ഇനി എല്ലാം എഐ ചെയ്യും! ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിൽ പെർപ്ലെക്സിറ്റി എഐ: വിശദാംശങ്ങൾ
ആപ്പിലേക്ക് പോകാതെ മൾട്ടി-സ്റ്റെപ്പ് ടാസ്ക്കുകൾ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായി നിർവഹിക്കാൻ ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിലുള്ള പെർപ്ലെക്സിറ്റി എഐ സഹായിക്കും. കൂടുതലറിയാം....
Published : February 23, 2026 at 9:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിൽ പുതിയ സംയോജിത എഐ ഏജന്റായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ചാറ്റ്ബോട്ടായ പെർപ്ലെക്സിറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി സാംസങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ ദൈന്യംദിന ജീവിതത്തെ എഐ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് സാംസങ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പത്തിൽ എട്ട് ഉപയോക്താക്കളും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ രണ്ടിലധികം എഐ ഏജന്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതായാണ് സാംസങ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വഴക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഗാലക്സി എഐ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സാംസങ് പറഞ്ഞു.
ഗാലക്സി എഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
വ്യക്തിഗത ആപ്പുകൾക്കുള്ളിലല്ലാതെ സിസ്റ്റം തലത്തിലായിരിക്കും ഗാലക്സി എഐ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് ഉപകരണത്തിലെവിടെയും പ്രവർത്തിക്കും. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഉപയോക്താവിന്റെ സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കാനും മൾട്ടി-സ്റ്റെപ്പ് ടാസ്ക്കുകൾ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായി നിർവഹിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു ആപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന്റെയോ, കമാൻഡുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന്റെയോ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു.
പെർപ്ലക്സിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
സാംസങ് നോട്ട്സ്, ക്ലോക്ക്, ഗാലറി, റിമൈൻഡർ, കലണ്ടർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സാംസങിന്റെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്നാം കക്ഷി ആപ്പുകളിലും പെർപ്ലെക്സിറ്റി മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെയ്ക്കും. "ഹേ പ്ലെക്സ്" എന്ന വോയ്സ് കമാൻഡ് വഴിയോ, സാംസങ് ഉപകരണത്തിന്റെ സൈഡ് ബട്ടൺ അമർത്തിപ്പിടിച്ചോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പെർപ്ലക്സിറ്റി സജീവമാക്കാൻ കഴിയും. സന്ദർഭോചിത സഹായം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
പുതിയ ഗാലക്സി എഐ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ പിന്തുണയ്ക്കും?
ഏറ്റവും പുതിയ ഗാലക്സി എഐ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സാംസങ് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി വൈകാതെ പുറത്തിറക്കും.