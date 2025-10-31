ETV Bharat / technology

അഞ്ച് പൈസ ചെലവില്ല! 35,100 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ സൗജന്യമായി, അതും ഒന്നര വർഷത്തേക്ക്; ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് സന്തോഷ വാർത്ത

ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ, ഉയർന്ന പരിധിയിലുള്ള എഐ ഇമേജ്, വീഡിയോ ജനറേഷൻ, നോട്ട്ബുക്ക് എൽഎമ്മിലേക്കുള്ള വിപുലീകൃത ആക്‌സസ്, 2 ടിബി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകും? അറിയാം...

JIO FREE GEMINI SUBSCRIPTION RELIANCE JIO RELIANCE INTELLIGENCE ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ
Eligible Jio users can activate this offer via the MyJio app. (Image Credits: Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 35,100 രൂപയുടെ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോയിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്‌സസ് നൽകാനൊരുങ്ങി റിലയൻസ് ജിയോ. 18 മാസത്തേക്കാണ് ഇത് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാവുക. ജെമിനൈ ആപ്പിലെ ഗൂഗിളിന്‍റെ ജെമിനി 2.5 പ്രോ മോഡലിലേക്കുള്ള ആക്‌സസിന് പുറമെ ഇമേജ്, വീഡിയോ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന പരിധികൾ, നോട്ട്ബുക്ക് എൽഎമ്മിലേക്കുള്ള വിപുലീകൃത ആക്‌സസ്, 2 ടിബി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹരായ ജിയോ 5ജി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാവും.

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്‍റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് വിഭാഗമായ റിലയൻസ് ഇന്‍റലിജൻസും ഗൂഗിളും ചേർന്നാണ് ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോയിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്‌സസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 18 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ജിയോയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് 5G വരിക്കാർക്കാണ് ജെമിനി എഐ പ്രോ പ്ലാനിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്‌സസ് നൽകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് 18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 19,500 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ജെമിനി എഐ പ്രോ പ്ലാൻ ആക്‌സസ് സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ ആർ‌ഐ‌എല്ലുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ യോഗ്യരായ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 18 മാസത്തേക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.

യോഗ്യത: 18 മുതൽ 25 വയസ്സിനിടയിലുള്ള ജിയോയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് 5G പ്ലാൻ സബ്‌സ്‌ക്രൈബേഴ്‌സിനാണ് ജെമിനി എഐ പ്രോ പ്ലാനിലേക്ക് നിലവിൽ സൗജന്യമായി പ്രവേശനം നൽകുക. രാജ്യവ്യാപകമായി എല്ലാ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആർ‌ഐ‌എൽ പറയുന്നത്. നിലവിൽ യോഗ്യരായ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൈജിയോ ആപ്പ് വഴി ഈ ഓഫർ സജീവമാക്കാം.

എയർടെലിന്‍റെ സൗജന്യ പെർപ്ലെക്സിറ്റി പ്രോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ
മുൻപ് എയർടെൽ പെർപ്ലെക്‌സിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് സമാനമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും 17,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പെർപ്ലെക്സിറ്റി പ്രോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ സൗജന്യമായി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. പ്രീപെയ്‌ഡ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്‌ഡ് മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഉൾപ്പെടെ 360 ദശലക്ഷം എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോയിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്‌സസ്
മാത്രമല്ല, അടുത്തിടെ ഓപ്പൺഎഐ ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യ 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ' ആക്‌സസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രതിമാസം 399 രൂപയാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ പ്ലാനിന്‍റെ വില. ഉയർന്ന സെർച്ച് പരിധികളും കൂടുതൽ ഇമേജ് ജനറേഷനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ. 2025 നവംബർ 4 മുതലാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രമോഷണൽ കാലയളവ് ആരംഭിക്കുക. പരിമിത കാല ഓഫറായതിനാൽ തന്നെ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാകൂ.

ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡുമായി സഹകരിച്ച് റിലയൻസ്
ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിനൊപ്പം, റിലയൻസ് തങ്ങളുടെ നൂതന എഐ ഹാർഡ്‌വെയർ ആക്‌സലറേറ്ററുകളായ ടെൻസർ പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റുകളിലേക്കുള്ള (ടിപിയു) ആക്‌സസ് വിശാലമാക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡുമായി സഹകരിക്കുന്നതായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് കൂടുതൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ വലുതും കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവുമായ എഐ മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും വിന്യസിക്കാനും പ്രാപ്‌തമാക്കും.

ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡുമായുള്ള സഹകരണം ഗോ-ടു-മാർക്കറ്റ് പങ്കാളിയായി റിലയൻസ് ഇന്‍റലിജൻസ് മാറുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലുടനീളം ജെമിനൈ എന്‍റർപ്രൈസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വഴിതെളിക്കും. ഗൂഗിളുമായി സഹകരിച്ച് സൗജന്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വഴി 1.45 ബില്യൺ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എഐ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് റിലയൻസ് ഇന്‍റലിജൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ആർ‌ഐ‌എൽ ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ പോലുള്ള ദീർഘകാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന പങ്കാളികളുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ, ഇന്ത്യയെ എഐ രംഗത്ത് മികച്ച ശക്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

