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പകൽ ഇരുട്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം മുതൽ ഗ്രഹങ്ങളൊന്നിക്കുന്ന പ്ലാനറ്ററി പരേഡ് വരെ: നാല് ആകാശ വിസ്‌മയങ്ങൾ ഒരേ ദിവസം, സാക്ഷിയാകാനൊരുങ്ങി ശാസ്‌ത്ര ലോകം

പകൽ ഇരുട്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം മുതൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ ആകാശത്ത് ഒരേ ദിശയിൽ വരുന്ന പ്ലാനറ്ററി പരേഡ് വരെ നാല് പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കാണ് ഓഗസ്റ്റ് 12ന് ശാസ്‌ത്ര ലോകം സാക്ഷിയാവുക.

SOLAR ECLIPSE DATE AND TIME SOLAR ECLIPSE INDIA VISIBILITY സൂര്യ ഗ്രഹണം PLANETARY PARADE
Total solar eclipse image from Dallas captured by NASA photographer On April 8, 2024 (NASA/Keegan Barber)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 7:28 PM IST

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നിരവധി വിസ്‌മയങ്ങൾക്കാണ് ഓരോ വർഷവും ആകാശം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ അവാസാനത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹണമെന്ന ഒരൊറ്റ പ്രതിഭാസത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. നാല് പ്രധാന ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ആകാശത്ത് ഒരേ ദിവസം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 12ന് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകാശ വിസ്‌മയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാവാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നക്ഷത്ര നിരീക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാനറ്ററി പരേഡ്, സൂര്യഗ്രഹണം, അമാവാസി, ഉൽക്കാവർഷം എന്നിവ ഒന്നിച്ചുവരാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും ആവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നാലെണ്ണവും ഒരുമിച്ച് 24 മണിക്കൂർ കാലയളവിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

പ്ലാനറ്ററി പരേഡ്

ഓഗസ്റ്റ് 12ന് സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപായി സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ ആകാശത്ത് പരേഡ് നടത്തും. വ്യാഴം, ബുധൻ, ചൊവ്വ, ശനി, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നീ ആറ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന്‍റെ അതേദിശയിൽ വന്നുചേരുന്ന ഒരു അപൂർവ സംഭവമാണിത്. നിരയായി ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ദൃശ്യമാകുമെന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പ്ലാനറ്ററി പരേഡ് എന്ന പേര് വന്നത്.

പ്ലാനറ്ററി പരേഡ് എന്താണെന്ന് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന്‍റെ ഒരേ വശത്ത് എത്തുന്നതാണ് സംഭവം. പ്ലാനറ്ററി പരേഡിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു നേർരേഖയിൽ അണിനിരക്കുന്നില്ല. ഒരേ വശത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ നേർരേഖയിൽ കടന്നുപോവുന്നതായാണ് തോന്നുക. ഇങ്ങനെ നേർരേഖയിൽ പരേഡ് പോലെ നിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പ്ലാനറ്ററി പരേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും.

ആറ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരേഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകും. പ്രാദേശിക സൂര്യോദയത്തിന് ഏകദേശം 60 മുതൽ 90 മിനിറ്റ് വരെ (IST സമയം പുലർച്ചെ 4:15 നും 5:30 നും ഇടയിൽ) ഇത് ദൃശ്യമാകും. പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പുള്ള കിഴക്കൻ ആകാശത്താണ് പ്ലാനറ്ററി പരേഡ് ദൃശ്യമാവുക. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കരുത്.

കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ചൊവ്വ, ശനി, വ്യാഴം, ബുധൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാം. എന്നാൽ യുറാനസ്, നെപ്‌റ്റ്യൂൺ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ ചെറിയ ദൂരദർശിനി ആവശ്യമാണ്.

പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം

വാനനിരീക്ഷകർക്കും ആകാശ വിസ്‌മയങ്ങൾ ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൂര്യഗ്രഹണം. സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ചന്ദ്രബിംബം സൂര്യബിംബത്തെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ മറയ്ക്കുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം. ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ പൂര്‍ണ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ദൃശ്യമാവുക. ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം കൂടിയാണിത്. ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള ചന്ദ്രന്‍റെ ചലനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു പ്രധാന ജ്യോതിശാസ്‌ത്ര സംഭവമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല. ഈ ദിവസം രാത്രി 9:45 നും ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 2:15 നും ഇടയിലാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിന് താഴെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാത്രിയിലാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദ്യശ്യമാകാത്തത്.

അതേസമയം ഗ്രീൻലാൻഡ്, ഐസ്‌ലാൻഡ്, വടക്കൻ റഷ്യ സ്‌പെയിനിന്‍റെയും പോർച്ചുഗലിന്‍റെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. അതേസമയം, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭാഗികമായും കാണാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത്, ആകാശം പൂർണ്ണമായും ഇരുണ്ടതാകില്ലെങ്കിലും സന്ധ്യ പോലെ ആയി മാറും. എങ്കിലും ഇത് സൂര്യഗ്രഹണം കഴിയുന്നത് വരെ താത്‌ക്കാലികമായിരിക്കും.

സൂര്യഗ്രഹണം നഗ്ന നേത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നോക്കരുത്. ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനെ നേരിട്ടു നോക്കിയാല്‍ കണ്ണിന്‍റെ കാഴ്‌ച ശക്തി നഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. താത്‌കാലികമായ കാഴ്‌ചക്കുറവ് മുതല്‍ സ്ഥിരമായ അന്ധതയ്ക്ക് വരെ അത് കാരണമായേക്കാം. സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണമിതാണ്.

അതിനാൽ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം കാണണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക കണ്ണടകള്‍ ഉപയോഗിക്കണം. സാധാരണ കൂളിങ് ഗ്ലാസുകള്‍ പാടില്ല. സേഫ് സോളാര്‍ വ്യൂവിങ് ഗ്ലാസുകള്‍ ആണ് വേണ്ടത്. ഇവ ഐഎസ്ഒ 123122 രാജ്യാന്തര ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതായിരിക്കണം.

ഗ്രഹണം നേരിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ സോളാര്‍ ഫില്‍ട്ടറുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്‍ഹോള്‍ പ്രൊജക്‌ടര്‍ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് സൂര്യന്‍റെ ഒരു ചിത്രം അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. അതുവഴി, സൂര്യരശ്‌മികള്‍ നേരിട്ട് കണ്ണില്‍ പതിക്കാതെ കാണാനാകും.

അമാവാസി

ഇത്തവണ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അമാവാസിയും നടക്കുക. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ, ചന്ദ്രന്‍റെ പ്രകാശമുള്ള ഭാഗം ഭൂമിക്ക് എതിരായി തിരിയുകയും, രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അമാവാസി അഥവാ കറുത്തവാവ്. ഈ സമയത്ത്, ഭൂമിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ വശം പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിലായിരിക്കും. രാത്രിയിലെ ആകാശം അസാധാരണമാംവിധം ഇരുണ്ടതായി കാണപ്പെടും.

ഉൽക്കാവർഷം

ഇതേ ദിവസം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉൽക്കാവർഷമായ പെർസീഡ് സംഭവിക്കും. അമാവാസി ആയതിനാൽ ചന്ദ്രനില്ലാത്തതിനാൽ ഇരുണ്ട ആകാശത്ത് ണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 100 വരെ ഉൽക്കകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 12ന് രാത്രിയും 13ന് പുലർച്ചെയുമാണ് ദൃശ്യമാവുക. വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായി കാണാം. ഇനി പെർസീഡ് കാണണമെങ്കിൽ 2045 വരെ കാത്തിരിക്കണം.

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TAGGED:

SOLAR ECLIPSE DATE AND TIME
SOLAR ECLIPSE INDIA VISIBILITY
സൂര്യ ഗ്രഹണം
PLANETARY PARADE
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