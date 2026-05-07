ETV Bharat / technology

തടസ്സമില്ലാത്ത ഉപയോഗവും സ്‌മൂത്ത് ഗെയിമിങും: വലിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളുമായി ക്വാൽകോമിന്‍റെ പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റുകൾ

വാർഷിക പരിപാടിയായ 'സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഇന്ത്യ'യിലാണ് പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

SNAPDRAGON FOR INDIA 2026 SNAPDRAGON 6 GEN 5 SNAPDRAGON 4 GEN 5 സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5
Snapdragon 6 Gen 5 and Snapdragon 4 Gen 5 chipsets launched. (Image Credit: Qualcomm)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: മൊബൈൽ ചിപ്പ് നിർമാതാക്കളായ ക്വാൽകോം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റുകളായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 പുറത്തിറക്കി. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലേക്ക് പുതുതലമുറ പ്രകടനവും കാര്യക്ഷമതയും കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റുകൾ. വാർഷിക പരിപാടിയായ 'സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഇന്ത്യ'യിലാണ് പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

രണ്ട് ചിപ്‌സെറ്റുകളും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ സ്‌മൂത്ത് മോഷൻ യുഐ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ലാഗ്-ഫ്രീ നാവിഗേഷനും സുഗമമായ ദൈനംദിന ഉപയോഗവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതാണ്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ് 20 ശതമാനം വേഗത്തിലുള്ള ആപ്പ് ലോഞ്ചുകളും 18 ശതമാനം കുറഞ്ഞ സ്‌ക്രീൻ സ്റ്റട്ടറും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ് 43 ശതമാനം വേഗത്തിലുള്ള ആപ്പ് ലോഞ്ചുകളും 25 ശതമാനം കുറഞ്ഞ സ്‌ക്രീൻ സ്റ്റട്ടറും നൽകുന്നുവെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം.

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5
സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളും വേഗതയും പ്രകടനവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണ് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5. ഇതിൽ ഗെയിമിങ് പ്രകടനം മികച്ചതാക്കുന്നതിനായി ക്വാൽകോം അഡാപ്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് എഞ്ചിൻ 4.0 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നതിനയി എഐ പവർ ക്യാമറ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ട്. 21 ശതമാനം വരെ മികച്ച GPU പ്രകടനം നൽകുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ വൈ-ഫൈ 7 ഉം അൾട്രാ-ഫാസ്റ്റ് 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അസാധാരണമായ ബാറ്ററി ലൈഫും ഈ ചിപ്‌സെറ്റിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

SNAPDRAGON FOR INDIA 2026 SNAPDRAGON 6 GEN 5 SNAPDRAGON 4 GEN 5 സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5
Snapdragon 6 Gen 5: Key Features (Image Credit: Qualcomm)

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5
വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനത്തിനും കണക്റ്റിവിറ്റിക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന ദൈനംദിന ഉപയോക്താക്കളെയാണ് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് 77 ശതമാനം വരെ മെച്ചപ്പെട്ട ജിപിയു പ്രകടനം ഇത് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ആദ്യമായി സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4-സീരീസിലേക്ക് 90FPS ഗെയിംപ്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നതും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 ആണ്.

SNAPDRAGON FOR INDIA 2026 SNAPDRAGON 6 GEN 5 SNAPDRAGON 4 GEN 5 സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5
Snapdragon 4 Gen 5: Key Features (Image Credit: Qualcomm)

ഡ്യുവൽ സിം ഡ്യുവൽ ആക്റ്റീവ് (DSDA) 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. രണ്ട് സജീവ 5G അല്ലെങ്കിൽ 4G കണക്ഷനുകൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഈ ചിപ്‌സെറ്റിലുള്ളത്.

ശ്രേണികളിലുടനീളം സന്തുലിത പ്രകടനം നൽകുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് പുതിയ ലോഞ്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ക്വാൽകോം ടെക്‌നോളജീസിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ചെൻവെയ് യാൻ പറഞ്ഞു. പ്രകടനം, പവർ കാര്യക്ഷമത, കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയുടെ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് ഇവ രണ്ടും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അടുത്ത തലമുറ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ അനുഭവങ്ങൾ നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഷവോമിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജുൻ ലിയും പുതിയ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. ക്വാൽകോമുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലഭ്യത
ഹോണറിന്‍റെയും റെഡ്മിയുടെയും വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5 അവതരിപ്പിക്കും. അതേസമയം ഒപിപിഒ, റിയൽമി, റെഡ്മി എന്നിവയുടെ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും.

Also Read:

  1. ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് ജിപിഎസും 13 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും: സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  2. ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ 175 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: 4.7kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കിൽ ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റ്
  3. ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി 'വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6': വിലയും സവിശേഷതകളും
  4. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും! ക്യാമറയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ 'വിവോ എക്‌സ്300 അൾട്ര' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

TAGGED:

SNAPDRAGON FOR INDIA 2026
SNAPDRAGON 6 GEN 5
SNAPDRAGON 4 GEN 5
സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5
QUALCOMM UNVEILS SNAPDRAGON 6 GEN 5

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.