ഇനി പിആർ ഏജൻസികളെ തേടേണ്ട; മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ 'ബോബ്' വാർത്ത തയാറാക്കും; ആദ്യ എഐ പ്രസ് റിലീസ് റൈറ്റർ റെഡി
എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും പ്രസ് റിലീസുകൾ എഴുതാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുമായി "ബോബ്" എന്ന പേരിൽ ഒരു എഐ പ്രസ് റിലീസ് റൈറ്ററെ അവതരിപ്പിച്ച് ഓണ്ലൈൻ പ്രസ് റിലീസ് വിതരണ വെബ്സൈറ്റ്.
By ANI
Published : June 8, 2026 at 5:39 PM IST
മുംബൈ: പിആർ ഏജൻസികളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇനി മുതൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് വാർത്തകൾ എഴുതാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സാധിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ശൂന്യമായ പേജിൽ നിന്ന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രസ് റിലീസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ 'ബോബ്' നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഓണ്ലൈൻ പ്രസ് റിലീസ് വിതരണ വെബ്സൈറ്റായ പ്രസ് റിലീസാണ് "ബോബ്" എന്ന പേരിൽ ഒരു എഐ പ്രസ് റിലീസ് റൈറ്ററെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
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സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപകർ, ചെറുകിട ബിസിനസ് ഉടമകൾ എന്നിവർക്ക് ഒരു ഏജൻസിയേയും ആശ്രയിക്കാതെ ന്യൂസ്റൂം-റെഡി പ്രസ് റിലീസുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പരിഷ്കരിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉടമകൾ, ചെറുകിട ബിസിനസ് ഉടമകൾ എന്നിവരുടെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഇത് പരിഹാരമാവുന്നത്.
'പലർക്കും പിആർ ഏജൻസികളെ ആശ്രയിക്കാനോ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് സമാനമായി പ്രസ് റിലീസ് എഴുതാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമോ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു എഐ റൈറ്ററുടെ സഹായത്തോടെ മികച്ച പ്രസ് റിലീസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു' പ്രസ് റിലീസ് സ്ഥാപകയായ അക്ഷത സിങ് പറഞ്ഞു. 'ബോബ് നിങ്ങളുടെ തടസങ്ങളെ മാറ്റുന്നു. ശരിയായ വാചക ഘടനയോട് കൂടി നല്ല ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു പ്രസ് റിലീസ് ബോബ് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് തരുന്നു. പ്രസ് റിലീസ് ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്' അക്ഷത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തലക്കെട്ട്, ഉപതലക്കെട്ട്, തീയതി, ലീഡ്, വിശദാംശങ്ങൾ, ഉദ്ധരണികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രസ് റിലീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് - അതിനാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒരു എപി സ്റ്റൈൽ ഫോർമാറ്റിൽ വാർത്തായോഗ്യമായ മികച്ച ഒരു പ്രസ് റിലീസ്. അക്ഷരവിന്യാസം, വ്യാകരണം എന്നിവ പരിഹരിക്കാനും വിശദാംശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുമുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. വാചകം കൂടുതൽ സംക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതിനും ബോബിൻ്റെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്.
വിശദാംശങ്ങൾ, ഉള്ളടക്കം, വിതരണം, അവലോകനം എന്നിവ മുൻ നിർത്തിയാണ് ഓരോ പ്രസ് റിലീസും എഴുതുന്നത്. ബോബ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പ്രസ് റിലീസ് പത്രപ്രവർത്തകർ, ബ്ലോഗർമാർ, ഇന്ത്യൻ മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് പങ്കിടുന്നത്. സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ് റിലീസുകളുടെ വിശദമായ പിഡിഎഫ് റിപ്പോർട്ട് രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്.
പ്രസ് റിലീസ് വെബ്സൈറ്റ്
എഐ പിആർ റൈറ്റർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ PressRelease.in ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാണ്. www.PressRelease.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ഒരു പ്രസ് റിലീസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും; വിതരണ പാക്കേജുകൾ ₹4,999 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. PressRelease.in ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സുതാര്യ പ്രസ് റിലീസ് വിതരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. പ്രൊഫഷണലുകൾ, ബിസിനസ് ഉടമകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉടമകൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവർക്ക് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ആളുകളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകർ, ബ്ലോഗർമാർ, പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ മുന്നിൽ വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
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