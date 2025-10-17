ETV Bharat / technology

'ഹായ്‌ ഞാന്‍ ദീപിക പദുക്കോണ്‍'; മെറ്റ എഐയുടെ ശബ്‌ദമായി താരം

മെറ്റ എഐക്കായി ശബ്‌ദം നല്‍കി നടി ദീപിക പദുക്കോണ്‍. ഇന്ത്യയില്‍ മെറ്റക്കായി ശബ്‌ദം നല്‍കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആദ്യ സെലിബ്രിറ്റി.

RAY BAN Deepika Padukone Ray Ban Meta Glass AI
Users can restyle their images with fireworks, rangoli effects, and more using the Diwali themed Restyle feature. (Meta and Instagram/deepikapadukone)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മെറ്റ എഐയുടെ പുതിയ ശബ്‌ദമായി ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പദുക്കോണ്‍. എഐയുടെ ശബ്‌ദമായി താന്‍ മാറിയെന്ന് താരം തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. മെറ്റയ്‌ക്കായി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ ശബ്‌ദം റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിട്ടാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇനി ഇന്ത്യ അടക്കം ആറ് രാജ്യങ്ങളില്‍ മെറ്റ എഐയുടെ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്‌ദമായി ദീപികയെ കേള്‍ക്കാനാകും.

'ഹായ്‌ ഞാന്‍ ദീപിക പദുക്കോണ്‍. ഞാനാണ് മെറ്റ എഐയിലെ ശബ്‌ദത്തിന് ഉടമ. എന്‍റെ ശബ്‌ദത്തിനായി ടാപ്പ് ചെയ്യൂ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വീഡിയോയാണ് താരം പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ താന്‍ എഐയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യ, യുഎസ് , കാനഡ, യുകെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലന്‍ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്‍റെ ശബ്‌ദവുമായി ഇംഗ്ലീഷില്‍ ചാറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും വീഡിയോ പോസ്റ്റിന് താഴെ താരം കുറിച്ചു.

മെറ്റ എഐയുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്‍റില്‍ ശബ്‌ദം നല്‍കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ദീപിക പദുക്കോണ്‍. എഐയിലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കും പരിചിതമായൊരു ശബ്‌ദമാകണം എന്നത് കൊണ്ടാണ് ദീപികയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. റേ-ബാന്‍ മെറ്റ സ്‌മാര്‍ട്ട് ഗ്ലാസില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഈ ശബ്‌ദവുമായി സംവദിക്കാനാകും.

അനിൽ കപൂർ, സുനിൽ ഷെട്ടി, ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ, അർജിത് സിങ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികൾ എഐ-ജനറേറ്റഡ് ഡീപ്ഫേക്കുകൾക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ പോയ സമയത്താണ് ദീപിക പദുക്കോണിന്‍റെ ടെക് ഭീമനുമായുള്ള സഹകരണം എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദീപികയുടേത് മാത്രമല്ല ജോണ്‍ സീന, അവ്‌ക്വാഫിന, ജൂഡി ഡെഞ്ച് എന്നിവരുടെ ശബ്‌ദവും ഗ്ലാസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസിലെ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റുമായി സംസാരിക്കാന്‍ 'ഹേ മെറ്റ' എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാല്‍ മതി. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് വേഗം ഉത്തരം ലഭിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഭാഷ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനും പസില്‍ കറക്‌റ്റ് ചെയ്യാനുമെല്ലാം ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിന് ശബ്‌ദം നൽകിയ മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികള്‍:

  • ഓക്വാഫിന
  • ജോൺ സീന
  • കീഗൻ-മൈക്കൽ കീ
  • ക്രിസ്റ്റൻ ബെൽ

മെറ്റ എഐ ഹിന്ദിയിലും: സ്‌മാര്‍ട്ട് ഗ്ലാസുകളില്‍ ഇംഗ്ലീഷിന് പകരം ഹിന്ദിയും സെറ്റ് ചെയ്‌ത് വയ്‌ക്കാം. ഉപയോക്താവിന്‍റെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ മെറ്റാ എഐ ആപ്പ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‌ത് Language And Sound എന്ന ഓപ്‌ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിലൂടെ ഏത് ഭാഷയാണോ വേണ്ടത് അത് തെരഞ്ഞടുക്കാം. ഹിന്ദിയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതുമെല്ലാം ഹിന്ദിയില്‍ തന്നെയായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം.

പണമടക്കാനും റേ ബാന്‍ ഗ്ലാസ്: റേ ബാൻ മെറ്റാ ഗ്ലാസുകൾ വഴി യുപിഐ ക്യുആർ കോഡ് പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താനും എളുപ്പമാണ്. 'ഹേ മെറ്റ ക്യൂആര്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്‌ത് പണമടയ്‌ക്കൂ' എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പേയ്‌മെന്‍റുകള്‍ നടത്താം. 1000 രൂപയില്‍ കുറവുള്ള തുക മാത്രമെ ഇത്തരത്തില്‍ അടക്കാന്‍ കഴിയൂ.

Also Read: OLED സ്‌ക്രീനും M5 ചിപ്പും! തകര്‍പ്പന്‍ എന്‍ട്രിയുമായി ആപ്പിള്‍ ഐപാഡ്‌ പ്രോ

TAGGED:

RAY BAN
DEEPIKA PADUKONE
RAY BAN META GLASS
AI
RAY BAN GLASS DEEPIKA PADUKONE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.