റെഡ്ഡിറ്റിനും രക്ഷയില്ല! ഡാറ്റ ചോർന്നെന്ന് ആരോപണം, മൂന്ന് കമ്പനികൾക്ക് എതിരെ നിയമനടപടി
'ഓക്സിലാബ്ഡ് യുഎബി', 'എഡബ്ല്യുഎം പ്രോക്സി', 'സെർപാപി' എന്നീ കമ്പനികൾക്കെതിരെയാണ് റെഡ്ഡിറ്റ് കേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 23, 2025 at 8:31 PM IST
ഒരു സംശയം വന്നാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിനോടാകും അല്ലേ? എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ തന്നെ മറുപടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ? ഉപഭോക്താക്കളുടെ സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് റെഡ്ഡിറ്റ്. 'ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹൃദയം' എന്ന വിശേഷണമുള്ള ജനപ്രീതി ഏറെയുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് റെഡ്ഡിറ്റ്.
എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വാണിജ്യ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് റെഡ്ഡിറ്റ് മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കെതിരെ കേസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിലാണ് കേസ് നടക്കുന്നത്. പെർപ്ലക്സിറ്റി എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിനെതിരെയാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ലിത്വാനിയൻ ഡാറ്റാ ശേഖരണ കമ്പനിയായ 'ഓക്സിലാബ്ഡ് യുഎബി', മുൻ റഷ്യൻ ബോട്ട്നെറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 'എഡബ്ല്യുഎം പ്രോക്സി' വെബ് ഡൊമെയ്ൻ, പെർപ്ലെക്സിറ്റിയെ ഉപഭോക്താവായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെക്സസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് 'സെർപാപി' എന്നിവർക്ക് എതിരെയാണ് കേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
2025 ജൂണിലാണ് പ്രമുഖ എഐ കമ്പനിയായ ആൻഡ്രോപികിനെതിരെ റെഡ്ഡിറ്റ് ആദ്യ കേസ് നൽകിയത്. നിലവിൽ റെഡ്ഡിറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിവര സംഭാവനകൾ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. റെഡ്ഡിറ്റിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി മറ്റുള്ളവർ വിൽക്കുന്നുവെന്ന് റെഡ്ഡിറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ നിയമോപദേഷ്ടാവ് ബെൻ ലീ പറഞ്ഞു.
വിവര സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിൽ അന്യായമായ മത്സരം കമ്പനികൾ നടത്തിയെന്നും അവയിൽ ചിലത് അമേരിക്കൻ പകർപ്പവകാശ നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് റെഡ്ഡിറ്റ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പൊതുവിജ്ഞാനം സ്വതന്ത്രമായും ന്യായമായും ലഭിക്കാനുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും ശക്തമായി പോരാടുമെന്നും കേസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പെർപ്ലക്സിറ്റിയുടെ പ്രതികരണം.
"കൃത്യമായ എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുതാപരമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സമീപനം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതായി തുടരുന്നു. കൂടാതെ പൊതുതാത്പര്യത്തിനെതിരായ ഭീഷണികൾ ഞങ്ങൾ സഹിക്കില്ല," പെർപ്ലക്സിറ്റി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റെഡിറ്റിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളോട് ശക്തമായി വിയോജിക്കുന്നതായി സെർപ്പാപിയുടെ കസ്റ്റമർ സക്സസ് ഡയറക്ടർ റയാൻ ഷാഫർ പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ശക്തമായി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും റയാൻ ഷാഫർ വ്യക്തമാക്കി. ഞെട്ടലും നിരാശയും ഉണ്ടെന്നും, റെഡ്ഡിറ്റ് ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്നും ഓക്സിലാബ്ഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"ഒരു കമ്പനിയും തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത പൊതു ഡാറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവകാശപ്പെടരുത് എന്നതാണ് ഓക്സിലാബ്ഡിൻ്റെ നിലപാട്," കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫിസറായ ഡെനാസ് ഗ്രിബൗസ്കാസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഡാറ്റയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് (സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്) ബിസിനസുകാരും ഗവേഷകരും സാധാരണയായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. എന്നാൽ റെഡ്ഡിറ്റ്, ആരോപണം ഉയർത്തുന്ന കമ്പനികളെ ബാങ്ക് കൊള്ളക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഗൂഗിളിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടക്കുകയും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് റെഡ്ഡിറ്റ് ഉള്ളടക്കം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും എതിർപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
ആൻഡ്രോപികിനെതിരെയും സമാന കേസ്
ആൻഡ്രോപികിനെതിരായ കേസിലും റെഡ്ഡിറ്റ് സമാനമായ വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന റെഡ്ഡിറ്റിൻ്റെ അപ്പീലുകൾ കമ്പനി അവഗണിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചു. ആ കേസ് ആദ്യം കാലിഫോർണിയ സുപ്പീരിയർ കോടതിയിലാണ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് കേസ് ഫെഡറൽ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ജനുവരിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾക്കും വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾക്കും പുറമേ, വിക്കിപീഡിയ, റെഡ്ഡിറ്റ് പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ മനുഷ്യ ഭാഷയെ എഐ അസിസ്റ്റൻ്റിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലിഖിത വസ്തുതകളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ശേഖരമാണ്. എഐ സിസ്റ്റങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് പണം നൽകുന്ന ഗൂഗിൾ, ഓപ്പൺഎഐ, മറ്റ് കമ്പനികൾ എന്നിവയുമായി റെഡ്ഡിറ്റ് മുമ്പ് ലൈസൻസിങ് കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റെഡ്ഡിറ്റിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ പറഞ്ഞു.
