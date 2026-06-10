റിലയൻസും മെറ്റയും കൈകോർക്കുന്നു; ജാംനഗറിൽ കൂറ്റൻ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ വരുന്നു
മെറ്റയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബിൽറ്റ്-ടു-സ്യൂട്ട് ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ആണിത്. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഊർജ വിതരണം നടപ്പിലാക്കാനാണ് പദ്ധതി.
Published : June 10, 2026 at 2:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ശതകോടീശ്വരൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡും അമേരിക്കൻ ടെക് ഭീമനായ മെറ്റയും തമ്മിൽ പുതിയ കരാർ. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൽ 168 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കൂറ്റൻ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ നിർമിക്കുന്നതിനായാണ് ഇരു കമ്പനികളും കൈകോർക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ മെറ്റയ്ക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കരാറിലുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ മെറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി നിർമിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ആയിരിക്കും ഇതെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് ഇരു കമ്പനികളും പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോളതലത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നതിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി ഈ പദ്ധതി മാറും. മെറ്റയുടെ ആഗോള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും എഐ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാകും.
റിലയൻസിൻ്റെ പൂർണ ചുമതല
കരാർ പ്രകാരം ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൻ്റെ രൂപകൽപന മുതൽ നിർമാണം വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നിർവഹിക്കുക. ഇതിന് പുറമെ വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്, പുനരുപയോഗ ഊർജ വിതരണം, നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി, പൂർണമായ പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണം എന്നിവയും റിലയൻസിൻ്റെ ചുമതലയിലായിരിക്കും. ഇതോടെ ഈ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ ഏകജാലക സേവന ദാതാവായി റിലയൻസ് മാറും.
മെറ്റയുമായുള്ള ഈ പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്തെ നിർണായക വഴിത്തിരിവാണെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി വ്യക്തമാക്കി. മെറ്റയെപ്പോലൊരു ആഗോള സാങ്കേതിക ഭീമന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു ഡാറ്റാ സെൻ്റർ നിർമിക്കുന്നത് ആഗോള എഐ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധതയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹൈപ്പർസ്കെയിൽ എഐ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ജാംനഗർ മാറുമെന്നും ഈ ലക്ഷ്യം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ മെറ്റയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും മുകേഷ് അംബാനി വിശദീകരിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ
പൂർണമായും പുനരുപയോഗ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതാണ് ഈ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത. കൂടാതെ യന്ത്രങ്ങൾ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്ലീൻ എനർജി ദാതാക്കളായ ക്ലീൻമാക്സ്, ഫോർത്ത് പാർട്ണർ എനർജി എന്നീ കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഗിഗാവാട്ട് പുനരുപയോഗ ഊർജം ഉറപ്പാക്കാൻ മെറ്റ പ്രത്യേകം പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ അവയുടെ ഉയർന്ന ഊർജ ഉപഭോഗവും ജലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കാരണം വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഈ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
വലിയ തോതിലുള്ള ഡാറ്റാ സെൻ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. മികച്ച വിതരണ ശേഷി, പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും ലഭ്യത, ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള അന്തർവാഹിനി കേബിൾ ലാൻഡിങ് സ്റ്റേഷനുകളുമായുള്ള സാമീപ്യം, ജിയോയുടെ വിപുലമായ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഗുജറാത്തിനെ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്.
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ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എഐ അധിഷ്ഠിത ഡാറ്റാ സെൻ്റർ നിർമിക്കാൻ റിലയൻസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് മെറ്റാ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. ജാംനഗറിലെ ഈ ലോകോത്തര സൗകര്യം ആഗോളതലത്തിൽ തങ്ങളുടെ എഐ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ തങ്ങളുടെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തുടരുന്നത് പഴയ ബന്ധം
മെറ്റയും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗം വളരുന്ന ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2020ൽ റിലയൻസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മെറ്റാ 5.7 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ വിജയകരമായ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ പദ്ധതിയും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വരും നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക കുതിപ്പിന് ഈ പങ്കാളിത്തം വലിയ ഊർജം പകരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
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