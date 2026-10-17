സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രൊസസറിന് ഹീറ്റിങ് പ്രശ്നം: ഗാലക്സി എസ്27 അൾട്രയിൽ സാംസങിന്റെ എക്സിനോസ് ചിപ്പ് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും, റിപ്പോർട്ട്
ക്വാൽകോമിന്റെ പുതിയ ചിപ്പ് അമിതമായി ചൂടാകുന്നതായി സാംസങിൽ നിന്ന് ആരോപണമുയരുന്നുണ്ട്. ഗാലക്സി S27 അൾട്രയിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6ന് പകരം എക്സിനോസ് 2700 ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.
Published : October 17, 2026 at 8:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്വാൽകോമിന്റെ പ്രൊസസറിന് പകരം വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി S27 അൾട്രാ ഫോണുകളിൽ സാംസങ് സ്വന്തം പ്രൊസസറായ എക്സിനോസ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസറായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6ന് അമിതമായി ചൂടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി ആരോപണമുയർത്തിയാണ് സാംസങ്ന ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രൊസസ്സറിന് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന വാദം ക്വാൽകോം പാടെ തള്ളി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, തങ്ങളുടെ 'ഗാലക്സി എസ് അൾട്രാ' ഫോണുകളിൽ ക്വാൽകോമിന്റെ 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ' ചിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് സാംസങ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. 'ഗാലക്സി എസ്27 അൾട്രാ'യിലും ഇതേ രീതി തന്നെ തുടരുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ 'എസ്ഇ ഡെയ്ലി' (SEDaily) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങ് സ്വന്തം എക്സിനോസ് ചിപ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പ്രോസസർ 'അൾട്രാ' ശ്രേണിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും.
എങ്കിലും, ഗാലക്സി എസ്27 അൾട്രയ്ക്കായി സാംസങിന്റെ മൊബൈൽ വിഭാഗം അടുത്തിടെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 പരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ദീർഘനേരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ, മൾട്ടിടാസ്കിങ് പോലുള്ള കനത്ത ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ പ്രോസസർ അനുവദനീയമായ താപനില പരിധി മറികടക്കുകയും, അതുമൂലം പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം സാംസങ് ഇക്കാര്യം ക്വാൽകോമിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ചിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി, ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് സാംസങ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പെർഫോമൻസിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും കാര്യത്തിൽ സാംസങ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിലവാരം പുലർത്താൻ ക്വാൽകോമിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിൽ 'എക്സിനോസ് 2700' ഉപയോഗിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ നീക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ക്വാൽകോമിന്റെ പ്രതികരണം
എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെ ക്വാൽകോം ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു. അതേസമയം 'ഗാലക്സി എസ്27 അൾട്രാ'യിൽ അമിതമായി ചൂടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസറുമായ ഡോൺ മഗ്വെയർ വ്യക്തമാക്കി.
എക്സിനോസ് 2700
സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ 'സിസ്റ്റം എൽഎസ്ഐ' വിഭാഗമാണ് 'എക്സിനോസ് 2700' പ്രോസസർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. സാംസങ് ഫൗണ്ടറിയുടെ രണ്ടാം തലമുറ 2nm പ്രോസസ്സായ 'SF2P'-ൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിപ്പിൽ 10-കോർ സിപിയു (CPU) ആണുള്ളത്. ആന്തരിക പരിശോധനകളിൽ, ഇത് ക്വാൽകോം ചിപ്പിന് തുല്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അല്പം മികച്ചതോ ആയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എക്സിനോസ് ചിപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് കമ്പനിക്ക് പല രീതിയിലും പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഇത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും, കമ്പനിയുടെ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ വിഭാഗത്തെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇത് വിപണിയിൽ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം.
ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഗാലക്സി S27 അൾട്രയുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കും. ഗാലക്സി S27, ഗാലക്സി S27പ്ലസ്, ഗാലക്സി S27 പ്രോ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 2027ന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇത് വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും S27, S27+, S27 പ്രോ മോഡലുകളിൽ എക്സിനോസ് 2700 ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ല. ഏത് ചിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സാംസങ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് വരെ ഉപഭോക്താക്കൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
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