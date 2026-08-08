ETV Bharat / technology

499 രൂപ മുതല്‍ ബോയ്ഫ്രണ്ട് വാടകയ്ക്ക്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പുതിയ ഡേറ്റിങ് കെണി; പെൺകുട്ടികൾ ജാഗ്രതൈ!

സുന്ദരന്മാരായ യുവാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ രീതി. കോഫി കുടിക്കാൻ പോകാനോ, സിനിമയ്‌ക്കോ, ഷോപ്പിംഗിനോ കൂട്ട് വരാൻ ഹാൻഡ്സം യുവാക്കളെ വാടകയ്ക്ക് തരാമെന്നാണ് പരസ്യങ്ങൾ.

hyderabad police Rent a Boyfriend scam social media
ഹൈദരാബാദ് കമ്മീഷണര്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റര്‍ (X @ V.C. Sajjanar, IPS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി 'ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാം' എന്ന പേരിൽ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന പുതിയ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്. പെണ്‍കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പുതിയ തട്ടിപ്പിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ വി.സി. സജ്ജനാർ രംഗത്തെത്തി. അതീവ രഹസ്യവും പ്രൊഫഷണലുമായ കൂട്ടുപങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ നടത്തുന്ന ഈ കെണിയിൽ വീഴരുതെന്നും, ഇത് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗിലേക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിലേക്കും നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെയാണ് കമ്മീഷണർ ഈ പുതിയ സൈബർ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.

കോഫിയും സിനിമയും; കൂടെ '50% ഡിസ്‌കൗണ്ടും'!

hyderabad police Rent a Boyfriend scam social media
ഹൈദരാബാദ് കമ്മീഷണര്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റര്‍ (X @ V.C. Sajjanar, IPS)

സുന്ദരന്മാരായ യുവാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ രീതി. കോഫി കുടിക്കാൻ പോകാനോ, സിനിമയ്‌ക്കോ, ഷോപ്പിംഗിനോ കൂട്ട് വരാൻ ഹാൻഡ്സം യുവാക്കളെ വാടകയ്ക്ക് തരാമെന്നാണ് പരസ്യങ്ങൾ. പെൺകുട്ടികളെ വേഗത്തിൽ വലയിലാക്കാൻ "ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ - 50% ഓഫ്" തുടങ്ങിയ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ നൽകാറുണ്ട്.

തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ...

hyderabad police Rent a Boyfriend scam social media
ഹൈദരാബാദ് കമ്മീഷണര്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റര്‍ (X @ V.C. Sajjanar, IPS)

പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തതോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) വഴി നിർമ്മിച്ചതോ ആയ സുന്ദരന്മാരായ യുവാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓഫറിൽ ആകൃഷ്ടരായി പെൺകുട്ടികൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, അഡ്വാൻസ് പേയ്‌മെൻ്റ്‌, ബുക്കിംഗ് സ്ഥിരീകരണം എന്നിവയുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങും. പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. പണം തട്ടുന്നതിനൊപ്പം പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളും വ്യക്തിപരമായ ചിത്രങ്ങളും കൈക്കലാക്കുന്ന സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ, പിന്നീട് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കടുത്ത രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ ചെയ്യാനും സാധ്യതയേറെയാണ്.

രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; പൊലീസിൻ്റെ കർശന നടപടി

പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷണർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മക്കളുടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോഗവും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും രക്ഷിതാക്കൾ നിരീക്ഷിക്കണം. ഹൈദരാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് ഇത്തരം വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നവർ ഒട്ടും മടിക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് പരാതി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഹൈദരബാദ് കമ്മീഷണറുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...

"ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളോടൊപ്പം കോഫി കുടിക്കാനും സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതും 50 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ!".. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലവിധ ഓഫറുകളുടെ പേരിൽ വർണ്ണാഭമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ പോസ്റ്ററുകൾക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു സൈബർ തട്ടിപ്പ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളെയും യുവതികളെയും മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ വിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഡേറ്റിംഗ് കെണിയാണിത്.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ "1st August Special - 50% OFF", "റെൻ്റ്‌ ബോയ്ഫ്രണ്ട് - യുവർ പേഴ്സണൽ കമ്പാനിയൻ" എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഡിസ്കൗണ്ട് പാക്കേജുകളടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

ആകർഷകരായ യുവാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട്.. ഒരു മണിക്കൂർ കോഫി മീറ്റിംഗിന് 499 രൂപ, സിനിമാ ഡേറ്റിന് 1,249, ഷോപ്പിംഗിന് കൂടെ വരാൻ 1,499, ചടങ്ങുകൾക്കോ കല്യാണങ്ങൾക്കോ കൂടെ വരാൻ 1,999, കൂടാതെ 10 മണിക്കൂർ ഫുൾ ഡേ പാക്കേജിന് 4,499... എന്നിങ്ങനെ തട്ടിപ്പുകാർ ഒരു വലിയ വിലവിവരപ്പട്ടിക തന്നെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കു‌ന്നു. രഹസ്യസ്വഭാവവും സുരക്ഷയും പാലിക്കുമെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ ബിസിനസ്സല്ലെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ച്, ബുക്കിംഗിനായി ഡയറക്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതോ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചതോ ആയ സുന്ദരന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറുകളാക്കി, മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് മധുരവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. ബുക്കിങ്‌ കൺഫർമേഷൻ, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, അഡ്വാൻസ് തുക എന്നിവയുടെ പേരിൽ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ, ക്യുആർ കോഡുകൾ എന്നിവ വഴി ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയും, തുടർന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓൺലൈൻ സംഭാഷണങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അപരിചിതരായ വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോയാൽ അവർ നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കെണിയിൽപെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നുണകൾ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ചാറ്റിംഗിനിടയിൽ സൂത്രത്തിൽ കൈക്കലാക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകൾ, വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ഭീഷണികൾക്കും ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിനും ഇരയാക്കിയേക്കാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിൽ ഹൈദരാബാദ് സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും വളരെയധികം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. തങ്ങളുടെ മക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തരം പോസ്റ്റുകളാണ് കാണുന്നത്? ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പുറത്തുപോകുമ്പോൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ നിരന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കൃത്യമായ മേൽനോട്ടമില്ലെങ്കിൽ പാവം കുട്ടികൾ തട്ടിപ്പുകാരുടെ വലയിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

തട്ടിപ്പുകാർ നൽകുന്ന ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറുകളിൽ വീണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. അപരിചിതരായ വ്യക്തികളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയോ നേരിട്ട് കാണുകയോ ചെയ്യരുത്, മുൻകൂറായി ഒരു രൂപ പോലും നൽകരുത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരം സൈബർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽപ്പെടുകയോ സംശയാസ്പദമായ പോസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഭയപ്പെടാതെ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 1930-ൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ http://cybercrime.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ പരാതി നൽകുകയോ ചെയ്യുക"

TAGGED:

HYDERABAD POLICE
RENT A BOYFRIEND SCAM SOCIAL MEDIA
AI PHOTOS AND DISCOUNTS
RENT A BOYFRIEND ADS
RENT A BOYFRIEND TRAP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.