപ്പിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ആപ്പിൾ ഈ പദ്ധതികൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളായതിനാൽ, പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ, iOS 27 അപ്ഡേറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ 'സിരി AI' ഫീച്ചറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത വർഷത്തോടെയാകും കൂടുതൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത.
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