ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! അഞ്ച് പൈസ ചെലവില്ലാതെ സൗജന്യമായി ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ ലഭിക്കും: ആർക്കൊക്കെ? എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

ഇനി മുതൽ നിരവധി എഐ ഫീച്ചറടങ്ങുന്ന ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകും. ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകും? എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം? അറിയാം...

JIO OFFERS FREE GOOGLE AI PRO PLAN GOOGLE GEMINI PRO ജിയോ ജെമിനൈ
All eligible Jio users cna activate the complimentary offer via MyJio app. (Image Credit: Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 6:19 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇനി എല്ലാ റിലയൻസ് ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോയിലേക്ക് സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ലഭ്യമാവും. തുടക്കത്തിൽ 18നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ച ഓഫർ ഇപ്പോൾ 25 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 18 മാസത്തെ കാലയളവിലാണ് ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാവുക.

ഇനി മുതൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഗൂഗിളിന്‍റെ ജെമിനി 2.5 പ്രോ മോഡലിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്‌സസ് ലഭിക്കും. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്‍റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് വിഭാഗമായ റിലയൻസ് ഇന്‍റലിജൻസും ഗൂഗിളും ചേർന്നാണ് ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോയിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്‌സസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പണമടച്ചുള്ള ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പതിപ്പിലെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും സൗജന്യ പതിപ്പിലും ഉണ്ടാകും.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
ജെമിനൈ ആപ്പിലെ ഗൂഗിളിന്‍റെ ജെമിനി 2.5 പ്രോ മോഡലിലേക്കുള്ള ആക്‌സസിന് പുറമെ ഇമേജ്, വീഡിയോ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന പരിധികൾ, നോട്ട്ബുക്ക് എൽഎമ്മിലേക്കുള്ള വിപുലീകൃത ആക്‌സസ്, 2 ടിബി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹരായ ജിയോ 5ജി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്ന് നേരത്തെ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് റിലയൻസ് ജിയോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 35,100 രൂപയോളം വില വരുന്ന പ്ലാനുകളാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സൗജന്യമായി നൽകുന്നതെന്നാണ് ജിയോ നേരത്തെ അറിയിച്ചത്.

ജെമിനൈ 2.5 പ്രോ എഐ മോഡലിൽ ഇമേജ് ജനറേഷൻ, കോഡിങ്, ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണം എന്നിവയ്‌ക്കും അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള നൂതന ഉപകരണങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യും. ഇതിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് വിയോ 3.1 ഫാസ്റ്റ്. ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ ശബ്‌ദവും സംഭാഷണവും സംയോജിപ്പിച്ച് എഐ വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ സൗജന്യ പ്ലാൻ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജെമിനി കോഡ് അസിസ്റ്റ് ഐഡിഇ എക്സ്റ്റൻഷനുകളും, കൂടുതൽ ഉപയോഗ പരിധികളുള്ള ജെമിനൈ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇന്‍റർഫേസും (സിഎൽഐ) നൽകും.

ഡ്രൈവ്, ജിമെയിൽ, ഡോക്‌സ്, ഷീറ്റുകൾ, അഡ്‌മിൻ, ചാറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് ആപ്പുകളിലുടനീളം തടസ്സമില്ലാത്ത എഐ അനുഭവം പ്രോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനിൽ 2TB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് നൽകും. കൂടാതെ ഉയർന്ന ഉപയോഗ പരിധികളുള്ള ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ പവേർഡ് ആപ്പുകളായ Whisk, Flow, NotebookLM എന്നിവയും ലഭിക്കും.

സൗജന്യ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് 5ജി പ്ലാനുള്ള ജിയോ സിം കാർഡ് വേണം. തുടർന്ന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്‌താൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാനാകും.

സ്റ്റെപ്പ് 1: മൈജിയോ ആപ്പ് തുറക്കുക. (ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.)

സ്റ്റെപ്പ് 2: ഹോം പേജിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്‍റർഫേസിന് മുകളിൽ ഏർലി ആക്‌സസ് ബാനർ നോക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: ബാനറിനുള്ളിലെ 'Claim Now' ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 4: ബാനറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തതിനുശേഷം, ഓഫറിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്രൗസർ വിൻഡോ തുറക്കും.

സ്റ്റെപ്പ് 5: സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സ്‌ക്രീൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്‌ത് Agree to confirm തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വിജയകരമായി സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ജെമിനൈ ആപ്പ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാം.

