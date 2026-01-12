ETV Bharat / technology

മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടി: 'അന്വേഷ' ഉൾപ്പെടെ 16 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി കുതിച്ചുയർന്ന 'പിഎസ്‌എൽവി സി62' ദൗത്യം പരാജയം

മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ പിഎസ്‌എൽവി ലോഞ്ച് വാഹനത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതായാണ് ഇസ്രോ അറിയിച്ചത്. അന്വേഷ ഉൾപ്പെടെ 16 പേലോഡുകളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാനായിരുന്നു ദൗത്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്.

PSLV C62 Launch Faces Technical Errors ISRO Confirms (Image credit: ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ പിഎസ്‌എൽവി സി62 (PSLV-C62) ദൗത്യത്തിന്‍റെ വിക്ഷേപണത്തിൽ തിരിച്ചടി. ഇന്ന് (ജനുവരി 12) ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10:18ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണ പാഡിൽ (FLP) വെച്ചായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ 'അന്വേഷ' (ഇഒഎസ്-എൻ1) ഉൾപ്പെടെയുള്ള 16 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പിഎസ്‌എൽവി (പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ) കുതിച്ചുയർന്നെങ്കിലും, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവുകയായിരുന്നു.

ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണമായിരുന്നു ഇത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്‍റെ പാതയിൽ ചില വ്യതിയാനമുണ്ടായതായി ഐഎസ്‌ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പിഎസ്‌എൽവി തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ വിക്ഷേപണ വാഹനം ശരിയായ ദിശയിലായിരുന്നെങ്കിലും, അവസാനത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതായാണ് ഇസ്രോ അറിയിച്ചത്.

പിഎസ്എൽവിയുടെ 64-ാമത്തെ പറക്കലാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരാജയത്തിന് ശേഷമുള്ള പിഎസ്‌എൽവിയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണമാണ് വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടത്. അതേസമയം മൂന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായോ, പരാജയപ്പെട്ടോ എന്ന് ഐഎസ്‌ആർഒ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റോക്കറ്റിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗം വേർപ്പെട്ട ശേഷം സാങ്കേതികപ്രശ്‌നം ഉണ്ടാവുകയും, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ സഞ്ചാരപാത മാറുകയുമായിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്‌ത് വരികയാണെന്നാണും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം പുറത്തുവിടുമെന്നുമാണ് ഇസ്രോ അറിയിച്ചത്.

പ്രതികരണവുമായി വി നാരായണൻ
"രണ്ട് ഖര സ്റ്റേജും, രണ്ട് ദ്രാവക സ്റ്റേജും ഉൾപ്പെടെ നാല് ഘട്ടങ്ങളുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് പിഎസ്എൽവി സി62. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ വിക്ഷേപണ വാഹനം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും അവസാനത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു. വാഹനത്തിന്‍റെ പാതയിൽ ചില വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. വിശദീകരണവുമായി ഉടൻ എത്തും"; വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

അനിശ്ചിതത്വം നീളുന്നു
ദൗത്യത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ലോഞ്ച് വാഹനത്തിന് എന്തുസംഭവിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇത് വിശകലനങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഇസ്രോ പുറത്തുവിടേണ്ടതുണ്ട്. വിക്ഷേപണവാഹനം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇസ്രോയ്‌ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൂചന നൽകുന്ന റോക്കറ്റ് അസ്വാഭാവികമായി കറങ്ങുന്ന ആനിമേഷൻ ലോഞ്ചിന്‍റെ ലൈവിൽ ഐഎസ്‌ആർഒ നൽകിയിരുന്നു. പ്രൊജക്‌ടറിയിലും ചലനം കണ്ടില്ല. അതേസമയം വിക്ഷേപണം വാഹനത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല.

രണ്ട് സ്ട്രാപ്പ്-ഓൺ ബൂസ്റ്ററുകൾ ഘടിപ്പിച്ച പിഎസ്എൽവി-ഡിഎൽ വേരിയന്‍റ് ആണ് പിഎസ്‌എൽവി സി62 ദൗത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് ഇത് വിക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. 2025 മെയ് 18ന് നടന്ന PSLV-C61 ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടം വരെ PSLV-C61 പ്രകടനം സാധാരണമായിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. വിക്ഷേപണത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണോ നിലവിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മുൻപത്തെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സമിതിയെ നിയമിച്ചെങ്കിലും ഇതിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.

About PSLV C62 Mission launch vehicle (Image credit: ISRO)

അന്വേഷയെക്കുറിച്ച്
ഡിആർഡിഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് അന്വേഷ. കൃഷി, നഗര മാപ്പിങ്, പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം എന്നിവയിലുടനീളം ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഇഒഎസ്-എൻ1 അഥവാ അന്വേഷ. പ്രാഥമിക പേലോഡ് അന്വേഷ ആണെങ്കിലും ഇതിനൊപ്പം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പേലോഡുകളും വഹിച്ചാണ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത്.

ഒപ്പം മറ്റ് 16 പേലോഡുകളും
അന്വേഷ ഉപഗ്രഹത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള 18 പേലോഡുകളുമായാണ് ദൗത്യം PSLV-C62 വിക്ഷേപിച്ചത്. ഒരു പ്രധാന മൾട്ടി-സാറ്റലൈറ്റ് വിന്യാസമായിരിന്നു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. മറ്റ് പേലോഡുകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഓർബിറ്റ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആയുൾസാറ്റ് (AayulSAT) ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഓൺ-ഓർബിറ്റ് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ ദൗത്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ ഉപഗ്രഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇത്.

ഹൈദരാബാദിലെ ടേക്‌മിടുസ്‌പേസ്, EON Space എന്നീ കമ്പനികൾ ചേർന്ന് MOI-1 എന്ന 14 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു കോംപാക്റ്റ് ഉപഗ്രഹവും പിഎസ്‌എൽവി വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. കൃത്രിമബുദ്ധി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉപഗ്രഹമാണിത്. മാത്രമല്ല, ഭ്രമണപഥത്തിൽ അടുത്ത തലമുറ എഡ്‌ജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.

കൂടാതെ ഒരു ഇന്തോ-മൗറീഷ്യസ് സംയുക്ത ഉപഗ്രഹവും (IMJS) ദൗത്യത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്നു. സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഓർബിറ്റൽ പാരഡിഗത്തിന്‍റെ കെസ്ട്രൽ ഇനീഷ്യൽ ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ (കെഐഡി) 25 കിലോഗ്രാം റീഎൻട്രി കാപ്‌സ്യൂളും പരീക്ഷിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇത് മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി ഗവേഷണത്തിനും സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ ദൗത്യങ്ങൾക്കുമായി കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

പിഎസ്എൽവിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ദൗത്യമാണ് PSLV-C62. എന്നാൽ തുടർതിരിച്ചടി പിഎസ്‌എൽവിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ്. ഇടത്തരം ഉപഗ്രഹ വിന്യാസത്തിൽ ഇസ്രോയുടെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന പി‌എസ്‌എൽ‌വി-സി 62 ദൗത്യമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.

