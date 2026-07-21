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ബഹിരാകാശ യാത്രകളിൽ വിപ്ലവമാകാൻ പുനരുപയോഗ റോക്കറ്റുകൾ; കുതിക്കാൻ ഇന്ത്യയും

ലാൻഡ്‌സ്‌പേസ്, ഐസ്‌പേസ് പോലുള്ള ബീജിംഗിൻ്റെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ കമ്പനികൾ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്

REUSABLE LAUNCH VEHICLE INDIA SPACE PROGRAMME ROCKET SCIENCE ISRO
Representative Image (ISRO)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 1:35 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കായ് ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. അതിനായുള്ള പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മത്സരം ലോകമെമ്പാടും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ഫാൽക്കൺ 9 ബൂസ്‌റ്ററുകളുടെ വീണ്ടെടുക്കലും പുനരുപയോഗവും ഉപയോഗിച്ച് സ്‌പേസ് എക്‌സ് വിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ചു. കൂടാതെ സ്‌റ്റാർഷിപ്പ് ബൂസ്‌റ്ററും മുകളിലെ ഘട്ടവും പൂർണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

സ്‌പേസ് എക്‌സ് പ്രദർശിപ്പിച്ച "ചോപ്‌സ്‌റ്റിക്‌സ്" ടവർ-ക്യാച്ച് തന്ത്രം, വിക്ഷേപണ ടവർ ഉപയോഗിച്ച് മടങ്ങിവരുന്ന സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്‌റ്ററിനെ വിന്യസിക്കാവുന്ന കാലുകളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുപകരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ വിക്ഷേപണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൂർത്തിയാക്കണ്ട സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ സാങ്കേതികതയുടെ ലക്ഷ്യം.

REUSABLE LAUNCH VEHICLE INDIA SPACE PROGRAMME ROCKET SCIENCE ISRO
The Engineering Challenges of Reusable Rockets (ISRO)

ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ മേഖലയിലെ മറ്റ് മുൻനിര രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ പതിവായി പുതിയ ഷെപ്പേർഡ് വിക്ഷേപണ വാഹനം പുനരുപയോഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം ചൈന സർക്കാർ നടത്തുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെയും സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകളിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ലാൻഡ്‌സ്‌പേസ്, ഐസ്‌പേസ് പോലുള്ള ബീജിംഗിൻ്റെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ കമ്പനികൾ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതേസമയം അതിൻ്റെ ലോംഗ് മാർച്ച് പ്രോഗ്രാം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

യൂറോപ്പും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബഹിരാകാശ ഗതാഗതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ മേഖലയിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യൂറോപ്പും മുന്നോട്ട് വരുന്നു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും അടുത്ത തലമുറ വിക്ഷേപണ വാഹന ആശയങ്ങളുടെയും വികസനത്തെ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയും ഈ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ വിക്രം-1 ൻ്റെ വിജയകരമായ ആദ്യ ഭ്രമണപഥ പറക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്ഷേപണ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയെ അടിവരയിടുന്നു. അതേസമയം ഐഎസ്ആർഓയുടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനം (RLV) പ്രോഗ്രാമും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ (NGLV) വികസനവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബഹിരാകാശ ഗതാഗതത്തോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പതിവ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്?

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എൻജിനിയറിങ് മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ

സ്‌പേസ് എക്‌സിൻ്റെ ഫാൽക്കൺ 9 പോലുള്ള പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ, ബൂസ്‌റ്ററുകൾ പതിവായി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലൂടെയും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും വിക്ഷേപണ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, റോക്കറ്റുകൾ പതിവായി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വേഗത്തിൽ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനും വീണ്ടും പറക്കുന്നതിനും മുൻപ് പ്രധാനമായ എൻജിനിയറിങ് വെല്ലുവിളികൾ അവശേഷിക്കുന്നു. മുകളിലെ ഘട്ടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കൽ, അന്തരീക്ഷ പുനഃപ്രവേശനം അതിജീവിക്കൽ, പൂർണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ഏറ്റവും വലിയ തടസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

