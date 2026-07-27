യുവാക്കളെയും കുട്ടികളെയും സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ മിസൈല്മാൻ; അഗ്നിച്ചിറകുകളേറ്റിയ ജനകീയ നായകൻ്റെ ഓര്മയില് രാജ്യം
ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല, നമ്മെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ യുവതലമുറയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
Published : July 27, 2026 at 7:20 AM IST
"യുവാക്കൾക്കുള്ള എൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ്. വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുക, സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക, അസാധ്യമായതിനെ കീഴടക്കുക, പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് വിജയം വരിക്കുക. കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്താൻ ധൈര്യപ്പെടുക, ഇവയാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ട മഹത്തായ ഗുണങ്ങൾ." -ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുല് കലാം
രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനകീയ രാഷ്ട്രപതി, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അതിലുപരി കോടിക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ വഴികാട്ടിയായ ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഓർമ്മദിനമാണ് ഇന്ന് (ജൂലൈ 27). ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല, നമ്മെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ യുവതലമുറയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
"സ്വപ്നങ്ങൾ ചിന്തകളായി മാറുന്നു, ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികളിൽ കലാശിക്കുന്നു" എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വം. കേവലം ഭാവനകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അഴിമതിയില്ലാത്ത, വികസിത ഭാരതമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'വിഷൻ 2020' എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ യുവാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം.
രാമേശ്വരം മുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വരെ
രാമേശ്വരത്തെ ഒരു സാധാരണ കടൽത്തീര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗരനിലേക്കും, ലോകം ആദരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനിലേക്കും വളർന്ന ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ജീവിതം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു വലിയ പാഠപുസ്തകമാണ്. 1931 ഒക്ടോബർ 15-ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനനം. പിതാവ് ജൈനുലാബ്ദീൻ ഒരു തോണിഉടമയായിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലത്ത്, പഠനച്ചെലവിനായി പുലർച്ചെ വീടുകളിൽ പത്രം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളജിൽ നിന്ന് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും, മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗും പൂർത്തിയാക്കി. 2002 മുതൽ 2007 വരെ ഇന്ത്യയുടെ 11-ാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ വാതിലുകൾ സാധാരണക്കാർക്കായി, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കായി അദ്ദേഹം തുറന്നിട്ടു.
ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിസ്മയം: പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധ-ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിൽ കലാം വഹിച്ച പങ്ക് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം 'ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ SLV-3-യുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. 1980-ൽ രോഹിണി ഉപഗ്രഹത്തെ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വികസന പദ്ധതിക്ക് (IGMDP) നേതൃത്വം നൽകി. ഇതിലൂടെ അഗ്നി, പൃഥ്വി, നാഗ്, ആകാശ്, തൃശൂൽ എന്നീ മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിച്ചു. 1998-ൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി നടത്തിയ പൊഖ്റാൻ ആണവ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായിരുന്നു. ഹൃദ്രോഗികൾക്കായി വിലകുറഞ്ഞ 'കാർഡിയാക് സ്റ്റെൻ്റ്' വികസിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ടാബ്ലെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു.
പുരസ്കാരങ്ങളും ആദരവുകളും
രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതികൾ നൽകി ആദരിച്ചു.
- പത്മഭൂഷൺ (1981)
- പത്മവിഭൂഷൺ (1990)
- ഭാരതരത്ന (1997)
അറിവിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ: പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ
യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമേകുന്ന നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു.
- അഗ്നിച്ചിറകുകൾ (Wings of Fire): അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ആത്മകഥ.
- ഇന്ത്യ 2020 (India 2020): ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള ദർശനം.
- ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് (Ignited Minds): യുവാക്കളുടെ ചിന്തകളെ ഉണർത്തുന്ന കൃതി.
അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലാളിത്യം കൈവിടാത്ത ജീവിതമായിരുന്നു കലാമിൻ്റേത്. കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാനും അവരിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നട്ടുവളർത്താനും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സമയം കണ്ടെത്തി. ഭൗതികമായി അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞെങ്കിലും, ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്ന വഴികളും ചിന്തകളും ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് വഴികാട്ടിയായി നിലകൊള്ളുന്നു.
കലാമിൻ്റെ ഉദ്ധരണികള്
- ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം; നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം."
- "സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങുക, കാരണം സ്വപ്നങ്ങൾ ചിന്തകളായി മാറുന്നു, ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികളിൽ കലാശിക്കുന്നു."
- "നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തളരരുത്. കാരണം 'FAIL' എന്നാൽ First Attempt In Learning (പഠനത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്രമം) എന്നാണ് അർത്ഥം."
- "പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അതിനെ ധീരമായി നേരിട്ട് വിജയം വരിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം മനോഹരമാകുന്നത്."
- "കറുപ്പ് നിറം വൈകാരികമായി മോശമായിരിക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാ കറുത്ത ബോർഡുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം വെളിച്ചമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു."
- "സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങണമെങ്കിൽ, ആദ്യം സൂര്യനെപ്പോലെ കത്താൻ പഠിക്കണം."
- "നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് എപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആയി മാറുന്നുവോ, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക."
- "നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. ആ ശീലങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഭാവി മാറ്റും."
- "ഒരു നല്ല പുസ്തകം നൂറ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തുല്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ഒരു വലിയ ലൈബ്രറിക്ക് തുല്യമാണ്."
- "ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുന്നത് വലിയൊരു കുറ്റമാണ്; എപ്പോഴും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ദാഹിക്കുക."