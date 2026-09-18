വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ഫോണിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാം, അതും ലോകത്തെവിടെ നിന്നും! 'സെമികോൺ ഇന്ത്യ'യിൽ തിളങ്ങി സ്മാർട്ട് വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ
റീഡിങ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ജീവനക്കാർക്ക് ഓരോ ഉപഭോക്താവിന്റെയും വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങണ്ടേ ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് സ്മാർട്ട് വൈദ്യുതി മീറ്ററിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോൺ വഴി കണക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനും, വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനും സാധിക്കും.
Published : September 18, 2026 at 3:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'സെമികോൺ ഇന്ത്യ 2026' കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച നൂതന ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്മാർട്ട് വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യവും നിയന്ത്രണവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് തത്സമയം അളന്ന് വിവരങ്ങൾ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നേരിട്ട് വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണമാണ് ഇത്.
"സ്മാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. തത്സമയം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം രേഖപ്പെടുത്തുകയും റീഡിംഗുകൾ സ്വയം കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയോ മാനുവൽ റീഡിംഗോ കൂടാതെ തന്നെ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു." സ്മാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജെപിഎം (JPM)-ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജരായ ശുഭം ഭരദ്വാജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നേരിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്ന പരമ്പരാഗത മീറ്ററുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ ടു-വേ വയർലെസ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോഗ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി, വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പോർട്ടലുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. പുറത്ത് പോയാൽ ഉപയോക്താവിന് മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്പ് വഴി വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനാകുമെന്നതിനാൽ ഇതൊരു അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തത്സമയ മീറ്റർ റീഡിങും ബില്ലിങും
സ്മാർട്ട് വൈദ്യുതി മീറ്ററുകളെടുക്കുമ്പോൾ തത്സമയം ബന്ധപ്പെട്ട പോർട്ടലുകളിലേക്ക് സ്വയം അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ റീഡിങ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ജീവനക്കാർക്ക് ഓരോ ഉപഭോക്താവിന്റെയും വീടുകൾ കേറിയിറങ്ങണ്ടേ ആവശ്യമില്ല. ഇത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി ലഭ്യമാക്കാനും കൃത്യസമയത്ത് ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഭരദ്വാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്. മാത്രമല്ല, മാനുവൽ നടപടിക്രമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. പ്രീപെയ്ഡ്, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മീറ്ററുകളെ ഈ സംവിധാനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ, വിവിധ ബില്ലിങ് രീതികളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.
വൈദ്യുതി മോഷണവും കൃത്രിമത്വവും നടക്കില്ല
ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ മീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് സ്മാർട്ട് മീറ്റർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മീറ്റർ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ പോർട്ടലിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനാൽ, പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള മീറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അസ്വാഭാവികതകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും നടപടിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി മോഷണവും മീറ്ററിൽ വരുത്തുന്ന കൃത്രിമത്വവും കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപഭോഗ രേഖകളുടെ കൃത്യതയും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു.
ഉപയോക്താവിന് തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാം
എത്ര ദൂരെയിരുന്ന് വേണ്ടമെങ്കിലും വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം ഉപഭോക്താവിന് തന്നെ വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിലുണ്ട്. ഫോൺ വഴി കണക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനും, വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകളിലൂടെ സാധിക്കും. മീറ്ററിന്റെ ഇന്റർഫേസ് വഴി മാനുവൽ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. വിച്ഛേദന സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മീറ്റർ അതിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലോഡ് വിച്ഛേദിക്കുന്നു. കെട്ടിടമോ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
മീറ്റർ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പോർട്ടലുകളിലേക്ക് തുടർച്ചയായി കൈമാറുന്നതിനാൽ, പരമ്പരാഗതമായ മാനുവൽ മീറ്റർ-റീഡിങ് രീതികളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ കണ്ടെത്തുന്നതോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സ്മാർട്ട് മീറ്റർ എന്നത് കേവലം വൈദ്യുതി അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം എന്നതിലുപരിയായി ഉപയോക്താക്കളെയും സേവനദാതാക്കളെയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്ന നൂതന സംവിധാനമായി വർത്തിക്കുന്നു.
മോൾഡിങ്, SMT (സർഫസ്-മൗണ്ട് ടെക്നോളജി), അസംബ്ലി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മീറ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണവും അസംബ്ലിംഗും കമ്പനി സ്വന്തമായാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്ന് ഭരദ്വാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്മാർട്ട്-മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. മേഘാലയയിൽ സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചതായും ഡൽഹിയിലേക്ക് സാമ്പിളുകൾ അയച്ചതായും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് മീറ്ററുകൾ നൽകിയതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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