പുനരുപയോഗ സാധ്യത ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിനും പുതിയ റോക്കറ്റ് നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഘട്ടം വീണ്ടെടുക്കൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, മുകളിലെ ഘട്ടം പരിക്രമണ വേഗതയിലേക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബൂസ്‌റ്ററുകൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബഹിരാകാശ പേടകമോ മുകളിലെ ഘട്ടങ്ങളോ വീണ്ടെടുക്കൽ ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ എൻജിനിയറിങ് ജോലികളിൽ ഒന്നായി തുടരുന്നു. കാരണം അത് തീവ്രമായ റീ-എൻട്രി താപോർജത്തെ അതിജീവിക്കുകയും താപ കവചങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ലാൻഡിങ്ങിനായി ഇന്ധനം കരുതിവയ്ക്കുകയും വേണം. ബെംഗളൂരുവിലെ സ്‌പേസ് ടെക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ്(CoE) ഡയറക്‌ടർ ഡിഎസ് ഗോവിന്ദരാജൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവേ വ്യക്തമാക്കി.

ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്‌റ്റങ്ങളിലും അൾട്രാ-ലൈറ്റ്‌വെയ്‌റ്റ് വാഹന ഘടനകളിലും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതുവരെ സിംഗിൾ സ്‌റ്റേജ് ടു ഓർബിറ്റ് (എസ്എസ്ടിഒ) ഒരു വിദൂര ലക്ഷ്യമായി തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "പൂർണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മുകളിലെ ഘട്ടങ്ങൾ, മികച്ച എൻജിനുകൾ, നൂതന വസ്‌തുക്കൾ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ, മികച്ച ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. നിലവിലെ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ പാത പൂർണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുള്ള വിക്ഷേപണ സംവിധാനമാണ്," ഗോവിന്ദരാജൻ പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വാണിജ്യ വിക്ഷേപണങ്ങളും ഭാവിയിലെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യങ്ങളും സുഗമമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത തലമുറ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് പുനരുപയോഗക്ഷമതയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകളുടെ പ്രധാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെല്ലുവിളികൾ
ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെ പുനഃസ്ഥാപനം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഉയർന്ന റീ-എൻട്രി താപനില, ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ആവശ്യകതകൾ, ലാൻഡിംഗ് ഇന്ധന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ കൂടുതലാണ്.
പേലോഡ് ട്രേഡ്-ഓഫ്വീണ്ടെടുക്കലിന് ആവശ്യമായ ഇന്ധനവും ഹാർഡ്‌വെയറും റോക്കറ്റിന്റെ പേലോഡ് ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു.
എസ്എസ്‌ടിഒ സാധ്യതപ്രൊപ്പൽഷനിലും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്‌തുക്കളിലും വലിയ പുരോഗതിയില്ലാതെ സിംഗിൾ സ്‌റ്റേജ് ടു ഓർബിറ്റ് അപ്രായോഗികമായി തുടരുന്നു.
സാങ്കേതിക മുൻഗണനകൾപുരോഗതി മെച്ചപ്പെട്ട എഞ്ചിനുകൾ, നൂതന വസ്‌തുക്കൾ, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രൊപ്പൽഷൻ, ഓട്ടോമേഷൻ, പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മുകളിലെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ സമീപനംവാണിജ്യ വിക്ഷേപണങ്ങൾക്കും മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കുമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കൊപ്പം, പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ള വിക്ഷേപണ സംവിധാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ പാത.

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ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്‌റ്റങ്ങളിലും അൾട്രാ-ലൈറ്റ്‌വെയ്‌റ്റ് വാഹന ഘടനകളിലും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതുവരെ സിംഗിൾ സ്‌റ്റേജ് ടു ഓർബിറ്റ് (എസ്എസ്ടിഒ) ഒരു വിദൂര ലക്ഷ്യമായി തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "പൂർണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മുകളിലെ ഘട്ടങ്ങൾ, മികച്ച എൻജിനുകൾ, നൂതന വസ്‌തുക്കൾ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ, മികച്ച ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. നിലവിലെ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ പാത പൂർണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുള്ള വിക്ഷേപണ സംവിധാനമാണ്," ഗോവിന്ദരാജൻ പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വാണിജ്യ വിക്ഷേപണങ്ങളും ഭാവിയിലെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യങ്ങളും സുഗമമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത തലമുറ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് പുനരുപയോഗക്ഷമതയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

  • നിലവിലുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളുടെ ശേഷിയും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ.
  • ഭാഗികമായും ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ.
  • സുസ്ഥിരമായ ക്രൂ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യ-റേറ്റഡ് റീ-എൻട്രി, റിക്കവറി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിർമ്മിക്കൽ.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമീപകാല പ്രൊപ്പൽഷൻ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്ന് സെമി-ക്രയോജനിക് എൻജിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2026 ജൂണിൽ, ഐഎസ്ആർഒ അതിൻ്റെ വികസന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഉയർന്ന- ത്രസ്‌റ്റ് ഹോട്ട് ടെസ്‌റ്റുകൾ വിജയകരമായി നടത്തി. സോളിഡ് ബൂസ്‌റ്ററുകൾ, സംഭരിക്കാവുന്ന ദ്രാവക കോർ, ക്രയോജനിക് അപ്പർ സ്‌റ്റേജ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലവിലെ എൽവിഎം-3ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, സെമി-ക്രയോജനിക് എൻജിൻ ഭാവിയിലെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബൂസ്‌റ്ററുകൾക്ക് അടിത്തറ പാകുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതൽ ത്രസ്‌റ്റും പ്രകടനവും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നവീകരിച്ച എൽവിഎം-3യ്ക്ക് ഭാവിയിൽ ഭാരമേറിയ ക്രൂ മൊഡ്യൂളുകൾ, അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, ചന്ദ്ര, ബഹിരാകാശ നിലയ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി വലിയ പേലോഡുകൾ എന്നിവ വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലിക്വിഡ് ഓക്‌സിജൻ-മീഥെയ്ൻ പ്രൊപ്പൽഷൻ ഒരു യാഥാർഥ്യമായേക്കാം. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബൂസ്‌റ്റർ ഉൾപ്പെടെ, അടുത്ത തലമുറ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിനായി ലിക്വിഡ് ഓക്‌സിജൻ-മീഥെയ്ൻ എൻജിനുകളും ഘട്ടങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ പ്രസ്‌താവിച്ചു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്ക് മീഥെയ്ൻ അനുയോജ്യമാണ്. കാരണം ഇത് താരതമ്യേന വൃത്തിയായി കത്തുകയും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത തലമുറ ലോഞ്ച് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ പ്രധാന വികസനങ്ങൾ
സെമി-ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഐഎസ്ആർഒ പരീക്ഷിച്ച ഉയർന്ന ത്രസ്‌റ്റ് എഞ്ചിൻ; പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബൂസ്‌റ്ററുകൾ പ്രാപ്‌തമാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത എൽവിഎം-3ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര, ബഹിരാകാശ നിലയ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഭാരമേറിയ ക്രൂ മൊഡ്യൂളുകളും വലിയ പേലോഡുകളും വഹിക്കാൻ കഴിയും.
ലിക്വിഡ് ഓക്‌സിജൻ –മീഥെയ്ൻ പ്രൊപ്പൽഷൻഎൻജിഎൽവിയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; കൂടുതൽ ശുദ്ധമായ ജ്വലനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്ക് ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.
എൻ‌ജി‌എൽ‌വിലിക്വിഡ് ഓക്‌സിജൻ -യിലേക്ക് 30 ടൺ വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഭാഗികമായി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ലോഞ്ചറായാണ് ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.
പുനരുപയോഗ ലക്ഷ്യംവിജയകരമായ ലാൻഡിംഗ് മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ നവീകരണത്തോടെയുള്ള വേഗത്തിലുള്ളതും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ളതുമായ ബൂസ്‌റ്റർ പുനരുപയോഗത്തെയാണ് വിജയം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് 30 ടൺ വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭാഗികമായി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനമായാണ് എൻജിഎൽവി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗോവിന്ദരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രാരംഭ പതിപ്പുകൾ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബൂസ്‌റ്ററും ചെലവഴിക്കാവുന്ന മുകളിലെ ഘട്ടങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. "എൻജിഎൽവിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അളവുകോൽ ഒരൊറ്റ വിജയകരമായ ലാൻഡിങ് അല്ല, മറിച്ച് കുറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലും പ്രവചനാതീതമായ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ബൂസ്‌റ്ററിന് ആവർത്തിച്ച് പറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ പറക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പ്രവചനാതീതമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്നതായിരിക്കും," ഗോവിന്ദരാജൻ പറഞ്ഞു. പൂർണ പുനരുപയോഗം, ഈടുനിൽക്കുന്ന താപ കവചങ്ങൾ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ എൻജിനുകൾ എന്നിവയിലെ പ്രധാന സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത് കൈവരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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