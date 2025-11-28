ETV Bharat / technology

പോക്കോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറായ ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 സ്‌മാർട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കഗ്നിഷൻ, ഡീപ് തിങ്ക് മോഡ്, എഐ റൈറ്റിങ് ടൂളുകൾ, എഐ സ്‌പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ, ലൈവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ ഫീച്ചറുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും.

POCO announces HyperOS 3 update release schedule know details (Image credit: Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ചയാണ് (നവംബർ 26) പോക്കോ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലൈനപ്പായ പോക്കോ എഫ്8 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. പോക്കോ എഫ്8 പ്രോയും പോക്കോ എഫ്8 അൾട്രയും അടങ്ങുന്നതാണ് എഫ്8 സീരിസ്. ഇതൊടൊപ്പം, മാതൃകമ്പനിയായ ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറായ ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 ലഭിക്കുന്ന പോക്കോയുടെ ലൈനപ്പിലെ ആദ്യ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളിൽ പോക്കോ എഫ്7 സീരീസും പോക്കോ എക്‌സ്7 സീരീസും ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അടുത്ത വർഷം പോക്കോ എം, സി-സീരിസ് മോഡലുകളിലും ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 ലഭ്യമാവും. ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഒഎസ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഏറ്റവും പുതിയ ഷവോമി 17 സീരീസ് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 പിന്തുണയോടെയാണ് വരുന്നത്. ഹൈപ്പർഒഎസ് 3 പോക്കോയുടെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 അപ്ഡേറ്റ്: റിലീസ് ഷെഡ്യൂൾ
പോക്കോ എഫ്‌8 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ച് വേളയിൽ ആഗോള വിപണികളിൽ ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3യുടെ ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോക്കോ. പോക്കോ എഫ്8 പ്രോയിലും പോക്കോ എഫ്8 അൾട്രയിലും ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

HyperOS 3 is coming with many AI features (Image credit: Xiaomi)

നവംബറിൽ പോക്കോ എഫ്‌7 അൾട്ര, പോക്കോ എഫ്‌7 പ്രോ, പോക്കോ എഫ്‌7, പോക്കോ എക്‌സ്7 പ്രോ, പോക്കോ എക്‌സ്7 പ്രോ അയൺ മാൻ പതിപ്പ്, പോക്കോ എക്‌സ്7 എന്നിവയിൽ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. അതേസമയം പോക്കോ എഫ്6 സീരിസ്, പോക്കോ എം7, പോക്കോ എം6 പ്രോ, പോക്കോ C75 എന്നിവയ്ക്ക് ഡിസംബറോടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. പോക്കോയുടെ ലൈനപ്പിലെ ഓരോ ഫോണുകൾക്കും ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ ഹൈപ്പർഒഎസ് 3ലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.

2025 ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ2025 നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ2025 ഡിസംബർ മുതൽ 2026 മാർച്ച് വരെ
പോക്കോ എഫ്8 അൾട്രപോക്കോ എഫ്6 പ്രോപോക്കോ എഫ്5പ്രോ
പോക്കോ എഫ്8 പ്രോപോക്കോ എഫ്6പോക്കോ എഫ്5
പോക്കോ എഫ്7 അൾട്രപോക്കോ എക്‌സ്6 പ്രോ പോക്കോ എക്‌സ്6
പോക്കോ എഫ്7 പ്രോപോക്കോ എം7പോക്കോ എം7 പ്രോ 5ജി
പോക്കോ എഫ്7 പോക്കോ എം6 പ്രോ പോക്കോ സി85
പോക്കോ എക്‌സ്7 പ്രോ
അയൺ മാൻ എഡിഷൻ		പോക്കോ എം6പോക്കോ പാഡ്
പോക്കോ എക്‌സ്7 പ്രോ പോക്കോ സി75പോക്കോ പാഡ് എക്‌സ്1
പോക്കോ എക്‌സ്7 പോക്കോ പാഡ് എം1
HyperOS 3 comes with quick search feature and real time transcription (Image credit: Xiaomi)

ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3: സവിശേഷതകൾ
ആപ്പിളിന്‍റെ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പുതിയ സവിശേഷതയായ ഹൈപ്പർഐലൻഡ് വരാനിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർഒഎസ് 3ൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്. പിൽ-ആകൃതിയിൽ ഒരു അലേർട്ടായി ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നു.

HyperOS 3 comes with AI speech recognition (Image credit: Xiaomi)

ആൻഡ്രോയിഡ് 16-അധിഷ്‌ഠിത ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം പുതിയ എഐ സവിശേഷതകളും കൊണ്ടുവരുന്നു. സ്‌മാർട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കഗ്നിഷനും, ഡീപ് തിങ്ക് മോഡ് പോലുള്ള എഐ റൈറ്റിങ് ടൂളുകളും ഇതിലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ എഴുതിയ കണ്ടന്‍റിന്‍റെ എഴുത്ത് ശൈലിയോ ടോണോ മാറ്റാൻ ഹൈപ്പർഎഐയോട് ആവശ്യപ്പെടാനാകും. മറ്റൊരു എഐ ഫീച്ചറായ എഐ സ്‌പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ ഫീച്ചർ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ ഓഡിയോ ഫയലുകളുടെ സമ്മറി നൽകാനും തത്സമയ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകാനും പുതിയ സോപ്‌റ്റ്‌വെയറിലെ എഐ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിക്കും.

ഇതിനുപുറമെ, ഹൈപ്പർഒഎസ് 3 അപ്‌ഡേറ്റ് ഷവോമി ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് എഐ ഡൈനാമിക് വാൾപേപ്പറുകളും, എഐ സിനിമാറ്റിക് ലോക്ക് സ്‌ക്രീനും കൊണ്ടുവരുന്നു. പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്റ്റിൽ ഇമേജുകളെ ഡൈനാമിക് വാൾപേപ്പറുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.

