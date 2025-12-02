ETV Bharat / technology

സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം? എന്താണ് ഫോണില്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ സഞ്ചാർ സാഥി ആപ്പ്? അറിയാം...

എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും 'സഞ്ചാര്‍ സാഥി' ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊബൈൽ ഫോണ്‍ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം... ആരും ഇൻസ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യരുതെന്നും ചാര ആപ്പ് എന്നും പ്രതിപക്ഷം....

PRE INSTALL SANCHAR SAATHI SANCHAR SAATHI APP IN MOBILE SANCHAR SAATHI APP PRIVACY CONCERN SANCHAR SAATHI FEATURES
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 2:14 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ 'സഞ്ചാര്‍ സാഥി' ആപ്പ്. സൈബര്‍ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചത്.

ഇനി മുതൽ എല്ലാ സ്‌മാർട്‌ഫോണുകളിലും നിര്‍ബന്ധമായും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനോ കഴിയാത്ത തരത്തില്‍ എല്ലാ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികളും ഈ ആപ്പ് പ്രീ-ഇൻസ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഫോൺ കമ്പനികൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രഹസ്യ മെമ്മോ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് പുതിയ ഫോണുകളിൽ മാത്രമല്ല, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ എല്ലാ പഴയ ഫോണുകളിലും ലഭ്യമാവുമെന്ന് സർക്കാർ അറയിച്ചു. മെസേജിങ് ആപ്പുകളിൽ സിം കാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നീക്കം.

The Sanchar Saathi App Screen Shot (sancharsaathi.gov.in)

വിമര്‍ശനം

സൈബർ തട്ടിപ്പുകള്‍ പ്രതിരോധിക്കാനാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ ഈ ആപ്പ്, യഥാര്‍ഥത്തില്‍ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യതയ്‌ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാലും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പ്രതികരിച്ചു.

"എല്ലാ പൗരന്മാരെയും നിരീക്ഷിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തലിനെക്കുറിച്ചല്ല. അവര്‍ മുഴുവന്‍ രാജ്യത്തെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. സൈബര്‍ തട്ടിപ്പുകള്‍ റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സംവിധാനം ആവശ്യമാണെന്നും എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവ് ആളുകളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അനാവശ്യമായ കടന്നുകയറ്റമാണെ്. ഇത് ഒളിഞ്ഞുനോട്ടമാണ്, ചാര ആപ്പ് ആണ്" പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വിമര്‍ശിച്ചു.

"പൗരൻ്റെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് മേലുള്ള ഗൗരവകരമായ കടന്നു കയറ്റമാണിത്, പൗരന്മാരുടെ തലയിൽ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കാൻ കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇന്ത്യ ഒരു നിരീക്ഷണ രാഷ്ട്രമായി മാറുകയാണ്. പെഗാസസ് ഒക്കെ ചെലവ് ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് 120 കോടി ഫോണുകളിൽ സഞ്ചാർ സാഥി ആപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനം" -ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി വിമര്‍ശിച്ചു.

കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന

"ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതും ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതുമായ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും 'സഞ്ചാര്‍ സാഥി' ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊബൈൽ ഫോണ്‍ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് സർക്കാർ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ ആപ്പ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്നും ആപ്പിൾ, സാംസങ്, വിവോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

Sanchar Saathi mobile app portel (india telecom department)

എന്താണ് സഞ്ചാർ സാഥി?

ഈ വർഷം ആദ്യം സർക്കാർ വികസിപ്പിച്ച് എടുത്ത മൊബൈൽ സുരക്ഷാ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സഞ്ചാർ സാഥി. ഉപയോക്താക്കളുടെ സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താനും സുഗമമായ ഡജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാനുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാദം.

The Sanchar Saathi App Screen Shot (sancharsaathi.gov.in)

സഞ്ചാർ സാഥിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

  • നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഫോണുകളുടെ സേവനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക
  • IMEI നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുക
  • തങ്ങളുടെ പേരുമായി എത്ര മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
  • സംശയാസ്‌പദമായ കോളുകളോ ആശയവിനിമയമോ ഉണ്ടായാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
  • മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പൊലീസിനെ സഹായിക്കുക

ആപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

The Sanchar Saathi App Screen Shot (sancharsaathi.gov.in)

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഡാറ്റാബേസായ സെൻട്രൽ എക്യുപ്‌മെൻ്റ് ഐഡൻ്റിറ്റി രജിസ്റ്ററുമായി(സിഇഐആർ) ഉപയോക്താവിൻ്റെ IMEI നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഞ്ചാർ സാഥി സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഫോൺ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയോ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ചെയ്‌താൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് വഴി, ഫോണ്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇതുവഴി നൽകാം. തുടർന്ന് സിഇഐആർ എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും IMEI നമ്പറുകൾ നിയന്ത്രിക്കും. സിം മാറ്റിയാലും ഉപകരണം ഉപയോഗശൂന്യമാകും.

The Sanchar Saathi App Screen Shot (sancharsaathi.gov.in)

ഉപയോക്താക്കളുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സജീവ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ തിരിച്ചറിയാനും, അനധികൃത സിമ്മുകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത IMEI വെരിഫിക്കേഷനാണ്, ഇത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റിയിൽ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. വ്യാജവും കരിഞ്ചന്ത ഉപകരണങ്ങളും തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

സർക്കാർ ഡാറ്റ പ്രകാരം, നഷ്‌ടപ്പെട്ട 700,000-ത്തിലധികം ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനും, മോഷ്‌ടിച്ച 3.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും, 30 ദശലക്ഷം വ്യാജ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഈ സംവിധാനം ഇതിനകം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്.

ആപ്പ് രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്‌തവര്‍

രാജ്യത്തുടനീളം ഒന്നേക്കാല്‍ കോടിയിലധികം പേര്‍ ഈ ആപ്പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്‌തുവെന്ന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

App registration statistics by circle (sancharsaathi.gov.in)

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

