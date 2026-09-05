ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന് പിന്നാലെ ജർമ്മൻ വെബ്സൈറ്റിലും സൈബർ ആക്രമണം: പിന്നിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ റോഗ് എഐ ഏജന്റുകളെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ
ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഒന്നിലധികം റോഗ് എഐ ഏജന്റുകൾ ജർമ്മനിയിലെ വെബ്സൈറ്റിൽ കടന്നുകൂടുകയും മറ്റ് എഐ ഏജന്റുകൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മെസ്സേജ് ബോർഡാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Published : September 5, 2026 at 1:15 PM IST
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ അടുത്തിടെ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകൾ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയത് ടെക് ലോകത്ത് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം വഴി നടന്ന ആക്രമമാണ് എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. പിന്നാലെ GPT‑5.6 സോളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രീ-റിലീസ് മോഡലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയും സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
ഓപ്പൺഎഐയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ സമാനമായ പിഴവുകൾ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഒന്നിലധികം റോഗ് എഐ ഏജന്റുകൾ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കടന്നുകൂടുകയും മറ്റ് എഐ ഏജന്റുകൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മെസ്സേജ് ബോർഡാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതായി റോയിട്ടേഴ്സ് പറയുന്നു.
ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഓപ്പൺഎഐ അധികൃതർ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ജൂലൈയിൽ ഹഗ്ഗിങ് ഫെയ്സിലുണ്ടായ സുരക്ഷാവീഴ്ച കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നതിനാൽ കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടില്ല.
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുമ്പോൾ റോഗ് ഏജന്റുകളെ ഭയക്കണം
സ്വന്തം സൃഷ്ടാക്കൾ പോലുമറിയാതെ, ആരുടെയും നിയന്ത്രണം പോലുമാവശ്യമില്ലാതെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടുന്ന ഇത്തരം എഐ ഏജന്റുകൾ റോഗ് എഐ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എഐ മോഡലുകൾ പുതിയ കഴിവുകൾ ആർജ്ജിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ശക്തിയാർജിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് റോഗ് എഐ ഏജന്റുകൾ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പ്രാഥമിക പാഠം.
എഐ മോഡലുകളിലെ നിയന്ത്രണം നഷ്ട്ടമാവുന്നോ?
കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഐ ഏജന്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് മിക്ക എഐ കമ്പനികളും. വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം മോഡലുകളെ നിർമിച്ചവർ പോലും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാനും, അതിലെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്താനും, പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകൾ കൂടിവരികയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഹഗ്ഗിങ് ഫെയ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഓപ്പൺഎഐ ഏജന്റുകൾ സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയിലേറെ സമയം ഇത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും സുരക്ഷയേക്കാൾ ഓപ്പൺഎഐ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് നൂതനമായ എഐ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണെന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു. മേയ് മാസത്തിൽ നടന്ന സംഭവം കമ്പനി പുറത്തുവിടാതിരുന്നത് കമ്പനി തങ്ങളുടെ എഐ സിസ്റ്റങ്ങളെ എത്രത്തോളം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഓപ്പൺഎഐ
പിന്നാലെ തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലുകളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ മാസം കമ്പനി പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നത് താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതും നുഷ്യ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ പുതിയ “ആസ്ട്ര” മോഡൽ അടുത്തിടെ ഓപ്പൺഎഐ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
പരിശോധിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടിലെ അവകാശവാദങ്ങളോടോ കണ്ടെത്തലുകളോടോ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന റോയിട്ടേഴ്സും എഴുത്തുകാരും നിരസിച്ചതായും പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ഉള്ളടക്കം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ അടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കി.
ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം ഒരു കൂട്ടം എഐ മോഡലുകൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ ഗവേഷകർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമോപദേശകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനെ എതിർത്തതായാണ് വിഷയവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. എന്നാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലീഗൽ ടീം തടഞ്ഞുവെന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
ജർമ്മനിയിലെ സംഭവത്തിന് ഹഗ്ഗിങ് ഫെയ്സിലുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വക്താവ് പറയുന്നു. ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുമായി സഹകരിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടും ഓപ്പൺഎഐ തികഞ്ഞ വിശ്വാസ്യതയോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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