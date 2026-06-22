സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോയ്ക്ക് ഈ വർഷം പിൻഗാമി ഉണ്ടാകില്ല: കാരണം മെമ്മറി വില വർധനവ്
മെമ്മറി വില കുതിച്ചുയരുന്നതാണ് സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോയുടെ പിൻഗാമിയെ ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം. എന്നിരുന്നാലും വൈകാതെ കമ്പനി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും.
Published : June 22, 2026 at 5:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെക് മേഖലയിൽ വലിയ ഓളം സൃഷ്ടിച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണ് സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോ. ഉയർന്ന റേറ്റിങും വിൽപ്പനയും കൊണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് വലിയ പ്രശംസ നേടാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും 2026-ൽ CMF ഫോൺ 2 പ്രോയ്ക്ക് ഒരു പിൻഗാമി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
മെമ്മറി വില വർധനവാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത്. കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫോണിന്റെ പിൻഗാമിയെ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് മെമ്മറിയുടെ വില കൂടുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
നിലവിലെ വിലവർധനവ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിച്ച വിലയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് നിലവിലെ അതേ വില വിഭാഗത്തിൽ ഒരു സിഎംഎഫ് ഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ കമ്പനിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തവണ പുതിയ സിഎംഎഫ് ഫോൺ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ പുതുതായി ഫോൺ പുറത്തിറക്കണമെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടി വരും. കമ്പനിയുടെ നിലവാരം പാലിക്കാത്ത ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തീരുമാനം തുറന്നു പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബി സീരിസ് പുറത്തിറക്കും
എങ്കിലും നത്തിങ് ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ സിഎംഎഫ് മറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കിടുമെന്നും അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പുതിയ ബി സീരിസ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്ന ടീസറുകൾ കമ്പനി അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള 'എ' വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ നത്തിങ് ഫോൺ ഫോർ എ, നത്തിങ് ഫോൺ ഫോർ എ പ്രോ, നത്തിങ് ഇയർ (a) എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മെമ്മറി വില വർധനവിന് പിന്നിൽ
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കടന്നുകയറ്റം എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് DRAM മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ടാക്കി. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മാസം വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത മെമ്മറി ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഡാറ്റ സെന്ററുകളുടെ ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നതാണ് ആഗോള ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് മുൻപ് പങ്കിട്ട ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
2026ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ മെമ്മറി വില 40 ശതമാനം കൂടി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2025ൽ DRAM വിലകൾ ഇതിനകം 172 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 7,000 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Memory is now the most expensive component in a smartphone. It's more expensive than the processor, more expensive than the display, and can account for more than 50% of the total hardware bill.— Carl Pei (@getpeid) June 12, 2026
For Phone (4a), memory costs doubled between when we decided to build the device and… https://t.co/4dJdSDwd6T
സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഘടകമായി മെമ്മറി മാറിയതായി കാൾ പേയും പങ്കുവെച്ചു. മെമ്മറി പ്രോസസ്സറിനേക്കാളും ഡിസ്പ്ലേയേക്കാളും വിലയേറിയതാണ്. ഇത് മൊത്തം ഹാർഡ്വെയർ ബില്ലിന്റെ 50 ശതമാനത്തിലധികം വരുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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