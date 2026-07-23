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ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വിപണിയിൽ സാംസങിനെ കടത്തിവെട്ടാൻ ആപ്പിൾ: ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോൺ സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും

ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് ആപ്പിൾ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപണി വിഹിതമുള്ള സാംസങിന്‍റെ വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് പ്രവചനം.

സാംസങ് ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 APPLE FOLD VS SAMSUNG FOLD
In picture: Apple iPhone Fold CAD renders (Image Credit: YouTube/ Front Page Tech)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 6:02 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആഗോള ഫോൾഡബിൾ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണി ഈ വർഷം 21 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന് കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആപ്പിൾ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നതും ശക്തമായ ഉൽപ്പന്ന മത്സരവും മറ്റ് കമ്പനികളുടെ പ്രീമിയം ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വരവുമൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത്.

2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ആപ്പിൾ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ എയർ 2, ഐഫോൺ 18e മോഡലുകൾ പിന്നീട് മാത്രമേ പുറത്തിറക്കൂ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് സാംസങിന്‍റെ പുതിയ തലമുറ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ബുക്ക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണും ഫ്ലിപ്പ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോണും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ് സാംസങ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഫോൾഡബിൾ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിലെ മത്സരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും.

സാംസങ് ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 APPLE FOLD VS SAMSUNG FOLD
In picture: Left to Right - Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 (Image Credits: Samsung)

2025ലെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, നിലവിൽ ഫോൾഡബിൾ വിഭാഗത്തിൽ 40 ശതമാനം വിപണി വിഹിതവും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങിനാണ്. 30 ശതമാനം വിഹിതവുമായി ഹുവാവേ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. 2026ൽ ഇതുവരെ എതിരാളിയില്ലാത്ത കമ്പനിയായി കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് പ്രവചനം സാംസങിനെ നിലനിർത്തുമ്പോൾ, ആപ്പിളിന്‍റെ ഫോൾഡബിൾ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിലവിലെ കണക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2026-ൽ ഫോൾഡബിൾ വിപണി 21 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാംസങിന്‍റെ വിഹിതം 32 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നും 25 ശതമാനം വിഹിതവുമായി ആപ്പിൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 24 ശതമാനം വിപണി വിഹിതവുമായി ഹുവാവേ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മോട്ടറോള നിലവിലെ 12 ശതമാനം വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് 8 ശതമാനമായും, ഹോണർ നിലവിലെ 7 ശതമാനം വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് 3 ശതമാനമായും, മറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംയോജിത വിഹിതം 11 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8 ശതമാനമായും കുറയുമെന്നാണ് കൗണ്ടർപോയിന്‍റെ പ്രവചനം. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലെ ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതി കാരണം എതിരാളികൾ ഉൽ‌പാദന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആപ്പിൾ അടുത്തിടെ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ ഉത്പാദനം വികസിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്.

സാംസങ് ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 APPLE FOLD VS SAMSUNG FOLD
Foldable market 2025 vs 2026 (forecast) as per Counterpoint Research (Image Credits: Counterpoint)

ആഗോള ഫോൾഡബിൾ വിപണിയിൽ എതിരാളിയായി ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും, ആഭ്യന്തര ചൈനീസ് വിപണിയിൽ ഹുവാവേയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കമ്പനി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. എങ്കിലും സാംസങിന്‍റെ പുതിയ വിശാലമായ ബുക്ക്-ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ഫോൾഡബിൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചാറ്റ് അധിഷ്ഠിത ഇടപെടലുകൾക്കപ്പുറം എഐ സവിശേഷതകൾ നീങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

2026 മടക്കാവുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ ഘട്ടമാകുമെന്ന് കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ചിലെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ലിസ് ലീ പറഞ്ഞു. ആപ്പിളിന്‍റെ ഫോൾഡബിൾ വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപഭോക്തൃ അവബോധം ഉയർത്തുകയും പ്രീമിയം ഫോൾഡബിളുകൾക്കായുള്ള മാനദണ്ഡം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഉത്പ്പ‌ന്ന നിലവാരം, ചാനൽ വ്യാപ്‌തി, ഫോൾഡബിൾ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം എന്നിവയിൽ സാംസങ്ങിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടെന്നും ലിസ് ലീ പറഞ്ഞു. വിശാലമായ രൂപകൽപ്പനയുള്ള സാംസങിന്‍റെ പുതിയ ഫോൾഡ് മടക്കാവുന്ന അനുഭവം കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമാക്കും. ഒരേ സ്‌ക്രീനിൽ ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ദൃശ്യമായി നിലനിർത്താനും, പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, ആപ്പുകളിലുടനീളം AI സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും.


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