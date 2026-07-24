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പാസ്‌വേര്‍ഡ് മറന്നോ? പുതിയ സെൽഫി വീഡിയോ ഓപ്‌ഷനുമായി ഗൂഗിൾ, പ്രവര്‍ത്തന രീതി ലളിതം

സെൽഫി വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ സൈൻ-ഇൻ റിക്കവറി ഓപഷാനാണ് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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Google says to prevent, it has built Selfie sign-in feature with multiple layers of protection against impersonation and deep fakes (Google Blog)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 5:58 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പാസ്‌വേര്‍ഡ് മറന്നുപോയോ? പരിഹാരവുമായി ഗൂഗിൾ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ പാസ്‌വേര്‍ഡ് മറന്നുപോയാൽ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട. സെൽഫി വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ സൈൻ-ഇൻ റിക്കവറി ഓപ്ഷനാണ് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫോട്ടോകൾ, ഇമെയിലുകൾ, ഡോക്യൂമെൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം സൈൻ-ഇൻ രീതികൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു അധിക ഓപ്‌ഷനായിട്ടാണ് സെൽഫി വീഡിയോ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സെൽഫി വീഡിയോ സജ്ജീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഫീച്ചറിൽ ചേരാനായി സെൽഫി വീഡിയോ സെറ്റപ്പ് പേജ് തുറന്ന് ഗുഗിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുക. അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം തല ചലിപ്പിക്കുക. ഒന്നിലധികം കോണുകളിൽ നിന്ന് ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ മുഖം പകർത്തുന്നതായിരിക്കും. ഒടുവിൽ സെൽഫി വീഡിയോ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

സ്വകാര്യതയും ഡാറ്റ നിയന്ത്രണവും

ഉപയോക്താവിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമായിരിക്കും വീഡിയോ സൂക്ഷിച്ച വയ്‌ക്കുക എന്ന് ഗൂഗിൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. കൂടാതെ സെൽഫി വീഡിയോ പൂർണമായും ഉപയോക്താവിൻ്റേതാണെന്നും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടരുമെന്നും ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

വീഡിയോ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൂർണമായും എൻക്രിപ്‌റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. കൂടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും. മറ്റ് സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി നിരവധി പരിശോധനകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗൂഗിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സുരക്ഷാ നടപടികൾ

ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു സെൽഫി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്‌റ്റം അത് അവർ ആദ്യമേ സൂക്ഷിച്ച വീഡിയോയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അത് തത്സമയ റെക്കോർഡിങ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ചില ചലനങ്ങളും ഗൂഗിൾ ആവശ്യപ്പെടും. സംശയാസ്‌പദമായ സൈൻ-ഇൻ ശ്രമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും ഗൂഗിൾ അതിൻ്റെ സ്‌റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും പ്രയോഗിക്കുന്നു.

പാസ്‌കീകൾ, റിക്കവറി കോൺടാക്‌റ്റ്സ് എന്നിവക്കൊപ്പം പുതിയ സവിശേഷത ഒരു അധിക റിക്കവറി ഓപ്‌ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ഫീച്ചർ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാനായി g.co/signin-selfie വെബ്‌സൈറ്റിൽ പരിശോധിച്ച് സെൽഫി വീഡിയോ വഴി സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

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