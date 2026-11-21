സ്വകാര്യ ചാറ്റുകൾ ചോരില്ല; എഐ ഏജന്റുമാർക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ സിഗ്നലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ലോക്ക്
സെൻസിറ്റീവ് ആയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് എഐ ഏജന്റുമാരെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആപ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മികച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകണമെന്ന് ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട സാങ്കേതിക കമ്പനികളോട് സിഗ്നൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : November 21, 2026 at 6:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്വകാര്യതയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സൗജന്യ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'സിഗ്നൽ'. ഫോണുകളിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യ ചാറ്റുകൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എഐ ഏജന്റുകളെ തടയുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി.
ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരാൻ സാങ്കേതിക കമ്പനികൾ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദുഷ്ക്കരമാക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രസിഡന്റെ മെറെഡിത്ത് വിറ്റാക്കർ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പുതിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ "പൂർണ്ണമല്ല" എന്നും കമ്പനി സമ്മതിച്ചു. മാത്രമല്ല, സെൻസിറ്റീവ് ആയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് എഐ ഏജന്റുമാരെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആപ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മികച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വൻകിട സാങ്കേതിക കമ്പനികളോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സിഗ്നലിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ
ഫോണുകളിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ഇതിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഐ അസിസ്റ്റന്റ് സ്ക്രീനിലെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു പോപ്പ്-അപ്പ് സന്ദേശം ലഭിക്കും. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും.
സമാനമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം, വിൻഡോസിലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ 'റീകോൾ' ഫീച്ചർ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ആപ്പിളിന്റെ മാക് ഒഎസിൽ ഇതേ സുരക്ഷാ സംവിധാനം വിശ്വസനീയമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
സിഗ്നലിന്റെ ആശങ്കയെന്ത്?
ആപ്പിളിന്റെ സിരി, ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ തന്നെ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ള എഐ ടൂളുകളെക്കുറിച്ചാണ് കമ്പനിക്ക് പ്രധാന ആശങ്ക. ഇത്തരം ടൂളുകൾ ഉപകരണത്തിന്റെ ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവയെ തടയുക എന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. എല്ലാ ആപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഇടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണെന്നും സിഗ്നൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ എഐ ഏജന്റുമാർ സുരക്ഷ നൽകാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന്, ഇത് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും കമ്പനി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ വിശദീകരിച്ചു.
In order to protect your privacy in Signal from the latest agentic AI assistants on mobile operating systems, we are rolling out a new default to restrict screenshots in the Signal app. You can re-enable screenshots in your settings. https://t.co/KHQF3bgaam— Signal (@signalapp) November 20, 2026
എഐ ഏജന്റുമാരെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വലിയ മുന്നേറ്റമായി ആണല്ലോ കണക്കാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ, വിവിധ ആപ്പുകളിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും, ഇമെയിലുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും, അപ്പോയിന്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും, ഓൺലൈനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ, ഇതിനായി ഉപയോക്താവിന്റെ സ്ക്രീനിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എഐ ഏജന്റുമാർക്ക് അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ, സിഗ്നൽ പോലുള്ള ആപ്പുകൾ സ്വയം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
സിഗ്നലിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്?
എഐ പ്രോസസ്സിംഗിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ലളിതമായ ഒരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് സിഗ്നലിന്റെ ആവശ്യം. സ്ക്രീനിലെ വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫയലുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ. കൂടാതെ, എഐ ഏജന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വൻകിട സാങ്കേതിക കമ്പനികളോട് സിഗ്നൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി, ഏതെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും, അതിനനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ആപ്പുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് സാധിക്കും.
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