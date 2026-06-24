എഐ സേവനങ്ങൾ ഫോണിൽ എളുപ്പം ലഭിക്കും: വേഗതയേറിയ പുതുതലമുറ സ്റ്റോറേജ് സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സാംസങ്
ഭാവിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതും കാര്യക്ഷമവുമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സേവനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാൻ UFS 5.0ന് കഴിയും.
Published : June 24, 2026 at 6:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായത്തിൽ ആദ്യമായി യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റോറേജ് (UFS) 5.0 സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ച് സാംസങ്. വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ UFS സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് സാംസങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭാവിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതും കാര്യക്ഷമവുമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സേവനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് ഓൺ-ഡിവൈസിലേക്കുള്ള ജനറേറ്റീവ് എഐയുടെ മാറ്റം, എഐ കമ്പ്യൂട്ടേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഉപകരണത്തിലെ ഡാറ്റയുടെ പ്രാദേശിക പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും കമ്പനി പരാമർശിക്കുന്നു. പുതിയ സ്റ്റോറേജ് സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നൽകും. ഇത് മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിലെ ഓൺ-ഡിവൈസ് AI പരിതസ്ഥിതികളിൽ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ (LLMs) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസിയും വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണ സമയവും നൽകും.
അതായത് പുതിയ UFS 5.0 സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപകരണത്തിലെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ പെട്ടന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അടുത്ത തലമുറ മൊബൈൽ മെമ്മറി വിപണിക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കാൻ UFS 5.0 കാരണമാകുമെന്നും സാംസങ് പറയുന്നു.
സാംസങിന്റെ UFS 5.0 സാങ്കേതികവിദ്യ JEDEC-ൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ എംബഡഡ് മെമ്മറി ഇന്റർഫേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാൻഡ്വിഡ്ത്തായ 10.8 ജിഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് (GB/s) വരെ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് 10.8 GB/s വരെ തുടർച്ചയായ വായനാ വേഗതയും 9.5 GB/s വരെ തുടർച്ചയായ എഴുത്ത് വേഗതയും നൽകുന്നു. ഇത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന UFS 4.1 സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം വേഗത നൽകും.
Samsung Unveils Industry’s Fastest UFS 5.0 Solution for Next-Gen On-Device AI Applicationshttps://t.co/MUufeZxHjL— Samsung Electronics (@Samsung) June 22, 2026
മെച്ചപ്പെട്ട പവർ എഫിഷ്യൻസിയും കോംപാക്റ്റ് ഡിസൈനും
മുൻഗാമിയായ UFS 4.1 ആയി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ UFS 5.0 നാൽപത് ശതമാനത്തിലധികം വൈദ്യുതി കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലോക്ക് ഗേറ്റിങ്, മൾട്ടി-വോൾട്ടേജ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നൂതനാശയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നേടിയെടുത്തത്. അതേ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറാൻ ആവശ്യമായ പവർ കുറയ്ക്കുകയും അടുത്ത തലമുറ ഉപകരണങ്ങളിൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് വലിയ ഫയലുകൾ പെട്ടന്ന് കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ, UFS 5.0 മുൻപത്തേക്കാൾ പവർ എഫിഷ്യൻസി നൽകുമെന്ന് പറയാം.
7.5mm നീളവും 13mm വീതിയും 0.9mm വണ്ണവും ഉള്ള കൂടുതൽ കോംപാക്റ്റ് പാക്കേജിലേക്കും പുതിയ സ്റ്റോറേജ് സാങ്കേതികവിദ്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുൻതലമുറ മോഡലിനേക്കാൾ വലിപ്പം 16.7 ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നു.
വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കും
ഈ വർഷം നാലാം പാദത്തോടെ യുഎഫ്എസ് 5.0-ന്റെ ഉത്പാദനം വൻതോതിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് സാംസങ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, എക്സ്ആർ ഹെഡ്സെറ്റുകൾ, എഐ വെയറബിളുകൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
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