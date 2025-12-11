Kerala Local Body Elections2025

'സാരേ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ'; അന്നും ഇന്നും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ അതിമനോഹരമെന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഇന്ത്യൻ സെൻ്റർ ഓഫ് സ്പേസ് ഫിസിക്‌സിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Shubhanshu Shukla (PTI)
Published : December 11, 2025 at 8:12 PM IST

കൊൽക്കത്ത: വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബഹിരാകാശയാത്രികനായ രാകേഷ് ശർമ്മയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. 'സാരേ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ' എന്നായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് (ഐ‌എസ്‌എസ്) പോയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികനായ വ്യോമസേന ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ലക്കും ഇതെ മറുപടിയാണുള്ളത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഇന്ത്യൻ സെൻ്റർ ഓഫ് സ്പേസ് ഫിസിക്‌സിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2040 ഓടെ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് രാജ്യത്തിന് ഉള്ളതെന്നും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബഹിരാകാശ യാത്ര, ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ നിർമാണം, ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അയയ്ക്കൽ എന്നീ നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്.

അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഷെഡ്യൂളോ സമയമോ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, 2040 ലക്ഷ്യം വച്ച് കൊണ്ടാണ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞു. അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ വളരെ കഴിവുള്ളവരാണ്. അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴെല്ലാം, അവരുടെ കഴിവുകളിൽ താൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല വിവരിച്ചു.

2047 ആകുമ്പോഴേക്കും 'വികസിത ഇന്ത്യ'യാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്കാണുള്ളതെന്നും ശുഭാംശു ശുക്ല വ്യക്തമാക്കി. രാകേഷ് ശർമ്മയുടെയും കൽപ്പന ചൗളയുടെയും ഒക്കെ സമയത്ത് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ എഐ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ടെറാബൈറ്റ് കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വേർതിരിക്കാൻ എഐക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത സംവിധാനങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും നിരവധി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

