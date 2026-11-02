കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഡാറ്റാ സെന്ററിന് നൽകണം: ആഗോള റാം ക്ഷാമത്തിനിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോക്താക്കളെ ചൊടിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുള്ളിൽ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് മോശമാണെന്നും, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് സാം ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞത്. മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാമർശം.
Published : November 2, 2026 at 3:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി, വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്നത് "വളരെ മോശമായ" കാര്യമാണെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ. ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), മറ്റ് മെമ്മറി ചിപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നത് മൂലം വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. ഡെവലപ്പർമാരെയും ഗെയിമർമാരെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരേയും ഒരുപോലെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയ പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത്.
കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റാം പോലുള്ള മെമ്മറി ചിപ്പുകൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് വില വർധനവിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുള്ളിൽ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് മോശമാണെന്നും, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 'ചീക്ക് പിന്റ്' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് ആൾട്ട്മാൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
പലരും സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ തന്നെ എഐ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ഇത് പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. എങ്കിലും ഗെയിമിങ് പിസികളെക്കുറിച്ചാണോ, 'സർഫേസ് ആർടിഎക്സ് സ്പാർക്ക് ഡെവ് ബോക്സ്' പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണോ, അതോ പുതിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോയെക്കുറിച്ചാണോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നത് വ്യക്തമല്ല.
പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതെന്ത്?
ഫിനാൻഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയായ സ്ട്രൈപ്പിന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ ജോൺ കോളിസൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ, പ്രമുഖ സിഇഒമാരും വ്യവസായ പ്രമുഖരും ഒത്തുചേർന്ന് സാങ്കേതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടത്താറ്. എഐയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അത് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ചീക്ക് പിന്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആൾട്ട്മാൻ സംസാരിച്ചത്. പലർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റായ ധാരണയാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങളിൽ തന്നെ എഐ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് (ലോക്കൽ ഇൻഫറൻസ്) പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡലുകൾ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണയെന്നും ആൾട്ട്മാൻ വിമർശിച്ചു.
"എന്നാൽ ആഗോളതലത്തിൽ വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണം പരിശോധിച്ചാൽ, ലോകത്ത് പരിമിതമായ അളവിലുള്ള DRAM ചിപ്പുകൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും, അതിൽ വെറും 5% സമയം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ്. വിഭവങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ഷാമമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, ക്ലൗഡ് സംവിധാനങ്ങൾ വഴി പരമാവധി ഉപയോഗക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ പലരുടെയും ധാരണ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റാം ഘടകങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നതിന് പിന്നിൽ
സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് റാം. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ മുതൽ കാറുകളിലെ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും വീഡിയോ ഗെയിം കൺസോളുകളും വരെയുള്ള നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന മിക്ക സാങ്കേതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും റാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാംസങ്, എസ്കെ ഹൈനിക്സ് തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില ആഗോള കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് റാം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ക്ലൗഡ് സേവന ദാതാക്കളുമായുള്ള ദീർഘകാല കരാറുകളിലൂടെ, എഐ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കായി മെമ്മറി മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയതോടെയാണ് റാം ഘടകങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടായത്. ഇത് മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ ഉള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. ഓപ്പൺഎഐയുടെ സ്റ്റാർഗേറ്റ് പോലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ലോകത്തിലെ റാം ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അടുത്ത കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദൈനംദിന ഉപകരണങ്ങളിൽ മെമ്മറി ക്ഷാമമുണ്ടാക്കുന്നു.
കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവറിൽ 750 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം
ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവറിൽ ഏകദേശം 750 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിക്കാനാണ് ഓപ്പൺഎഐ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഗൂഗിൾ, മെറ്റ, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ടെക് ഭീമന്മാരും സമാനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡിറാമിന്റെയും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുടെയും വില ഉയർത്തുന്നു. ഇത് കാരണമാണ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെയും ലാപ്ടോപ്പുകളുടെയും വില വർധിക്കുന്നത്.
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