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2nm സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അത്യാധുനിക ചിപ്പുകളുമായി ക്വാൽകോം: ഗെയിമിങും എഐ ഫീച്ചറുകളും ഇനി വേറെ ലെവൽ

പ്രീമിയം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് ഏജന്‍റിക് എഐ ഫീച്ചറുകൾ, മികച്ച ഗെയിമിങ് അനുഭവം, ക്യാമറ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവ നൽകാൻ ക്വാൽകോമിന്‍റെ പുതിയ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ചിപ്‌സെറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കും.

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6 QUALCOMM NEW CHIPSETS ക്വാൽകോം ചിപ്‌സെറ്റ്
Both chipsets will be used in premium devices from brands such as Honor, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Redmi, RedMagic, Vivo, and Xiaomi. (Image Credit: Qualcomm)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 3:40 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ കൃത്രിമബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ട് പുതിയ പ്രീമിയം ചിപ്പുകളുമായി ക്വാൽകോം. ഏജന്‍റിക് എഐയുമായി വരുന്ന രണ്ട് പുതിയ മുൻനിര മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്‌ട്രീം ജെൻ 6 (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6), സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 (Snapdragon 8 Elite Gen 6) എന്നിവയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

തായ്‌വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്‌ച്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ (TSMC) ഏറ്റവും പുതിയ 2 നാനോമീറ്റർ (2nm) സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാൽകോം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ ചിപ്പുകളാണിവ. ആപ്പിളിന്‍റെ A20 Pro, സാംസങിന്‍റെ Exynos 2600 എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം 2nm സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന പ്രൊസസറുകളാണിവ.

ഒരേസമയം രണ്ട് മികച്ച ചിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണെന്ന് ക്വാൽകോമിലെ മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും ജനറൽ മാനേജരുമായ ക്രിസ് പാട്രിക് പറഞ്ഞു. "ഏജന്‍റിക് എഐ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് 'മൾട്ടി-ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്' (ഒന്നിലധികം മുൻനിര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്ന) ഒരേസമയം പുറത്തിറക്കുന്നതിലൂടെ മൊബൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെ വിപുലീകരിക്കാനും, ഏറ്റവും പുതിയ എഐ ഫീച്ചറുകൾ പ്രീമിയം ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഈ രണ്ട് ചിപ്പുകൾ വഴി മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് അനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കൂടുതൽ അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുവഴി കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരവും വ്യക്തിഗതവുമായ പുതിയ തലമുറ മൊബൈൽ അനുഭവം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ട് ചിപ്പുകളെയും കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.

സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്‌ട്രീം ജെൻ 6

ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്നാണ് 'സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6' വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും നൂതനമായ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രീമിയം പ്രോസസർ, 2nm സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ക്വാൽകോമിന്‍റെ പ്രത്യേക 'Oryon CPU' ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്വാൽകോം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ചിപ്പുകൾ ഫോണുകളിൽ ഒട്ടനവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ നൽകും. അവ ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • വേഗതയേറിയ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റുകൾ: ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശീലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തിഗതമായി സഹായിക്കുന്നതുമായ എഐ ഏജന്‍റുകൾ
  • മികച്ച മൊബൈൽ ഗെയിമിങ് അനുഭവം: 'അഡ്രിനോ ന്യൂറൽ ഫ്യൂഷൻ' സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി എഐ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ മികച്ച ഗ്രാഫിക്‌സും മനോഹരമായ വിഷ്വലുകളും നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ഫോൺ ചൂടാകാതെ ദീർഘനേരം ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള ശേഷിയും നൽകുന്നു.
  • പുതിയ എഐ ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾ: ഇതിലെ 'അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ' (APV), 'ഇന്‍റലിജന്‍റ് പിക്സൽ കൺട്രോൾ' എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള കാഴ്ചകളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ളതും സ്വാഭാവികവുമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്താൻ സഹായിക്കും.

സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6

സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്‌സെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാൽകോമിന്‍റെ പ്രത്യേക 'Oryon CPU', പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത 'Adreno GPU', ഏറ്റവും പുതിയ 'Hexagon Neural Processing Unit' (NPU) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ്. എഐ, ഗെയിമിങ്, ഇമേജിങ്, കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നീ മേഖലകളിലെ സുപ്രധാനമായ പല മുന്നേറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ മികച്ച സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ചിപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നു.

ഹോണർ, iQOO, മോട്ടോറോള. വൺപ്ലസ്, ഓപ്പോ, വിവോ, ഷവോമി, RedMagic തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ആഗോള നിർമ്മാതാക്കളുടെയും സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളുടെയും അടുത്ത തലമുറ പ്രീമിയം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ചിപ്‌സെറ്റുകളും കരുത്തേകും.

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SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6
QUALCOMM NEW CHIPSETS
ക്വാൽകോം
ചിപ്‌സെറ്റ്
SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6

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