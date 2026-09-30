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സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ 'ഡോട്ട്സ്' എഐ ഏജന്‍റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് സാം ആൾട്ട്മാൻ

കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ എഐ ഏജന്‍റായ 'ഡോട്ട്സ്' പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എപ്പോഴും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മികച്ച എഐ ഏജന്‍റായാണ് ഡോട്ട്സിനെ സാം ആൾട്ട്മാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

OPENAI CEO SAM ALTMAN AI SAFETY CONCERNS ഓപ്പൺഎഐ സാം ആൾട്ട്മാൻ
Open AI CEO Sam Altman speaks at the OpenAI DevDay 2026 conference, Tuesday, Sept. 29, 2026, in San Francisco. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 30, 2026 at 10:09 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡലായ 'ഡോട്ട്സ്' പരിചയപ്പെടുത്തി സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പുതിയതും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതുമായ ആസ്‌ട്ര 6.1 പുറത്തിറക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് പുതിയ എഐ ഏജന്‍റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിലാണ് പ്രഖ്യാപനം.

എപ്പോഴും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന (always-on) മികച്ച എഐ ഏജന്‍റായാണ് ഡോട്ട്സിനെ സാം ആൾട്ട്മാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ടാസ്‌ക്കുകൾ സ്വയം ചെയ്‌ത് തീർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. മെറ്റയുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പുറത്തിറങ്ങിയ 'മ്യൂസ്' എന്ന പേഴ്‌സണൽ ഏജന്‍റിന് ശക്തമായ എതിരാളിയായിരിക്കും ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ 'ഡോട്ട്സ്'. മ്യൂസും വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്നു.

പുതിയ മോഡലെത്തുന്നത് സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾക്കിടെ

സിനിമകളിൽ നമ്മൾ വളർന്ന തരത്തിലുള്ള, എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ഒരു എഐ സഹായിയെപ്പോലെയായിരിക്കും ഡോട്ട് ഏജന്‍റുകൾ എന്നാണ് പരിപാടിക്കിടെ ആൾട്ട്‌മാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ മോഡൽ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

ഗവേഷകരുടെ ആശങ്കകളെത്തുടർന്ന് മറ്റൊരു മോഡൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും വാർഷിക പരിപാടിയിലെ പ്രധാന പ്രസംഗത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. എങ്കിലും എഐ ഏജന്‍റുകളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും നിരീക്ഷണവും വർധിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ പണം മുടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആൾട്ട്‌മാൻ വ്യക്തമാക്കി. എഐയുടെ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തേക്കാൾ ഉപരി ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടമായാണ് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മനുഷ്യരെ വെറുമൊരു യന്ത്രത്തിലെ ചക്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ വേഗത കൂട്ടുകയല്ല എഐ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും യന്ത്രവൽകൃതമാക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സാം ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞു. മറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതിനും, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും അറിവ് വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ളതാകണം എഐ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടൊപ്പം, ജിപിടി-6 സോൾ മോഡലിന്‍റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പായ ജിപിടി-6.1 സോളിന്‍റെ കൂടുതൽ വേഗതയേറിയ 'അൾട്രാഫാസ്റ്റ്' പ്രീമിയം പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഓപ്പൺഎഐ ഈ ചടങ്ങിൽ നടത്തി.

പ്രഖ്യാപനം കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഓപ്പൺഎഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് മുൻനിര എഐ കമ്പനികൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി സ്വമേധയാ ഉള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

കരാറിൽ പറയുന്നതെന്ത്

എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തമായ 'ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ' നടപ്പിലാക്കുമെന്നും, അവ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ സ്വതന്ത്ര ബാഹ്യ ഓഡിറ്ററെ നിയമിക്കുമെന്നും, ആഭ്യന്തര-ബാഹ്യ ഓഡിറ്റർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നു. വൈറ്റ് ഹൗസ് അക്കോർഡ് ഓൺ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള ധാർമിക കരാറിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു.

ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ മേൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ട്രംപ് എതിർക്കുമ്പോഴും, മുൻനിര ടെക്‌ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ പലരും സർക്കാർ മേൽനോട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിൽ സാം ആൾട്ട്മാൻ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും, ഓപ്പൺഎഐ പ്രസിഡന്‍റും സഹസ്ഥാപകനുമായ ഗ്രെഗ് ബ്രോക്ക്‌മാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയിരുന്നു. ആന്ത്രോപിക് കമ്പനിയുടെ ഡാരിയോ അമോഡി, ആമസോൺ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ്, എൻവിഡിയയുടെ ജെൻസൺ ഹുവാങ്, ഇലോൺ മസ്‌ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നദെല്ല എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

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TAGGED:

OPENAI CEO SAM ALTMAN
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സാം ആൾട്ട്മാൻ
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