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നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ഫോണുകൾ വേഗത്തിൽ കയ്യിലെത്തും: റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി സഞ്ചാർ സാഥി; ജൂലൈയിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തിയത് 77,692 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ

ഒരു മാസത്തിനകം നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട 77,692 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സഞ്ചാർ സാഥി വഴി കണ്ടെത്താനായി. ആദ്യമായാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഇത്രയധികം ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്.

സഞ്ചാര്‍ സാഥി HOW TO RECOVER STOLEN MOBILE PHONE SANCHAR SAATHI HOW TO RECOVER LOST SMARTPHONE
An Indian government-run cybersecurity app "Sanchar Saathi" is seen on a mobile phone in New Delhi, India, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP)
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By IANS

Published : August 29, 2026 at 5:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സൈബര്‍ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ 'സഞ്ചാര്‍ സാഥി' ആപ്പ് വഴി ജൂലൈ മാസത്തിൽ 77,692 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്തി. പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയധികം ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഫോണുകളാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്.

സഞ്ചാര്‍ സാഥി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതാദ്യമായാണ് കണ്ടെത്തുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ 75,000 കടന്നതെന്ന് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുള്ള പൊതുജന വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ്, ടെലികോം സേവന ദാതാക്കൾ (ടിഎസ്‌പി), പോലീസ് വകുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ശക്തമായ ഏകോപനത്തെയും പ്രതിഫലനമാണ് ഈ നാഴികക്കല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ എം. സിന്ധ്യ നേട്ടത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കായി പങ്കാളികളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഡിഒടി ശേഖരിക്കുന്നതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2026 ജൂലൈ വരെ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ഫോണുകളുടെ വീണ്ടെടുക്കലിന്‍റെ എണ്ണത്തിൽ 201 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു.

സഞ്ചാര്‍ സാഥി HOW TO RECOVER STOLEN MOBILE PHONE SANCHAR SAATHI HOW TO RECOVER LOST SMARTPHONE
Screen Shot of Sanchar Saathi App (sancharsaathi.gov.in)

ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉടമകൾക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിന് ടെലികോം വകുപ്പിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്‍റലിജൻസ് യൂണിറ്റും ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകളും പ്രാദേശിക പോലീസുമായി ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോൺ എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ഏത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന വിവരം എസ്‌എംഎസ്, ഇമെയിൽ, പോർട്ടൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവ വഴി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കും. പദ്ധതി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണിൽ പുതിയ സിം കാർഡ് ഇട്ടാൽ ആ വിവരവും, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ ഫോൺ നമ്പറും പൊലീസിന് ലഭിക്കും. ഇത് ഫോൺ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഫോൺ തിരികെ കിട്ടിയാൽ വൈറസ് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറാനായി റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും എസ്‌എംഎസ് വഴി ഉപയോക്താവിന് നിർദേശം നൽകും.

ഒരു ഫോൺ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ടാലോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടാലോ വെബ് പോർട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സഞ്ചാർ സാഥിയിൽ വളരെ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യൻ ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് ഉപകരണങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നു. ഇത്തരം ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മോഷ്‌ടാവിന്‍റെ ശ്രമം നെറ്റ്‌വർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിനായി അലേർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് സഞ്ചാർ സാഥി?

ഈ വർഷം ആദ്യം സർക്കാർ വികസിപ്പിച്ച് എടുത്ത മൊബൈൽ സുരക്ഷാ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സഞ്ചാർ സാഥി. ഉപയോക്താക്കളുടെ സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താനും സുഗമമായ ഡജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാനുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാദം.

സഞ്ചാർ സാഥിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

  • നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഫോണുകളുടെ സേവനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക
  • IMEI നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുക
  • തങ്ങളുടെ പേരുമായി എത്ര മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
  • സംശയാസ്‌പദമായ കോളുകളോ ആശയവിനിമയമോ ഉണ്ടായാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
  • മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പൊലീസിനെ സഹായിക്കുക

ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഡാറ്റാബേസായ സെൻട്രൽ എക്യുപ്‌മെൻ്റ് ഐഡൻ്റിറ്റി രജിസ്റ്ററുമായി(സിഇഐആർ) ഉപയോക്താവിൻ്റെ IMEI നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഞ്ചാർ സാഥി സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഫോൺ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയോ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ചെയ്‌താൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് വഴി, ഫോണ്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇതുവഴി നൽകാം. തുടർന്ന് സിഇഐആർ എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും IMEI നമ്പറുകൾ നിയന്ത്രിക്കും. സിം മാറ്റിയാലും ഉപകരണം ഉപയോഗശൂന്യമാകും.

ഉപയോക്താക്കളുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സജീവ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ തിരിച്ചറിയാനും, അനധികൃത സിമ്മുകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത IMEI വെരിഫിക്കേഷനാണ്, ഇത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റിയിൽ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. വ്യാജവും കരിഞ്ചന്ത ഉപകരണങ്ങളും തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

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SANCHAR SAATHI RECOVER STOLEN PHONE

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